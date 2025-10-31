Ārkārtējā situācijā audzētajiem vietējiem dārzeņiem un kartupeļiem ne visur līdzvērtīga konkurences iespēja. 

"Dārzeņu ražas zudumus šajā sezonā, kad lauksaimniecībā izsludināta ārkārtas situācija, lēšu aptuveni vienu trešdaļu lielus. Ir saimniecības, kas aizvien turpina vākt bietes un kāpostus. Aizvadītajās brīvdienās saimniekiem Pierīgā uz laukiem neļāva doties lietusgāzes, pavisam nolija aptuveni 40 milimetri nokrišņu. Visa raža ūdenī," teic biedrības "Latvijas dārznieks" vadītājs Jānis Bērziņš. Savukārt kooperatīva "Baltijas dārzeņi" vadītājs Jānis Bušs uzsver, ka šā gada sezonā no dārzeņiem visvairāk cietušas galda bietes. Tām ražas zudumi sasniedz 50 līdz 80%. Biedrībā "Latvijas dārznieks" uzsver – vietējiem audzētājiem tik izaicinošā laikā svarīga ir pircēju sapratne un atbalsts. Tomēr ne visi lielveikalu tīkli ir atsaucīgi vietējiem audzētājiem un kavē arī norēķinu termiņus. Arī vairumtirdzniecības bāzes domā vispirms par savu, nevis ražotāju labumu.

Polijas kartupeļus iepērk par 12 centiem

No pārāk lielā slapjuma būtiski ir arī kartupeļu ražas zudumi. Biedrības "Latvijas Kartupeļu audzētāju savienība" valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle žurnālam "Agro Tops" teic, ka daudzas saimniecības, visvairāk Latgalē, visus kartupeļus nevarēja novākt. Savukārt Latvijas austrumu daļā izaicinājums bija to stādīšana. Tomēr lielie, profesionālie kartupeļu audzētāji novāca labu ražu. Viņi visi patlaban ir ļoti norūpējušies. Iemesls – citās Eiropas valstīs vāktā labā raža, kuru patlaban iepērk Latvijas vairumtirdzniecības bāzes. Kartupeļu audzētāju savienībā teic, ka vēl septembrī vairumbāzēs iepirkuma cena turējās 21–23 eirocentu līmenī. Patlaban cenas nokritušas līdz 17 centiem par kilogramu. 

