Kā ik gadu oktobra pēdējā sestdienā Latvijā notiek Leģendu nakts pasākumi, kad Latvijas Piļu un muižu asociācija aicina apmeklēt pilis un muižas visos Latvijas novados, kur apmeklētājus gaida dažādi piedzīvojumi – koncerti, izstādes, vakariņas, dejas, izrādes un ekskursijas.
Bet šis rudens ir īpašs, jo asociācija svin divdesmit piecu gadu jubileju, turklāt zelta lapu laiks vēl nav beidzies, un, apceļojot pilis un muižas, var priecāties par aizejošā rudens dāsnumu. Tā kā šī gada Leģendu nakts tēma ir "Dzīres", tad daudzviet ceļotājiem būs jāatver maciņš, lai tajās nokļūtu.
Dzīres Siguldas pilī un Turaidā
Siguldas Jaunajā pilī un pils kvartālā dzīres tiks iedzīvinātas no pulksten 18 līdz 23. Šajā laikā pasākuma apmeklētāji varēs bez maksas apskatīt pili, baudīt īpaši sagatavotu kultūras programmu un vēsturisku gaisotni, kas atgādinās par 19. gadsimta svinību tradīcijām.
"Siguldas Jaunajā pilī viesiem būs iespēja izzināt pils vēsturi, kas cieši saistīta ar latviešu literatūras un kultūras mantojumu, kad pie grezniem galdiem tika svinēti svētki, kuros netrūka inteliģentu sarunu. Būs iespēja vērot balles deju paraugdemonstrējumus. Īpaši bērniem esam sagatavojuši radošo stūrīti, kurā pārbaudīt savus spēkus rokdarbos," stāsta organizatori.
"Vienlaikus būs atvērtas amatnieku darbnīcas un studijas Siguldas pils kvartālā, kas piedāvās tikšanos ar vietējiem meistariem. Baltu rotu darbnīcā apmeklētāji tiks cienāti ar siltu tēju, būs pieejamas Spieķu, Tekstila un Ādas izstrādājumu, Keramikas darbnīca u. c. Vēsturisko noskaņu papildinās "Viktora vēstuļu" sagatavotā bērnu ballīte 19. gadsimta stilā, bet studijas "PienaLote" un "Tiia" saimnieki aicinās aplūkot rokdarbus un adījumus.
Dzīrošana Leģendu naktī notiks arī Turaidas pils pārvaldnieka mājā, kur plkst. 17 un 19 paredzēta pamatīga izēšanās ar galdā celtiem ēdieniem septiņās kārtās, ko savulaik baudīja muižas pārvaldnieka viesi.
Katrā istabā pavērsies cita muižas dzīves šķautne – ķēkšas eksperiments ar kāli, zemnieka nodeva kungam un citi.
Vakara noslēgumā – kartupeļu "pirë" ar fliterklopšiem pēc 1877. gada receptes un ābolu kūciņa (košķenis) ar krējuma putām pēc 1795. gada receptes, kas papildināti ar dzērieniem no pārvaldnieka pagraba.
Cauri laikiem Zemgalē
Abgunstes muižas kungu mājā darbosies darbnīcas – dzīru galda audekla un trauku apgleznošanai, kā arī masku veidošanai. Aizrautīgākie varēs pārbaudīt zināšanas slēpņošanas spēlē "Zaļo glāžu kolekcionārs". Ieejas maksa muižā bērniem pieci, pieaugušajiem – desmit eiro, taču klētī viesus gaidīs skaisti klāts garais dzīru galds un muižas virtuve.