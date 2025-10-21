2025. gada 15. septembrī mūžībā devies latviešu iemīļotais un populārais trimdas dziedātājs un dziesmu autors Ilmārs Dzenis.
Ilmārs Dzenis dzimis Daugavpilī skolotāju ģimenē, vēlāk ģimene pārcēlās uz Jelgavu, bet Otrā pasaules kara laikā māte ar Ilmāru devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur viņi nonāca Eslingenes bēgļu nometnē. Tur aizsākušās viņa muzicēšanas gaitas. Lai gan plaši atrodama informācija vēsta, ka Ilmārs Dzenis dzimis 1931. gadā, šie dati tomēr neatbilst patiesībai – viņš ir par diviem gadiem vecāks, bet Ilmāra mamma savulaik dzimšanas gadu mainījusi, lai paglābtu dēlu no iesaukšanas vācu armijā.
Pēc pārcelšanās uz dzīvi ASV Ilmārs strādāja metalurģijas uzņēmumā Čikāgā, līdztekus studēja augstskolā un ieguva būvinženiera diplomu.
1961. gadā Ilmārs Dzenis sāka darboties ASV trimdas latviešu grupā "Čikāgas piecīši", kur bija solists. 1972. gadā Dzenis pameta "Čikāgas piecīšus" un uzsāka solokarjeru, kuras laikā izlaida 12 albumus. Ilmārs Dzenis koncertējis ASV, Kanādā, Austrālijā, bet pēc neatkarības atjaunošanas vairākkārt devies arī koncertturnejās pa Latviju.
15. septembrī pārstāja pukstēt Ilmāra Dzeņa sirds. Viņš apglabāts ASV latviešu Brāļu kapos Katskilos netālu no Ņujorkas, blakus savai mammai un sievai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu