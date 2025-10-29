Oktobra vidū Lietuvā, iespaidīgajā Raudones pilī, norisinājās 26. Eiropas čempionāts staltbriežu piebaurošanā – pasākums, kas ik gadu vienkopus pulcē labākos baurotājus no visas Eiropas.
Šogad čempionātā piedalījās 11 valstu komandas, un līdzās sacensībām notika arī vairāki nozīmīgi pasākumi, kas akcentēja medību kultūras un tradīciju nozīmi.
Raudones pils apkārtne divas dienas pārtapa par Eiropas medību kultūras svētkiem – te notika nacionālās trofeju izstādes noslēgums, mednieku tirdziņš, kā arī svinīga Svētā mise, kurā tradicionāli tika godināts nomedītais briedis.
Kā allaž pasākums sākās ar emocionālu gājienu, kurā tika nests medījums un skanēja medību ragu mūzika – cieņas apliecinājums dzīvniekam un medību tradīcijām. Tradīcija nest nomedīto briedi uz svinīgo dievkalpojumu ir viena no senākajām medību kultūras izpausmēm Eiropā, īpaši Centrāleiropas valstīs – Vācijā, Austrijā, Čehijā, Polijā un arī Lietuvā. Šis rituāls simbolizē cieņu pret dzīvnieku un dabu. Mednieki, tērpušies svinīgos apģērbos, uz nestuvēm nes nomedīto staltbriedi uz Svēto misi, kur to svinīgi godā ar medību ragu skaņām un lūgšanām. Tas nav trofejas gājiens, bet pateicība dabai par doto dzīvību un cilvēciskuma apliecinājums mednieka darbā. Tradīcijas saknes meklējamas katoļu kultūrā, kur Sv. Huberts – mednieku aizbildnis – tiek godināts kā simbols tam, ka medniekam jābūt atbildīgam un pazemīgam dabas priekšā. Briedis tiek nests kā dzīvības cikla simbols – zīme, kas simbolizē cieņu pret mežu un dzīvnieku, kas uztur līdzsvaru dabā un cilvēka dzīvē. Šāds rituāls arī uzsver mednieku ētiku un pamatvērtības: pateicību, atbildību un cieņu. Tādēļ brieža godināšana nav tikai tradīcija, bet apliecinājums, ka medības Eiropā tiek uztvertas kā kultūras un garīgās vērtības daļa, nevis tikai praktiska nodarbe.
Čempionāta galvenā balva slovēņiem
Eiropas čempionāts staltbriežu piebaurošanā notiek reizi gadā dažādās Eiropas valstīs. Katras valsts pārstāvji šajā pasākumā demonstrē ne tikai balsu atdarināšanas meistarību, bet arī savu nacionālo medību kultūras kolorītu.
Latvija čempionātā piedalās jau vairākus gadus, un šogad mūsu valsti pārstāvēja Emīls Āboliņš, Valērijs Kurčanovs un Andis Skudrovs. Komandas sastāvs tika noteikts Latvijas čempionāta "Minhauzena festivāls" laikā, taču neilgi pirms došanās uz Lietuvu komandā nācās veikt izmaiņas – divi dalībnieki dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties.
Īpaši jāizceļ Emīls Āboliņš, kurš, būdams tikai 16 gadus vecs, jau vairākus gadus ar lieliskiem panākumiem piedalās gan Latvijas, gan starptautiskajās sacensībās. Viņa aizrautība un precīzā skaņu izjūta apliecina jaunieša interesi un degsmi.
Baurošanas sacensības notika trīs kārtās. Pirmajā dalībnieki atdarināja jauna brieža buļļa balsi – maigāku un mazāk rēcošu, kas simbolizē vēl nenobriedušu dzīvnieku. Otrajā kārtā dalībniekiem bija jāatdarina pieredzējis bullis, kuram ir savs harēms. Šāda dzīvnieka balsī ir gan spēks, gan pārliecība. Viņa "dziesma" sastāv no trīs daļām, un tās atveidošana prasa gan balsi, gan īstu izpratni par dzīvnieka uzvedību.
Abi Latvijas dalībnieki – Emīls Āboliņš un Valērijs Kurčanovs – iekļuva sacensību finālā, kur bija jāatdarina divu pieaugušu buļļu cīņa. Šis uzdevums prasa maksimālu meistarību – spēju precīzi iemiesot dzīvnieku saskarsmes dinamiku, agresiju un spēka līdzsvaru skaņā.
Pēc ārkārtīgi spraigas fināla cīņas par uzvarētāju kļuva Tadejs Klemenšeks no Slovēnijas, otro vietu izcīnīja Tomašs Treskijs no Čehijas, bet trešo vietu ieguva Inars Ūss no Igaunijas. Komandu vērtējumā pirmā vieta tika Čehijai, otrā Igaunijai, trešā Slovēnijai. Latvijas komandai 8. vieta. No Latvijas dalībniekiem labākais rezultāts bija Valērijam Kurčanovam, kurš izcīnīja dalītu 10. vietu.
Ņemot vērā, ka šis bija Valērija pirmais starptautiskais čempionāts, rezultāts ir ļoti labs un apliecina, ka Latvijā ir un būs talanti šādā jomā. Staltbriežu piebaurošana ir īpašs medību kultūras elements, kas simbolizē cieņu pret dabu, dzīvnieku un tradīcijām. Tā ietver dabisko skaņu mākslu, prasmi vērot un emocionāli sajust saikni ar mežu. Katru gadu čempionāts kļūst aizvien populārāks, un tajā piedalās gan profesionāli mednieki, gan jauni entuziasti.
Raksts tapis ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu