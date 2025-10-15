Kas noteikti jāredz Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā? Iesaka kino zinātniece Anita Uzulniece.
Parasti jau festivālus pazīst pēc to balvām – "Lauva", "Palmas zars", "Lācis", "Leopards", "Globuss". Tad kāpēc lai mēs Rīgas starptautisko kinofestivālu ("Riga IFF") neiezīmētu pasaules kartē ar tā galveno balvu, mākslinieka Ervīna Broka radīto bronzas Rīgas gaili? Katrā ziņā tas atbilst starptautisko kinofestivālu statusam, kura viens no galvenajiem punktiem ir konkurss.
Šo kritēriju nekad nav ievērojusi stipri vecākā "Baltijas pērle", arī savos bagātajos laikos, kad varēja atļauties ielūgt pasaules kinozvaigznes, ne. Iznāk samierināties, ka "sīvā konkurencē" "Baltijas pērlei" izdevās izcīnīt vietu "Splendid palace" tieši septembrī, jau kopš "Arsenāla" laikiem tradicionālajā kinomānu laikā, bet nekas. "Riga IFF" godam turpina Augusta Sukuta iedibinātās tradīcijas, un ne tikai tāpēc, ka tajā pie teikšanas ir cilvēki, kuri vēl paguva darboties "Arsenālā". Mēģināsim arī saprast publiku, kuru tas viss maz interesē un kas novērtē jebkuru iespēju noskatīties labu filmu uz lielā ekrāna.
Nu jau vienpadsmito reizi "Riga IFF" no 16. līdz 26. oktobrim piedāvās milzīgu filmu klāstu, kur līdzās trim konkursiem – spēlfilmu no Baltijas jūras reģiona, kurā redzēsim četras pasaules pirmizrādes, īsfilmu – atsevišķi starptautiskajam un nacionālajam, un Baltijas mūzikas video konkursam – varēs noskatīties vairākās sekcijās sadalītu filmu programmu gan ar pazīstamiem, gan – ja izvēlamies skatīties festivāla gidu – ar intriģējošiem, jauniem nosaukumiem. Vislabākā informācija – festivāla mājaslapā "rigaiff.lv".
Parasti preses pārstāvji raksta pēc festivāla, galvenokārt vērtējot tā konkursa darbus, bet šajā gadījumā iznāk vairāk kā tāda ieteicēja funkcija. Būtu interesanti izlasīt ārzemju kolēģu, kas bijuši klāt Rīgā, festivāla rakstus!
No konkursa pagaidām nav pat redzētas visas latviešu filmas – prieks, ka mums to ir veselas trīs. Mēģināšu pievērst eventuālo skatītāju uzmanību tiem darbiem, kurus laimējies redzēt jau iepriekš kādos citos festivālos, kaut ne visi tie satilpst zem festivāla komandas piedāvātajiem "Festival Selection" vai "Aktuālā kino virsotnes", varbūt neatbilst tiem. Piemēram, žēl, ka tagadējie Gētes institūta kuratori sekcijā "Zeitgeist" nav iekļāvuši starptautisku atzinību guvušo filmu – Mašas Šibinskas "Skatīties saulē" ("In die Sonne schauen"). Šķita, ka agrāk, kad Antra Balode no Gētes institūta Rīgā šeit veidoja mazo Berlināli, tur vienmēr bija labākie tā perioda Vācijas kinomākslas paraugi.
Gandarījums, ka sekcijā "In Kino Veritas" Latvijai izdevies izveidot Frensisa Forda Kopolas dzimtas filmu retrospektīvu ar restaurētajām filmu kopijām. Tik aktuālā Meistara "Saruna" (1974, 18. oktobrī plkst. 17 "Splendid Palace" Mazajā zālē, turpmāk – SP Mz) ar lielisko Džīnu Hekmenu, režisora paša montāžas variantā "Mūsdienu apokalipse" (1979, 26. oktobrī plkst. 17 SP Mz) un pat viņa sievas Eleonoras dokumentālā filma "Tumsas sirds. Režisora apokalipse" (1991, 25. oktobrī 16.30 SP Mz) par sarežģītajiem apstākļiem, kādos tapusi filma. Kāds tas savulaik bija notikums, kad pats Kopola atveda uz Maskavas kinofestivālu savu filmu, ilgi, visu nakti, "Rossijas" koncertzālē montēja toreiz PSRS nepazīstamo "Dolby" sistēmu, lai uz rīta pusi beidzot kaut kādai izredzēto saujiņai parādītu to pirmo reizi. Kā man bija izdevies tur iekļūt – nezinu vairs. Meita Sofija Kopola būs pārstāvēta ar savu debijas filmu "Jaunavu pašnāvības" (19. oktobrī plkst. 17, SP Lielajā zālē (Lz)), kur Kirstena Dansta pirms divdesmit pieciem gadiem tik amerikāniskā un reizē starptautiskā pieaugšanas stāstā vēsta par to, ko darīt, kad puiši tev sāk pievērst uzmanību.
Bet nu visu hronoloģiskā secībā – par to, ko vēl bez Kopolas "Sarunām" ļoti gribētu ieteikt nepalaist garām festivāla pirmajā pusē no 16. līdz 21. oktobrim.