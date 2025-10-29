Sestdien, 25. oktobrī, kinoteātrī "Splendid Palace" krāšņā Gerda Lapoškas režisētā ceremonijā godalgoti Rīgas Starptautiskā kinofestivāla ("Riga IFF") konkursu un nozares programmas laureāti.
Festivāla galvenā – filmu – konkursa "Feature Film Competition" uzvarētāja ir lietuviešu režisora Vitauta Katkus filma "Viesis" ("Svečias"). "Filmā ar patiesu empātiju atainoti varoņi ar trūkumiem, neattiecoties pret tiem kā fikcionāliem konstruktiem, bet gan kā pilnasinīgiem, elpojošiem indivīdiem. Ar gauso tempu un imersīvo struktūru tā aicina skatītāju ienākt pasaulē, kas ir reizē gan intīma, gan universāla. (..) Ar niansētu ironiju un poētisku atturību šis darbs apliecina meistarīgu debiju un atklāj jaunu, izteiksmīgu Baltijas kino balsi," tā žūrija raksturo šo filmu.
Filma ir stāsts par Danielu – trīsdesmitgadnieku, kuram Norvēģijā ir sieva un bērns, un viņš apzinās, ka dzīve ir sniegusi tieši to, ko viņš no tās prasījis. Vasaras izskaņā Daniels pēc desmit prombūtnes gadiem atgriežas dzimtās Lietuvas piejūrā, lai pārdotu vecāku dzīvokli, kurā uzaudzis. Mēģinot tvert pagājušo laiku ar jaunības dienu kasetēm, peldēm jūrā un sendienu draugiem, kuriem ir tādas pašas problēmas kā viņam, viss šķiet vienlaikus pazīstams un svešāds. Daniela dzīve viņam pašam šķiet tipiska, tomēr atgriešanās liek justies melanholiskam un vientuļam. Viņš nolemj uzkavēties ilgāk, nekā plānots…
"Feature Film Competition" žūrijas atzinību saņēma ukraiņu režisora Oleksija Radinska "Speciālā operācija" ("Spetsialna Operatsiia"), kas ir skatījums uz notikumiem Čornobiļas atomelektrostacijā 2022. gada Krievijas iebrukuma laikā. Žūrijas komentārs: "Ar iespaidīgu vienkāršību un precizitāti šī filma neapstrādātus novērošanas kameru ierakstus pārrada par spēcīgu liecības aktu. Filmas distancētais skatiens notver lēno vardarbības notikumu attīstību, atklājot ļaunuma banalitāti."
Nacionālā īsfilmu konkursa "Short Film National Competition" uzvarētāja ir filma "Kur saulīte nakti guļ?", kuras režisore ir Ildze Felsberga. "Apliecinot izcilu talantu vadīt aktieru ansambli, režisore savij kopā virkni izsmalcinātu vinješu. Iespaidīga studentu filma par dzīves un darba absurdu, kas atrod īsto līdzsvaru starp humoru un nopietnību," komentē žūrija.
Starptautiskā īsfilmu konkursa "Short Film International Competition" uzvarētājs – "Dreifējot, dienvidi" ("Nan Fang Pian Nan", režisors Dī Džana). "Šis poētiskais acumirklīgu saikņu portrets ar līdzjūtīgu un cieņpilnu attieksmi savij trīs perifērijā esošas dzīves," uzskata žūrija.
Savukārt "Short Film International Competition" žūrijas atzinību saņēma "Neliela filma par izvarošanu" ("tiny film about rape", rež. Nebe Motilova), par kuru žūrija teikusi: "Meistarīgi un iejūtīgi veidota un izstāstīta personīgā traģēdija, kuras centrā ir piekrišanas principa tēma."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu