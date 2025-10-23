Melni baltais un Frankfurtes grāmatu pasaule

Ikdienas sarunvalodā "melnbalts" bieži vien nes drusku negatīvu papildnozīmi. Kaut kas, kas tiek redzēts vai novērtēts pārāk vienkāršoti, viedoklis, kas pārāk kritisks, utt. Attiecībā uz Frankfurtes grāmatu izstādi un Latvijas stendu jāatzīst, ka melnbalts kļuvis par atpazīstamības zīmi.
Jau vairākus gadus Latvijas grāmatniecības jaunumus dažādos formātos pasaulei rāda introvertais rakstnieks un nacionālā stenda iekārtojums ir šī rakstnieka istaba. Izvēlēto dizainu par veiksmīgu uzskata gan stenda dalībnieki, gan sadarbības partneri un izstādes apmeklētāji, labprāt izmantojot iespēju nofotografēties ar šķelmīgo istabas saimnieku un viņa askētisko interjeru, kura plauktos dzīvo jaunākās un populārākās grāmatas. Gan Latvijā, gan tulkojumos dažādās pasaules valstīs izdotie darbi. Stendā nav garlaicīgi arī apmeklētājam, kurš latviešu valodā nesaprot ne vārda.
Latvijas dalība izstādē šogad notika, arī piedaloties diskusijā "Kā tulkot vēsturi? Robeža kopā ar Krieviju". To kopīgi organizēja trīs Baltijas valstis, piedaloties tulkotājiem, kas tulko no latviešu, lietuviešu un igauņu valodas. Tēma – kā šo valstu vēsturiskā pieredze un robežu tēma atspoguļojas mūsdienu literatūrā. Latviju diskusijā pārstāvēja Nicole Nau, kura vācu valodā tulkojusi Māras Zālītes ("Pieci pirksti"), Noras Ikstenas ("Mātes piens") un Zigmunda Skujiņa ("Gulta ar zelta kāju") romānus.
Frankfurtes tradīcijas
Izstādes tradīcija ir oficiālā atklāšanas ceremonija un valsts – goda viešņa. Šogad goda valsts statuss Filipīnām. Nu reiz jāatzīst, ka vidējais aritmētiskais eiropietis par Latviju tomēr varbūt zina par gramu vairāk nekā par Filipīnām, bet... var jau būt, ka tas ir tikai mans pieņēmums. Šķiet, ka šogad Frankfurtes grāmatu izstāde, kas vienmēr bijusi arī politiski aktīva, nolēmusi "ievilkt elpu". Filipīnu stāsts ir gana attālināts no konfliktu zonām un kaut kādā mērā neitrāls. Vairāk ziņkāri, ne attieksmi prasošs.
Ko izstādes apmeklētājs varēja par Filipīnām uzzināt? Noteikti par kolonizāciju un svešajām varām, kas 300 gadus šķēlušas vairāk nekā 7000 salu valsti vairākās daļās. Par valodu un dialektu dažādību. Par uzdrīkstēšanos un brīvību. Valsts reprezentācijai atvēlētā telpa bija veidota brīva un gaisīga. Katrs varēja konstrukcijās saskatīt, ko vēlas – laivas, kas sniedz iespēju doties ceļā, salas, ko var sasniegt un iepazīt. Vieglums, neuzbāzība, brīvība.
Ceļš pasaulē turpinās
Inga Bodnarjuka-Mrazauska, "Latvian Literature" projektu vadītāja, teic: "Īsumā varu teikt, ka mums (platformai "Latvian Literature") Frankfurte bija gan tikšanās vieta ar jau esošajiem kontaktiem – izdevējiem un profesionālajiem nozares medijiem, festivālu un literatūras pasākumu rīkotājiem –, gan arī, protams, jaunu kontaktu un sadarbību uzsākšana, kur šoreiz lielākoties iniciatīva nāca no partneru puses. Nākamajā gadā ar plašāku literatūras programmu mūs aicina piedalīties Varšavas un Turīnas grāmatu tirgos, kā arī vairāki sadarbības partneri Vācijā. Savukārt potenciālu atgriešanos apspriedām ar Londonas un Gēteborgas grāmatu tirgiem. Gēteborgas grāmatu tirgus sadarbībā ar Gēteborgas Universitāti organizēs īpašu kursu latviešu un lietuviešu valodas apmācībai ar specializāciju literārajā tulkošanā, lai veicinātu jaunu tulkotāju ienākšanu apritē un tā palīdzētu mums ar tulkojumu tapšanu, kas potenciāli nākotnē mums varētu palīdzēt atgriezties arī Gēteborgas grāmatu tirgū."
Gan minētie grāmatu tirgi, gan arī vairāki citi sastaptie nozares pārstāvji minēja, ka pamanījuši Latvijas literatūras tulkojumus un autoru dalību pasākumos ārvalstīs vai arī vērsušies pie mums pēc kāda ārvalstu izdevēja rekomendācijas, daudzi mūs atpazīst un pamana pēc veiksmīgā #Iamintrovert zīmola.
Atbildot uz jautājumu, kas šogad izstādē jauns un nozīmīgs no izdevēja pozīcijām, izdevniecības "Liels un mazs" vadītāja Alīse Nīgale atzina: "Tīri no bērnu grāmatu perspektīvas varu teikt, ka komikss un hibrīdi – bilžu grāmata-komikss un stāsts-komikss – ir augošs žanrs, kas attīstās. Līdz ar to mūsu izdotā Mairas Dobeles un Rebekas Lukošus "Es tevi gaidīju", kas šogad iekļauta arī "Whitte Ravens" sarakstā, saņēma daudz uzmanības. Šī grāmata atlasīta arī komiksu grāmatu izstādei Šanhajas bērnu grāmatu tirgū, kas notiks novembrī.