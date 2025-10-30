Elektriskās ģitāras pedālis "Monk Echo", kurš pērn plūca uzvaras laurus Latvijas Investīciju un aģentūras (LIAA) rīkotajā "Ideju kausā", ir gatavs doties plašajā elektroniskās mūzikas pasaulē – šonedēļ sākas tā iepriekšpārdošana.

"Latvijā attīstās elektronisko mūzikas instrumentu industrija, šeit ir visnotaļ laba augsne elektronikas inženieriem, jo ir saglabājušās padomju laikos izveidojušās tradīcijas radio un audio tehnikas izstrādāšanā un ražošanā," vērtē pedāļa izgatavotāji, mūzikas instrumentu un audio ierīču uzņēmuma "Mentha Works" līdzīpašnieki Toms Lazdovskis un Matīss Tazāns, kuriem ir nopietnas ambīcijas starptautiskajā mūzikas biznesā.

Levitē starp cilvēka un sinteztora balsi

Toms un Matīss abi ir mūziķi, Toms – ģitārists, bet Matīss – bundzinieks. Abi ir labi draugi un grupas "Oil x Gas" dalībnieki. Iepriekš puiši kopā strādājuši audio efektu uzņēmumā "Gamechanger Audio", bet pērn dibinājuši savu uzņēmumu "Mentha Works", lai varētu īstenot ideju par jaunu skaņas efektu ģitāras pedāli, pie kuras nonākuši pavisam nejauši. Kad T. Lazdovskis strādājis pie mūzikas kādai videoinstalācijai, kuru bijis paredzēts izstādīt Reikjavīkā, viņam lūguši tajā integrēt garīgā dziedājuma motīvu. "Tā kā es nevarēju noalgot mūku kori, izmantoju speciālu sintezatora tehniku, ar kuru jebkurai skaņai var radīt cilvēka balsij raksturīgu skanējumu. Sanāca skaists garīgā piedziedājuma motīvs, kas levitē starp cilvēka un sintezatora balsi," atceras T. Lazdovskis. Vēlāk šī ideja tikusi izmantota, izstrādājot jaunu ģitāras efektu pedāli, kurš pārveido ģitāras skaņu cilvēka balsij līdzīgā skanējumā, kas nedaudz atgādina kora vai mūku dziedāšanu. Tāpēc pedālis ticis nodēvēts par "Monk Echo" jeb, tulkojot no angļu valodas, mūka atbalss. "Skaņas ideja bija mana, bet vērtību tai pievienoja Matīss," teic T. Lazdovskis.

Piesaista inženierus no Somijas

