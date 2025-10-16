28. oktobrī P. Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā norisināsies Epilepsijas pacientu dienai veltīta informatīvā pēcpusdiena.
No plkst. 11 līdz 15 Stradiņa slimnīcas A1 korpusa vestibilā norisināsies pasākums, kura mērķis ir izglītot pacientus, viņu tuviniekus un sabiedrību kopumā par epilepsiju, tās cēloņiem, izpausmēm, ārstēšanu un to, kā sadzīvot ar šo hronisko slimību.
Epilepsijas pacientu dienas laikā slimnīcas speciālistu komanda – neirologi E. Pūcīte, J. Mednieks, E. Korsaka, S. Teifurova, kā arī pacientu biedrības "Aura"pārstāvji – sniegs praktisku un zinātniski pamatotu informāciju, kā atpazīt epilepsiju, kā rīkoties lēkmes laikā un kā kliedēt sabiedrībā valdošos mītus un aizspriedumus par šo slimību.
"Epilepsija nav tikai lēkmes. Epilepsija ir komplekss neiroloģisks traucējums, kas ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti dažādos līmeņos. Mūsu mērķis ir mazināt aizspriedumus, sniegt zināšanas un palīdzēt gan pacientiem, gan viņu tuviniekiem saprast, kā ar šo slimību var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi," uzsver neiroloģe Elīna Pūcīte.
Pasākuma programmā būs lekcijas "Epilepsija nav tikai "lēkmes" – kas tā patiesībā ir?", "Ko darīt lēkmes laikā? Prakse un realitāte", "Dzīve ar epilepsiju – ko darīt saslimšanas sākumā?", "Epilepsija un dzīves posmi – sievietes, vīrieši, seniori", kā arī "Blakus slimības: miegs, garastāvoklis, uzvedība". Pēc tam pacientu biedrība informēs par aktualitātēm un plāniem, kā arī varēs uzdot jautājumus speciālistiem.
Epilepsija ir viena no izplatītākajām hroniskajām neiroloģiskajām saslimšanām pasaulē, tai ir vairāki desmiti paveidu. Latvijā varētu būt 11–13 tūkstoši epilepsijas slimnieku jeb 0,6–0,7% no kopējā iedzīvotāju skaita. Tā var būt gan iedzimta, gan iegūta – pēc pārciestas galvas traumas, iekaisuma, audzēja vai insulta. Aptuveni 30% gadījumu slimības cēloni precīzi noteikt nav iespējams.
