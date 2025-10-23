Overcast 8.3 °C
#budžets

Ko kultūrai nesīs 2026. gada budžets

Anita Bormane
Anita Bormane / Latvijas Avīze
2025. gada 23. oktobris, 00:01
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 23. oktobris, 00:01
Kultūras budžets 2026. gadā uzrādīs lejupejošu tendenci saprotamu iemeslu dēļ, tomēr daži lēmumi – piemēram, VKKF finansējuma iesaldēšana plānotajā apjomā – ir vērtējami kā atklāti bīstami.
Kultūras budžets 2026. gadā uzrādīs lejupejošu tendenci saprotamu iemeslu dēļ, tomēr daži lēmumi – piemēram, VKKF finansējuma iesaldēšana plānotajā apjomā – ir vērtējami kā atklāti bīstami.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Izdevumu efektivizācija, ar ko jāsaprot kultūras iestāžu – gan kapitālsabiedrību (teātri, Latvijas Nacionālā opera un balets, LNSO, "Latvijas koncerti" u. c.), gan atmiņas institūciju (valsts muzeji, Latvijas Nacionālais arhīvs) finansējuma samazināšana un pašu ieņēmumu palielināšana, kas, visticamāk saistīsies ar biļešu cenu kāpumu. Muzeju un Latvijas Nacionālā arhīva darbinieku atalgojuma palielināšanas jautājuma kārtējā nogrimšana vēstures mēslainē. Arī "Latvijas skolas somas" finansējuma samazinājums – nākamgad par 0,06 miljoniem. Ne mazāk svarīgais – Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējuma iesaldēšana uz četriem gadiem 2025. gada līmenī. Tomēr – kopējais kultūras nozares budžeta samazinājums ir 3,1 miljons sākotnēji plānoto 13,6 miljonu eiro vietā.

Šie ir pirmie šķietamie "ieguvumi", kas kultūras nozarei saistās ar 2026. gada valsts budžeta projektu, kas 5. novembrī Saeimas plenārsēdē tiks izskatīts pirmajā lasījumā, bet otrajā – galīgajā – to plānots vētīt no 3. decembra. Budžeta projekta veidošana, protams, pilnīgi pašsaprotami šogad norit zem aizsardzības izdevumu ievērojamas palielināšanas zīmes.

Kultūras ministrijai (KM), tāpat kā citām ministrijām, nebija iespēju izvirzīt savas prioritātes un iegūt tām papildu finansējumu. Tāpēc šis kultūras nozarei ir izaicinājumu pilns budžets, ko zināmā mērā var salīdzināt ar milzu griezieniem 2008.–2009. gada krīzes laikā. Protams, īsināšanai nolemtais 3,1 miljons ir nesalīdzināmi mazāka summa, nekā sākotnēji plānotie 13,6 miljoni eiro. Kultūras ministre Agnese Lāce Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 7. oktobra sēdē atšķirību starp samazināmajām summām skaidroja šādi: "Tas ir saistīts arī ar to, ka koalīcijas partneru starpā bija viedokļu dažādība par to, kur samazinājums nebūtu veicams."

Vai pietiks apņēmības?

Starp Kultūras ministrijas efektivizācijas piedāvājumiem bijis veikt atmiņu institūciju un kapitālsabiedrību pašu ieņēmumu palielināšanu, kas nozīmē, ka tiks samazināta dotācija, un tas ir jākompensē ar pašu ieņēmumiem. Kopējā šādi "samazināmā" summa esot 2,8 miljoni eiro, kas katrai iestādei ir aptuveni 2–3% no budžeta dotācijas.

Vai ir pārliecība, ka kapitālsabiedrības un it sevišķi – muzeji un Nacionālais arhīvs – nosegs šo samazinājumu ar pašu ieņēmumiem? Atbildot uz šo Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāta Česlava Batņas ("AS") jautājumu, ministre A. Lāce atzina: "Protams, tas nevienam nav patīkami. Tomēr kapitālsabiedrības ir apņēmīgas."

Nākamgad tiek sagaidīts arī "Latvijas skolas somas" finansējuma samazinājums, pēc A. Lāces teiktā, "tas ir, tikai ņemot vērā skolēnu skaita kritumu un datus par faktisko izpildi". 2026. gadā šis griezums būs 0,06 miljoni, 2027. – 0,14, no 2028. gada – 0,2 miljoni eiro. Jāpiebilst, ka skaitļi ir daiļrunīgi, atklājot visai bēdīgu nākotni.

Komisijas deputāta Naura Puntuļa jautāta, kā šis finansējuma samazinājums skolēnu skaita sarukšanas dēļ saskan ar to, ka finansējuma vienmēr ir pietrūcis, A. Lāce teica, ka "jaunām satura programmām pieejams ir arī Eiropas Sociālā fonda projekta finansējums – Pilsoniskās līdzdalības veicināšana "Latvijas skolas somas" pasākumos –, kur pieejami ir 1,8 miljoni eiro dažādu aktivitāšu īstenošanai."

"Skaidrs, ka ar šo budžetu Kultūras ministrija ir izdarījusi maksimālo, tomēr jāsaprot, ka Latvijas skolas somas kopējā finansējuma samazināšana (vienalga kādu apsvērumu dēļ) un tas, ka kapitālsabiedrībām ir jāpalielina savi ieņēmumi, lai kompensētu dotācijas samazinājumu (un ieteikums no valdības ir palielināt biļešu cenas), vistiešākajā veidā atsauksies uz vecāku līdzdalības maksājuma palielināšanu, kas arī, iespējams, šajos apstākļos ir normāli. Vienkārši – vajag pateikt, ka tā ir. Ka demogrāfija svarīga tikai kā piedzimšanas skaitlis, bet ne vairāk. Jo skaidrs, ka teātriem būs jādomā, ko darīt ar biļešu cenām – gan tāpēc, ka samazinājums, gan tāpēc, ka visi pakalpojumi sadārdzinās," sēdē norādīja Valmieras teātra direktore Evita Ašeradena.

Algas – joprojām iestrēgušas

Ministre Agnese Lāce stāstīja, ka sākotnēji, vēl pirms bija nolemts par to, ka neviena ministrija valdībā nākamā gada budžetam nevirzīs savas prioritātes, viņas nodoms bijis prioritāri cīnīties par atmiņas institūciju (muzeju un Latvijas Nacionālā arhīva) darbinieku atalgojuma palielināšanu, kam nākamgad būtu vajadzīgi 5,8 miljoni eiro. Jāņem vērā, ka šo nozaru atalgojumam ilgstoši – jau kopš 2019. gada – nav piemērots inflācijas koeficients, tāpēc tās ir, maigi sakot, konkurētnespējīgas un cilvēki no tām bēg.

"Tagad katram atmiņu institūcijās strādājošajam ir nepieciešamas papildu prasmes, kuras faktiski paaugstinātu viņa amata klasifikāciju un finansējumam būtu jābūt vēl augstākam. Pavisam noteikti mantojuma institūcijās strādājošo atalgojums ir kritiski zems, un mana pieredze budžeta veidošanā diemžēl ir bijusi tieši šajos apstākļos, kuros strādājam ar aizsardzības finansējumu ar ierobežotām iespējām iesniegt prioritāros pasākumus," taisnojās ministre.

Vēl starp KM prioritātēm bijusi kultūras mantojuma aizsardzība un noturība krīzes situācijās (nepieciešami 0,4 miljoni eiro; finansējums – trīs miljoni eiro – tam iegūts, pārdalot Aizsardzības ministrijas budžetu). Šogad jau ir bijušas vairākas mācības un arī nākamgad tiekot plānots tās turpināt. Tāpat – finansējums kultūras nozares datu centra kiberdrošībai (1,5 miljoni eiro), žurnālistu drošībai un aizsardzībai (0,12 miljoni eiro), arī – NVO fondam (2,2 miljoni eiro) u. c. Kopā 4,68 miljoni eiro bijuši paredzēti arī sakrālā mantojuma saglabāšanai, lasītveicināšanai, mediju saturam u. c.

Ja runā par lasītveicināšanu, ministre sola, ka joprojām tiks atbalstīta Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija un citas lasītprasmes aktivitātes, ko īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka.

VKKF finansējuma "iesaldēšana" – uz četriem gadiem

Viens no ļoti sāpīgiem lēmumiem, kura negatīvo ietekmi grūti pārvērtēt, ir Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma iesaldēšana 2025. gada līmenī uz četriem gadiem. "Tomēr jāņem vērā, ka finansējums netiek samazināts, lai gan, protams, ir inflācija, visi izdevumi, pakalpojumu izmaksas kultūras norišu organizatoriem pieaug. Pieaug arī minimālā alga. Tas nozīmē, ka ar apstiprināto projektu īpatsvaru, kur jau tagad trūkst finansējuma, situācija neuzlabosies. Tomēr tas, ka VKKF finansējums nesamazināsies, ir labi. Tāpat ir vienošanās par to, ka netiks grozīts VKKF likums un, kad būs budžeta iespējas, varēs atgriezties pie (atskaitījumiem no) akcīzes nodokļiem līdzšinējā prognozē," lēmumu skaidro ministre A. Lāce.

Nauris Puntulis.
Nauris Puntulis.
Foto: Lita Millere/LETA / LETA

Savukārt Saeimas deputāts un bijušais kultūras ministrs Nauris Puntulis neslēpa skarbu attieksmi, norādot, ka VKKF finansējuma atsaiste no nodokļu ieņēmumiem jeb iesaldēšana nozīmē to, ka "mehānisms, ko tik grūti bija ieviest (2004. gadā VKKF finansēšana no akcīzes nodokļiem tika likvidēta un praksē atjaunota tikai 2022. gadā. Fonda darbībai paredzēts novirzīt 3% no alkohola akcīzes nodokļa, 2% no tabakas akcīzes nodokļa, 1,37% no izložu nodokļa un 2,21% no azartspēļu nodokļa attiecīgā gada plānotajiem ieņēmumiem), deva nozarei paļāvību, stabilitāti. Sauciet, kā gribat – likuma atvēršana vai iesaldēšana, bet šis mehānisms ir izjaukts, un tas ir ļoti slikti. Nesaprotu, par ko jūs esat maksājuši tādu cenu – četru gadu iesaldēšana ir neadekvāti augsta cena un nozares sašutums ir pamatots."

VKKF Padomes priekšsēdētāja Ieva Struka "Kultūrzīmes" informē par VKKF Padomes lēmumu, ar kuru stratēģiskajā sēdē, "apspriežot informāciju par budžeta iesaldēšanu turpmākajiem četriem gadiem, visi tās dalībnieki apliecinājuši pilsonisku sapratni un līdzatbildību par kultūras nozares iesaistīšanos aizsardzībai nepieciešamo finanšu solidārā pārdalē". Tomēr pēc 2008. gada krīzes un kovida satricinājumiem tikai pagājušajā gadā var runāt par situācijas stabilizēšanos nozarē, tāpēc 2026. gadā paredzētā pieauguma 554 000 eiro apmērā, ko nosaka likums par VKKF, iesaldēšana esot jāuztver kā samērīgs kultūras nozares ieguldījums aizsardzības nozarē, tomēr tālākie prognozējamie skaitļi, kas paredz "iesaldēšanu" jau par 1 637 000 eiro 2027. gadā un 1 886 000 eiro 2028. gadā, visbeidzot diviem miljoniem eiro 2029. gadā, ir milzīgs zaudējums, kas būtiski ietekmēs visu nozari un atmetīs atpakaļ 2008. gada situācijā, apzinoties inflāciju un atalgojuma pieaugumu publiskajā sfērā. "Tāpēc VKKF vārdā rosinām apsvērt iespēju samazināt summu līdz 500 000 katrā no šiem četriem gadiem, ja nepieciešama visaptveroša izdevumu samazināšana visās jomās, izņemot aizsardzību, bet izvairīties no drastiska "iesaldējuma". Nepieciešamības gadījumā aicinām konsultēties ar Igaunijas Republikas valdību, kas publiski paziņojusi 10% finansējuma pieaugumu kultūras nozarei tieši tāpēc, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā kultūra tiek atzīta par svarīgu lojalitātes, integrācijas un demokrātijas instrumentu."

Inga Brūvere, Latvijas Radošo savienību padomes valdes priekšsēdētāja, sēdē aicināja "KM tomēr rast situāciju, lai VKKF likums netiktu iesaldēts", jo "nav ticības, ka 2029. gadā atgriezīsimies pie iepriekšējās kārtības".

Vai izveidos vienotu Dziesmu svētku organizācijas modeli?

Nākamajā gadā būšot pieejams finansējums 2028. gada Dziesmu un deju svētku sagatavošanas pasākumiem. Kā atzīst ministre A. Lāce, nodrošinot Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktību, KM mērķis ir arī pildīt valdības deklarācijā ierakstīto – veidot vienotu Dziesmu un deju svētku organizatorisko modeli.

Savukārt it sevišķi sakrālā mantojuma programmai paredzēts izmantot Senatnes loterijā iekasēto finansējumu, kur šogad iecerēts no iegūtajiem līdzekļiem atjaunot Rīgas Doma baznīcas un klostera ansambli. Iepriekš tika plānots, ka loterijas ieņēmumi 2025. gadā varētu sasniegt 2 310 000 eiro, 2026. gadā – 2 370 000 eiro, 2027. gadā – 2 653 000 eiro, savukārt 2028. gadā – 2 304 000 eiro.

Kultūrizglītības sadaļā, kuras finansējums veido vairāk nekā trešdaļu KM budžeta, tiks uzsākta animācijas studiju programma Latvijas Mākslas akadēmijā un Latvijas Kultūras akadēmijā – tam nodrošināti līdzekļi esošā finansējuma ietvarā.

Šobrīd arī noris darbs pie "Rīgas filharmonijas" likuma izstrādes.

Ministre A. Lāce arī teic, ka ar koalīcijas partneriem pārrunātas ziedojumu regulējuma izmaiņas, lai veicinātu privātā sektora atbalstu kultūrai.

Fondu nauda kultūras celtnēm

Par ERAF līdzekļiem šogad tikšot pabeigta Dokumentālā mantojuma centra Cēsīs projektēšana, kas, pēc ministres teiktā, esot "foršs projekts sadarbībā ar Valsts mežu dienestu, Cēsu pašvaldību un Nacionālo arhīvu" (kopējais finansējums 14,6 miljoni eiro). Šī gada beigās tikšot noslēgti līgumi par kultūras mantojuma atjaunošanu reģionos, kur kopējais finansējums ir 8,7 miljoni eiro – pa 2,1 miljonam katram reģionam. Jau šobrīd tiek veikta unikāla Eiropas nozīmes kultūras mantojuma atjaunošana – notiek Lielās ģildes, Arsenāla pārbūve, pabeigts Daugavas gātes labiekārtojums, tiek projektēta Vaļņu ielas pārbūve; kopējais finansējums 36 684 790 eiro.

Par Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu – gandrīz 24 miljoniem eiro – nākamgad tiks uzlabota energoefektivitāte Latvijas Nacionālajā operā un baletā, Lielajā ģildē, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas dienesta viesnīcā, Nacionālo mākslu vidusskolā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Kultūras akadēmijā.

Reforma izdienas pensiju sistēmā – aktieriem

Attiecībā uz izdienas pensijām – vēl vienu problēmu, kas 2026. gada budžeta kontekstā tiek ļoti, bet pilnīgi nepamatoti saasināta tieši kultūras kontekstā – KM piedāvājusi un nozaru arodbiedrības piekritušas pakāpeniski (par sešiem mēnešiem gadā) kopumā par pieciem gadiem palielināt likumā noteikto darba stāžu teātru aktieriem; pārējām skatuves mākslinieku grupām saglabājot līdz šim noteikto pensionēšanās darba stāžu. Kā alternatīva izdienas pensiju sistēmai ar nozares arodbiedrībām apspriesta arī papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu. "Taču tas prasītu atalgojuma pieaugumu nozīmīgā apmērā. Lai šādu fondu izveidotu, valsts kapitālsabiedrībām, kur strādā cilvēki, uz kuriem attiecas izdienas pensijas, būtu nepieciešami seši miljoni eiro gadā. Tas būtu atalgojumam, lai šīs iemaksas varētu veikt. Tomēr nākotnē tas būtu gan pašā nozarē strādājošajiem, gan valstij izmaksu ziņā efektīvāk," uzskata ministre. Var prognozēt, ka diskusijas par izdienas pensijām turpināsies arī Saeimā.

Fakti

  • Valsts budžets Kultūras ministrijas (KM) atbildības jomās – kultūrpolitikā, sabiedrības saliedētībā un mediju politikā – 2026. gadā tiek plānots 253,1 miljons eiro.
  • Papildu finansējums trīs miljonu eiro apmērā KM 2026. gada budžetā iegūts no pārdalījuma no Aizsardzības ministrijas budžeta – kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās kultūras mantojuma iestādēs, tajā skaitā kiberdrošības stiprināšanai digitālajā jomā.
  • Ieviests valsts garants jeb valsts garantēta apdrošināšana akreditētajiem valsts muzejiem starptautisku izstāžu rīkošanai un atvieglota kārtība, kādā valsts muzeji varēs veikt izmaiņas savos cenrāžos.
  • Saglabāts atbalsts mediju kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu informatīvās telpas drošību.
  • Plānots īstenot kapacitātes atbalsta programmu reģionālajiem medijiem. Tāpat gan šogad, gan 2026. gadā tikšot īstenots Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 11 miljonu eiro apjomā mediju digitalizācijai.

Uzziņa

Kultūras finansējums 2026. gadā no KM budžeta:

Kultūras finansējums 2026. gadā no KM budžeta.
Kultūras finansējums 2026. gadā no KM budžeta.
Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

Viedokļi

Vai ir pārliecība, ka spēsit nosegt finansējuma samazinājumu ar pašu ieņēmumiem?

  • MĀRA SPRŪDŽA, Latvijas Nacionālā arhīva direktore: "Jā, budžeta dotācijas samazinājums ir jākompensē ar pašu ieņēmumiem. LNA jau tagad ar grūtībām izpilda pašu ieņēmumu plānu. LNA cenrādis un nodeva par sociāli tiesiskām izziņām tiks pārskatītas, jo tās nav mainītas kopš 2012. gada. Ņemot vērā, ka kopš tā laika ir mainījušās algas un pieaugušas uzturēšanas izmaksas, LNA pakalpojumu cenas un nodeva pieaugs. Ar esošo budžetu arhīvs ar lielām grūtībām var nosegt ēku uzturēšanas izdevumus, jebkāda attīstība ir iespējama, tikai piesaistot papildu finansējumu projektu veidā, kas nav prognozējams. Līdzīgi kā muzeju darbiniekiem, arhīvu darbinieku algas ir zem vidējā atalgojuma valstī un ziņa par algu iesaldēšanu darbiniekus neiepriecina. Ceļot minimālo algu, netiek plānota arī pārējo mēnešalgu grupu atlīdzības pārskatīšana un veidojas situācija, ka kvalificētu speciālistu algas strauji tuvojas minimālajai algai."
  • MĀRA LĀCE, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore: "Jā, arī atmiņas institūcijām nākamgad būs budžeta dotācijas samazinājums. LNMM kopumā pa dažādām tāmes pozīcijām tas veido apmēram 425 000 eiro. Visvairāk samazinājums skars preču un pakalpojumu sadaļu. Kopš 2019. gada KM iestādēm nav ticis piemērots inflācijas koeficients un attiecīgi kultūras iestāžu budžets nav ticis pakāpeniski palielināts, neraugoties uz inflāciju. LNMM tāpat kā citas kultūras nozares iestādes, reaģējot uz šo izmaksu pieauguma radīto spiedienu, jau ir rīkojies, samazinot savus izdevumus, pārskatot ilgtermiņa līgumus, ceļot maksas pakalpojumu cenas, pārskatot savu darbību, t. sk. samazinot izstāžu skaitu. 
    Atzīstu, ka nosegt nākamā gada samazinājumu ar pašu ieņēmumiem var būt izaicinājums. Grūti prognozēt, kā vispārēja sadārdzinājuma apstākļos izturēsies LNMM apmeklētājs, vai spēsim saglabāt šobrīd labos apmeklējuma rādītājus. Muzeja sniegto pakalpojumu cenas palielināsies, kaut gan ļoti centīsimies saglabāt līdzsvaru starp apmeklētāju kategorijām, īpaši domājot par atbalstu ģimenēm. Kā īpašu problēmu redzu nepieciešamību paaugstināt muzeja speciālistu atalgojumu, jo pašreizējais līmenis ir kritiski zems un ļoti bīstama ir minimālās algas pietuvošanās speciālistu darba apmaksai. "
  • MĀRIS VĪTOLS, Latvijas Nacionālā teātra direktors: "Latvijas Nacionālais teātris 2026. gadā valsts budžeta dotācijas samazinājumu varēs nosegt no pašu ieņēmumiem. Tas galvenokārt tiks sasniegts, iespēju robežās palielinot nospēlēto izrāžu skaitu, kas teātrim dos iespēju piesaistīt vairāk skatītājus un nodrošinās papildu biļešu ieņēmumus. Vienlaicīgi teātris plāno samazināt izdevumus, piemēram, pārskatot ilgtermiņa ieguldījumus ēkas remontdarbiem un teātra materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai. Šobrīd tiek plānots, ka teātris 2025./2026. gada sezonā varēs īstenot savu jauniestudējumu programmu bez izmaiņām. Teātris 2025./2026. gada sezonā neplāno palielināt biļešu cenas. Atkarībā no izrādes un sēdvietu zonas, tās tāpat kā līdz šim būs sākot no 12 līdz 55 eiro. Teātris arī saglabās visas līdzšinējās biļešu atlaides skolēniem, studentiem, senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, Latvijas Goda ģimenēm, kā arī Valsts asinsdonoru centra izsniegto Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem. Ja valdība turpinās samazināt dotācijas valsts profesionālajiem teātriem arī nākamajos gados, tad teātriem visdrīzāk nāksies pārskatīt arī savas mākslinieciskās programmas un samazināt jauniestudējumu skaitu."
  • JURIS ŽAGARS, Dailes teātra direktors: "Iespējams, biļešu cenas būs nedaudz jāceļ. Kurām izrādēm un kurās pozīcijās, to vēl nevaram pateikt. Bet teātris arvien turpinās nodrošināt dažādu segmentu cenas, lai tas ir pēc iespējas pieejams visām sabiedrības grupām. Nomas maksas celsies tik, cik tirgus un konkurence to atļauj un inflācija pieprasa. Skaita ziņā pagaidām neplānojam jauniestudējumu samazinājumu. Pie esošā kopējā Latvijas teātra skatītāju skaita un tam pretim – teātru skaita un kopējā kultūras piedāvājuma blīvuma, ir jārēķinās, ka viena iestudējuma izrādīšanas reizes ir limitētas. Neražojot jaunu produktu, varam riskēt zaudēt zāles piepildījumu, kas tagad Dailē ir ļoti labs, līdz pat 95% . Un tas ir svarīgi teātra darbības rentabilitātei. Ir skaidrs, ka vairāk būs jādomā par repertuāra komercializāciju. Iespējams, nevarēsim atļauties realizēt kādu no ambiciozajām un mākslinieciski izaicinošām iecerēm vai kādu starptautisko sadarbības projektu."
  • EVITA AŠERADENA, Valmieras teātra direktore: "Teātris nav saņēmis precīzu informāciju par samazinājuma lielumu, ir tikai prognozes un, cik mums zināms, budžets tiks pieņemts novembra vidū, tādēļ nevēlamies vēl steigties ar pieņēmumiem, cik daudz būs jānosedz pašiem. Bet zinām, ka pēdējais, ko celsim, būs cenas, kā arī noteikti saglabāsim līdzšinējās atlaides skolēniem, jo uzskatām to par savu misiju – atklāt Latvijas kultūru, rosināt sarunas un palīdzēt izaugt Latvijas bērniem un jauniešiem."
Sandis Voldiņš.
Sandis Voldiņš.
Foto: Evija Trifanova/LETA / LETA
  • SANDIS VOLDIŅŠ, Latvijas Nacionālās operas un baleta direktors: "Paredzētais samazinājums nākamā gada budžetā, protams, nav patīkams, tomēr neizraisa būtiskus draudus Latvijas Nacionālās operas un baleta darbībai. Nav plānu būtiski celt biļešu cenas vai samazināt jauniestudējumu skaitu, jo pie pakāpeniskas pašu ieņēmumu palielināšanas esam strādājuši jau vairākus iepriekšējos gadus. Finanses pārrēķinām, papildus optimizējam izdevumus un izmantojam rezerves, lai neskartu repertuāru un kvalitāti. Laika periods, kad ēka būs slēgta, jau šobrīd ir saplānots, veidojot viesizrāžu (paredzētas desmit viesizrādes gan ārvalstīs, gan arī reģionālajās koncertzālēs) un citus risinājumus – tai skaitā izmantojot šo laiku arī jauniestudējumu mēģinājumiem, kuru laikā jebkurā gadījumā izrādes nekad nenotiek. Problēma drīzāk veidojas ilgtermiņā – atalgojums LNOB un kultūrā kopumā arvien straujāk atpaliek no vidējā atalgojuma valstī un nākamo gadu neesošās perspektīvas nudien neveicina darbinieku motivāciju. Šis šobrīd ir lielākais drauds, jo pat cilvēki, kuri ļoti mīl savu darbu operā un baletā, arvien nopietnāk apsver darba vietas maiņu atalgojuma dēļ."

Tēma
Nozares
Tēmturi
#budžets
