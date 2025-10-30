Tieši tajā dienā, kad pabeidzu rakstīt par Kristas Burānes filmu "Visi putni skaisti dzied", man pienāca e-pasts no kāda Jāņa "Par briestaudzēm", kas laipni piedāvāja ar ērtu kalkulatoru 60 sekundēs precīzi noteikt mana meža vērtību, un, ja cena mani apmierinās – "pārdodiet mums īpašumu jau šodien!" Esot arī varianti, kā var palīdzēt atrast risinājumu, ja mežs vēl nav sasniedzis ciršanas vecumu.
Tā, pat neizkāpjot no gultas, var visu nokārtot. Un mēs tiekam uz to mudināti, pat privātajos e-pastos, no reklāmām uz autobusiem, TV u. c. Cirst mūsu mežus, kuru vietā jau tagad milzīgos apjomos rēgojas kailcirtes, kuros vairs nav putniem kur apmesties, no kurienes pēdējos divdesmit gados izzūd jau sešdesmit viena putnu suga. No tāda paša nosaukuma izrādes tapusī Kristas Burānes filma parāda gan moderno tehniku, ar kādu koki tiek veikli nocirsti, apstrādāti un aizvesti, gan no putna lidojuma tos hektārus, kas pēc tam paliek kaili. Ievelk, saista un uzrunā atraktīvais veids, kādā skatītāji (sākumā – izrādei līdzi staigājošie, tagad – filmas) tiek iepazīstināti ar putnu sugām. Elīza Dombrovska, Rūta Dišlere, Anna Klišāne, Artūrs Čukurs un Armands Siliņš-Bergmanis ne tikai prot dziedāt "sava putna" balsī, bet arī izvērsti izstāstīt par viņa ligzdošanas, pārošanās, bērnu audzināšanas un citiem paradumiem. Diriģējot skatītājus, mākslinieki savās frakās vienkārši izskatās kā putni, bet tautasdziesmu vārdi un it īpaši unikālie putnu tuvplāni viņu organiskajās darbībās (Lelde Goba, Māris Maskalāns, Aivars Petriņš) personalizē katru, ļaujot iepazīt un iejusties katrā arī individuāli. Pamelas Butānes tērpos, Kristīnes Brīniņas dejiskajās kustībās izvadīti, šie lielie putni vēsta par savu vietu Latvijas dabā un arī par savu apdraudētību. Daudzie skati no putna lidojuma (no drona tātad) reizēm izskatās valdzinoši skaisti, tikai pakāpeniski vai reizēm var nojaust to patieso saturu – milzu platības, kurās vairs nav koku. Reizēm nevar atšķirt grafisko dizainu (Toms Burāns) no filmējuma dabā, kas ir tikpat "grafisks". Kvadrāti, rūtis un svītras – tā šodien tiek cirsts un stādīts, sadalīts, lai varētu vieglāk izbraukāt.
Dokumentāli fiksētajos koristu braucienos gar ceļmalām – vienas kailcirtes. Arī sarunās ar vietējiem lauku iedzīvotājiem pavīd tas, ka koki ir zelts, tos stāda un audzē naudas dēļ. Redzam iespaidīgos apmērus, kādos šis mūsu zelts no ostām tiek aizvests pasaulē. Ikdienā – ar lielajām fūrēm, kas drāžas pa mūsu ceļiem, lielākos apmēros – ar moderniem kuģiem – jūriņā.
Izrādās, pat lieliskā Sansusī festivāla (viens no dibinātājiem – Armands Siliņš-Bergmanis) pirmos gadus varēja apmaksāt, pārdodot savu mežu. Ļaujoties "apgaismoties", iepazīstot un izdziedot putnus, iespējams un cerams, kļūsim apdomīgāki, lielāki savas zemes, savas dabas, sava zelta, savu skaisto, vēl te palikušo putnu, kukaiņu, ziedu, dabisko pļavu un mežu aizstāvji, kopēji un baudītāji.
Stāsts par pasaules koku, putnu kāzām filmā tiek tik aizrautīgi izstāstīts, izspēlēts un izdziedāts, ka tu, skatītāj, jau sāc kļūt ja ne gluži par ornitalogu, tad par putnu mīlētāju jau nu noteikti. Nesaukšu te visas daudzās putnu sugas, kuras arī dziedātāji, izrādās, dabā nebija nekad redzējuši, pirms iesaistījās šajā spēlē, varu tikai liecināt, ka no to skaistuma aizraujas elpa un rodas vēlme kaut ko darīt, lai tie šeit varētu palikt, lai nevajadzētu barības, ligzdošanas vietu, mazuļu bojāiešanas un daudzu citu radošās grupas izpētīto iemeslu dēļ pamest Latviju. Nu kaut vai tik pašsaprotams aicinājums – vismaz necirst kokus tajā laikā, kad putniem dzimst mazuļi, – lielie var aizlaisties, bet mazuļi izkrīt no ligzdām, sakrīt izbagarēto mežu grāvjos un iet bojā.
Uzzinot no filmas par katastrofāli straujo daudzo putnu sugu izzušanu Latvijā, gribot negribot jāsāk domāt arī par tā iemesliem.
Cik mums ir daudz tautas dziesmu par putniem – mežirbēm, griezēm, baltmugurdzeņiem, dzeltenajām cielavām, lauku cīruļiem –, par katru no tiem, par viņu dzīvi, paradumiem, un cik tie visi skaisti dzied!
Kristas Burānes muzikāli dokumentālā filma pieskaitāma pie tā saucamajām ekofilmām. Par to visu daudz dziļāk un nopietnāk "kinoraksti.lv" var lasīt Kitijas Balcares rakstā ""Visi putni skaisti dzied". Mēmas ainavas modināšanai". Nebūdama speciāliste ne ekoloģijā, ne dabas aizsardzībā, ne ornitoloģijā, bet pazīstot Kristu Burāni kā Oļģerta Krodera, Māras Ķimeles un Andra Freiberga portretētāju, esmu pārsteigta par to lielo aizrautību un prasmi, ar kādu šajā filmā apvienots dokumentālais materiāls ar folkloru un mākslinieciski tēlaino risinājumu.
Šī filma bija viens no trim latviešu darbiem Rīgas Starptautiskā kinofestivāla ("Riga IFF") konkursā. Varu iedomāties, ka žūrijai tas varbūt šķita par komplicētu, taču par labāko atzītā lietuviešu režisora Vitauta Katkus filma "Viesis" arī fokusējusies uz savu sakņu, dzimtās dabas pievilcību un mīlestību pret to.
Bet zinu droši, ka neļaušos kārdinājumam ātri nopelnīt, pārdodot savu mežu, pat ja man tāds būtu. Lai putniem būtu kur apmesties un ligzdot, lai nerastos plašas brīvas teritorijas dzeltenajiem rapšu laukiem, kuriem kā ēst vajadzīgi pesticīdi, kas iznīcina kukaiņus, no kuriem barojas putni, lai mēs varētu sēņot savās iemīļotajās vietās. Tik daudzi šie "lai" – un filmas veidotāju iestāšanās pret tuvredzīgo, ātru peļņu nesošo valsts, jā, jau sen – valsts – politiku aizķer, aizrauj un pārliecina. Novēlu īpašu seansu Saeimā un Ministru kabinetā!
Uzziņa
- 30. oktobrī, filmu rādīs Ventspilī, piedaloties režisorei Kristai Burānei.
- Pēc tam filma ceļos pa Latviju, pateicoties Latvijas Kinematogrāfistu savienības projektam "Kino visur un visiem Latvijā (vadītāja Ieva Pitruka) un "Kinopunktam".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu