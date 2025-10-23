29. oktobrī P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā notiks šai slimībai veltīts informatīvs pasākums.
No plkst. 12 līdz 15 slimnīcas A1 korpusa vestibilā ikvienam interesentam būs iespēja veikt eksprespārbaudes – noteikt cukura līmeni asinīs, izmērīt asinsspiedienu, aprēķināt ķermeņa masas indeksu, izmēģināt skrejceliņu un noskaidrot savu insulta riska līmeni.
Katru gadu 29. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules Insulta diena. Šogad tās tēma – "Katra minūte ir no svara". Kampaņas mērķis ir pievērst uzmanību insulta simptomu atpazīšanai un rīcībai ārkārtas situācijā, jo katra aizkavētā minūte nozīmē neatgriezenisku smadzeņu bojājumu.
