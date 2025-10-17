Kādai vajadzētu būt Baltijas aizsardzības līnijai?

U. Arolds: Baltijas aizsardzības līnijas projekta galvenais finansējums no Igaunijas nacionālās aizsardzības budžeta sāksies no 2026. gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka nav plānots ieguldīt līdzekļus lietās, ko varētu izdarīt pāris nedēļu laikā tūlītējā kara situācijā, bet gan plašu darbu veikšanu, ko nav iespējams izdarīt īsā laikā Šobrīd aizsardzības līnijā tiek izvietotas barjeras, priekšlaicīgi sagatavoti pretmobilitātes līdzekļi, piemēram, tā sauktie pūķa zobi, dzeloņstieples, sprāgstvielas un tā tālāk. Taču tā nav plānota kā nepārvarama Mažino līnija miera laikā. Šāds risinājums nozīmētu ļoti lielu slogu privātīpašumiem. Piemēram, Narvas pilsēta tādā veidā, kāda tā ir pašlaik, pārstātu pastāvēt. Jau šobrīd "pūķa zobi" ir izvietoti vairākās vietās pie robežas. Tas visvairāk ir redzams uz Narvas upes tilta. Mēs esam izveidojuši arī izmēģinājuma posmu pusotra kilometra garumā, ko plānots būtiski pagarināt desmitiem reižu. Tiek izstrādāti arī bunkuru prototipi, ko var ātri ražot un izvietot atbilstoši aizsardzības plānam. Efektīvas aizsardzības zona ir kaut kas daudz vairāk nekā neliela līnija pie robežas. Tas nozīmē desmitiem kilometru dziļu aizsardzības sistēmu.

Latvijā sabiedrība diskutējusi par to, kāpēc armija neizvieto prettanku mīnas. Norādīts arī uz Polijas modeli, būvējot dzelzs žogu uz austrumu robežas. Vai Igaunijā to plāno?

Igaunijā nav plānots izveidot Polijai līdzīgu dzelzs žogu miera laikā.

Ko Baltijas valstis darītu, ja krievi uzbruktu kā Ukrainā – ar 500–800 droniem un 20 raķetēm vienā naktī?

Tas atkarīgs no tā, kad šis uzbrukums notiks. Ja runājam par pašreizējām gaisa aizsardzības spējām, tad acīmredzami būtiska daļa no šiem droniem un raķetēm tiks iznīcināta. Taču pat karos, kur gaisa aizsardzība ir kaujas gatavībā, tas pilnībā nav iespējams. Piemēram, Krievijā, kurai droni trāpīja Ustjlugā un Sanktpēterburgā, vai Ukrainā, kas nespēj iznīcināt visus agresora dronus un raķetes. 

