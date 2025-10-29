"Latvijas Avīze" un žurnāls "Mājas Viesis" šoruden sāka rakstu sēriju rubrikā "Kas notika pēc tam", pētot un analizējot, kas mainījies, kā attīstījušies procesi pēc kādiem notikumiem, lēmumiem, kas Latvijā savulaik izraisījuši lielu rezonansi.
Pirmā publikācija "Latvijas Avīzē" septembrī veltīta Stambulas konvencijai (tās pilnais nosaukums – Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu), par kuras ratifikāciju šķēpi tika lauzti gadiem un nupat pēkšņi atkal nonāca politiķu darbakārtībā.
Svētdien, 16. aprīlī, Iveta kopā ar savu mammu un bērnu bija devusies apkopt lauku kapus. Pēc tam ar auto devās uz Jēkabpili. Taču braucējai ceļu nogrieza Ivetas bijušais draugs un jaunākā bērna tēvs Leons Rusiņš. Pēc šķiršanās viņš Ivetu bija jau ilgstoši vajājis un terorizējis. Vīrietis izsita automašīnas logu un uzbruka Ivetai, nogalinot viņu mazgadīgā dēla un Ivetas mātes acu priekšā. Pēc slepkavības Rusiņš aizbēga ar auto. Viņu izsludināja starptautiskā meklēšanā, bet joprojām nav atrasts.
Šis noziegums ir pēdējo gadu viens no skaļākajiem, rezonējošākajiem noziegumiem Latvijā, kas lika likumdevējiem veikt izmaiņas likumos, tiesībsargājošajām iestādēm – pārskatīt, uzlabot darbu, sabiedrībai, cerams, mainīt attieksmi pret jebkura veida varmācību.
Pēc notikušā bija daudz jautājumu policijai, prokuratūrai, tiesai – vai tās darīja visu iespējamo, lai traģēdija nenotiktu? Gan tad, gan tagad vismaz iestāžu priekšnieku līmenī viedoklis ir diezgan vienots: jā, vajadzēja labāku komunikāciju starp iestādēm un pašās iestādēs, pievīla intuīcija, netika likta lietā pieredze, bet viss notika likumu ietvaros.
Krietnu sutu no medijiem un sabiedrības dabūja tā laika ģenerālprokurors Juris Stukāns. Arī intervijā tagad ģenerālprokurora amata kandidāts J. Stukāns man pauž pārliecību, ka dienesti rīkojušies tobrīd spēkā esošo likumu ietvaros un, ja kādiem vajadzētu uzņemties atbildību, tad tie ir politiķi – likumdevēji, kuri tā vietā, lai to darītu, populistiski izmantojuši traģēdiju, lai vainotu tiesībsargājošās iestādes un celtu savu popularitāti.
"Policija rīkojās tā, kā tobrīd atļāva likumi. Pēc šajā brīdī esošajiem likumiem, traģēdija, iespējams, nebūtu notikusi.
Bet jāsaprot, ja cilvēks grib nogalināt, to viņš izdarīs, iznākot no cietuma arī pēc trijiem gadiem. Jāsāk ar izglītības sistēmu, audzināšanu, vērtībām, nevienaldzību pret jebkāda veida vardarbību.
Rusiņš jau vajāja sievieti ilgstoši. Tas, ka, piemēram, Krimināllikumā ir mūža ieslodzījums par mazgadīgo izvarošanu, nenozīmē šo noziegumu samazināšanos," tagad intervijā "Latvijas Avīzei" saka J. Stukāns.
Lai arī kā tas būtu, tiesībsargājošajām iestādēm Rusiņa gadījums atstājis rētu, kas ilgi būs redzama un kuru ilgi atcerēsies. Bet pats uzvārds "Rusiņš" kļuvis par apzīmējumu varmācībai.