#ceļošana

Leģendu nakts aicina uz dzīrēm pilīs un muižās visā Latvijā

Zigmunds Bekmanis
Zigmunds Bekmanis / Latvijas Avīze
2025. gada 25. oktobris, 08:15
Leģendu naktī Siguldas Jaunā pils būs atvērta apmeklētājiem bez maksas.
Foto: Publicitātes

Kā ik gadu oktobra pēdējā sestdienā Latvijā notiek Leģendu nakts pasākumi, kad Latvijas Piļu un muižu asociācija aicina apmeklēt pilis un muižas visos Latvijas novados, kur apmeklētājus gaida dažādi piedzīvojumi – koncerti, izstādes, vakariņas, dejas, izrādes un ekskursijas.

Bet šis rudens ir īpašs, jo asociācija svin divdesmit piecu gadu jubileju, turklāt zelta lapu laiks vēl nav beidzies, un, apceļojot pilis un muižas, var priecāties par aizejošā rudens dāsnumu. Tā kā šī gada Leģendu nakts tēma ir "Dzīres", tad daudzviet ceļotājiem būs jāatver maciņš, lai tajās nokļūtu.

Dzīres Siguldas pilī un Turaidā

Siguldas Jaunajā pilī un pils kvartālā dzīres tiks iedzīvinātas no pulksten 18 līdz 23. Šajā laikā pasākuma apmeklētāji varēs bez maksas apskatīt pili, baudīt īpaši sagatavotu kultūras programmu un vēsturisku gaisotni, kas atgādinās par 19. gadsimta svinību tradīcijām.

"Siguldas Jaunajā pilī viesiem būs iespēja izzināt pils vēsturi, kas cieši saistīta ar latviešu literatūras un kultūras mantojumu, kad pie grezniem galdiem tika svinēti svētki, kuros netrūka inteliģentu sarunu. Būs iespēja vērot balles deju paraugdemonstrējumus. Īpaši bērniem esam sagatavojuši radošo stūrīti, kurā pārbaudīt savus spēkus rokdarbos," stāsta organizatori.

"Vienlaikus būs atvērtas amatnieku darbnīcas un studijas Siguldas pils kvartālā, kas piedāvās tikšanos ar vietējiem meistariem. Baltu rotu darbnīcā apmeklētāji tiks cienāti ar siltu tēju, būs pieejamas Spieķu, Tekstila un Ādas izstrādājumu, Keramikas darbnīca u. c. Vēsturisko noskaņu papildinās "Viktora vēstuļu" sagatavotā bērnu ballīte 19. gadsimta stilā, bet studijas "PienaLote" un "Tiia" saimnieki aicinās aplūkot rokdarbus un adījumus.

Dzīrošana Leģendu naktī notiks arī Turaidas pils pārvaldnieka mājā, kur plkst. 17 un 19 paredzēta pamatīga izēšanās ar galdā celtiem ēdieniem septiņās kārtās, ko savulaik baudīja muižas pārvaldnieka viesi. 

Katrā istabā pavērsies cita muižas dzīves šķautne – ķēkšas eksperiments ar kāli, zemnieka nodeva kungam un citi. 

Vakara noslēgumā – kartupeļu "pirë" ar fliterklopšiem pēc 1877. gada receptes un ābolu kūciņa (košķenis) ar krējuma putām pēc 1795. gada receptes, kas papildināti ar dzērieniem no pārvaldnieka pagraba.

Cauri laikiem Zemgalē

Abgunstes muižas kungu mājā darbosies darbnīcas – dzīru galda audekla un trauku apgleznošanai, kā arī masku veidošanai. Aizrautīgākie varēs pārbaudīt zināšanas slēpņošanas spēlē "Zaļo glāžu kolekcionārs". Ieejas maksa muižā bērniem pieci, pieaugušajiem – desmit eiro, taču klētī viesus gaidīs skaisti klāts garais dzīru galds un muižas virtuve.

Vilces muižas kungu mājas pagrabos Leģendu naktī iemājos dzīvās skulptūras un muižas salonā rosīsies radošās darbnīcas. Notiks arī nākotnes zīlēšana un pareģošana, bet kārumniekiem tiks svaigi gatavotas leģendu kūkas.

Savukārt Lielplatones muižā dzīres turpināsies līdz pat pusnaktij. Te apmeklētājus gaidīs laikapstākļu pareģošana kopā ar vešerienēm. Muižas Veļas mājā skanēs dziesmas, būs rotaļas un stāsti, piedaloties Svētes pagasta folkloras kopai "Dālava", bet dzīru izdarībās vedīs vēsturisko deju kolektīvs "Senvedere". Uz kungu mājas fasādes varēs vērot multimediālu projekciju "Dzīres cauri laikiem". Vēl Leģendu naktī būs mājražotāju tirdziņš, ekskursijas muižas zvanu kolekcijā kopā ar Zvanu glabātāju un poproka grupas "Nova" koncerts.

Svitenes pilī viesus gaidīs mākslas vēsturnieka Imanta Lancmaņa lekcija un Ineses Ērmanes un Havjēra Fernandesa koncerts.
Foto: Publicitātes

Mākslas baudītājiem sestdien noteikti jādodas uz Svitenes pili, kur plkst. 18 sāksies gida vadīta ekskursija pa pils telpām, bet plkst. 19 – mākslas vēsturnieka Imanta Lancmaņa lekcija "Svitenes pils vieta Kurzemes un Zemgales muižu vidū", kurai sekos Ineses Ērmanes un Havjēra Fernandesa koncertprogramma "Vīns. Vārdi. Mīlestība". Pasākuma laikā darbosies Glītrakstīšanas un Pirātu zirgu radošās darbnīcas, būs apskatāmas izstādes "Zirgi un zirgošanās Kurzemes–Zemgales hercogistē" un mākslinieces Ligitas Caunes gleznas "Mana zeme Latvija".

Rozes balles leģendas un daba Dundagā

Leģendu nakts viesus ar sveču sveicieniem plkst. 18–18.30 sagaidīs arī Vecsalienas pilī (Augšdaugavas nov.) pie lielā ozola. Vakara gaitā būs ekskursijas pa pili, mazajā zālē tiks atklāta mākslinieces Andas Sproģes izstāde "Rozes", bet svētku zālē notiks kvarteta "Vitrum" un vēsturisko deju kolektīvu priekšnesumi. Pils otrajā stāvā aicinās Svetlanas Pokules izstāde "Rudens, kā rudens" un radošā darbnīca ar mākslinieci Jeļenu Ondzuli – botāniskais bareljefs "Iemūžini rozi" un rozes piespraudes radīšana. Darbosies Marijas Gnezdovas fotostūrītis "Laimīgu cilvēku avīze" un plkst. 21 uzstāsies dziedātājs Uģis Roze. Pie pils būs gardumu tirgus, mednieku biedrības "Skrudaliena" trofeju izstāde, vēsturiskās rekonstrukcijas kluba telts un īpašs gaismas noformējums, kas pasakaini pārvērtīs muižas parku.

Vecsalienas muiža un parks aiz tās Leģendu naktī iemirdzēsies pasakainā gaismā.
Foto: Publicitātes

Savukārt citā Latvijas malā – no plkst. 19 Dundagas pils pārvērtīsies zinātniskajā pasakā, kurā notiks mistiskā ekspedīcija – Solu Juno Ori misija. "Ekspedīcijas dalībniekus gaidīs pārsteigumi, loterija un iespēja iegādāties piedzīvojumu stāstu grāmatas. Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes zinātnieki ievedīs apmeklētājus Visuma dzīlēs, pētot zvaigznājus caur teleskopa aci un zenītkameru. Dabas aizsardzības pārvaldes darbnīcā uzzināsim, kā ikviens var iesaistīties sabiedriskajā zinātnē, palīdzēt pētniekiem un dot savu ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Dzīrosim kopā ar akordeonisti Evitu Dūru, baudīsim "Sibillas tēju" un gardas pankūkas," sola šī neparastā pasākuma rīkotāji.

Dzīros arī Tiņģerē, Jaunpilī un Durbes pilī

Jau krietnā tumsiņā no plkst. 20 Tiņģeres muižā būs iespējams sajust 19. gadsimta noskaņu un ieskatīties muižas telpās, kur kalpi un kungi gatavojas maltītei, izspēlēt kādu senu spēli kopā ar muižas ļaudīm, izšūt nelielu pērļotu brošiņu muižas dāmu uzraudzībā tējas salonā vai vienkārši baudīt muižas gaisotni un pārbaudīt savu erudīciju viktorīnā "Nav dzīru bez ēšanas". Muižas apskate bez maksas, bet tiem, kuri gribēs uzvilkt kādu muižas štāti, pagaršot kalpu ļaužu vārītu putru vai kaut ko no muižas ēdamistabas galda, jāpaņem līdzi trīs eiro.

Grezni dzīru galdi dažādās noskaņās tiks klāti arī Jaunpils pilī, kur no plkst. 19 viesi varēs iesaistīties dejas stāstā gadsimtu garumā, izdejojot ceļojumu no viduslaiku noslēpumainajām dejām līdz mūsdienu enerģiskajiem ritmiem. 

"Ikviens, kas vēlēsies nobaudīt kroga maltīti, varēs ļauties piedzīvojumam un iejusties barona dzīru atmosfērā. Visa vakara gaitā būs iespēja apskatīt Jaunpils muzeju un Jaunpils kultūras nama lietišķās studijas "Dzīpars" piecdesmit piecu darba gadu jubilejas izstādi. Savukārt lāpu ceļš aizvedīs līdz Jaunpils ūdensdzirnavām, baznīcai, Amatu mājai un Jaunpils bibliotēkai," arī uz radošu darbošanos un dažādām spēlēm Leģendu naktī aicina Jaunpils pils saimnieki.

Plkst. 16 Durbes pilī notiks teātra leģendas "Žaņa Katlapa balvas 2025" svinīgā pasniegšanas ceremonija, kurā tiks godināta Valmieras teātra aktrise Dace Everss un Liepājas teātra režisors un mākslinieciskais vadītājs Valters Sīlis. Ceremoniju vadīs publicists Arnis Šablovskis, bet režisors un teātra zinātnieks Jānis Siliņš dalīsies ar stāstiem "iz teātra dzīves". Pasākumu ar muzikālu priekšnesumu kuplinās pianiste Santa Jākobsone un soprāns Iveta Apine. Pēc svinīgās ceremonijas kuratora pavadībā varēs iepazīties ar jauno izstādi "Turpinājums", kas veltīta Tukuma muzeja deviņdesmit gadu jubilejai.

Par visām Leģendu nakts aktivitātēm var uzzināt "https://pilis.lv/home/projekti/".

Foto: Publicitātes

