Īsi pirms dzinējmedību sezonas Rugājos tikās vairākas mednieku kolektīvu komandas, lai draudzīgā gaisotnē sacenstos un uzlabotu savas šaušanas prasmes.
Medniekam ir jābūt universālam
Ielūkojoties vecākos medību izdevumos, nereti var lasīt par šaušanas sacensībām dažādās Latvijas vietās. Šķiet, uz kādu laiku šī tradīcija bija mazliet apsīkusi, taču nu pieņemas spēkā ar jaunu sparu.
Daudzi kolektīvi ir ieviesuši biedriem ikgadējo šaušanas prasmju pārbaudījumu. Papildus tam daudzviet rodas jaunas sacensības, festivāli un citi svētki, kuros mednieki satiekas, dalās pieredzē un sacenšas.
28. septembrī Rugāju šautuvē notika Balvu novada medību kolektīvu šaušanas sacensības. Jāuzteic rīkotāju un dalībnieku iniciatīva, jo šajā pasākumā bija iespēja tieši pirms dzinējmedību sezonas sākuma vēlreiz atkārtot visu par šaujamieroču drošību un arī pārbaudīt savas šaušanas prasmes. To varēja darīt trīs disciplīnās.
Pasākumā piedalīties varēja mednieku kolektīvu komandas, kurās ir trīs līdz deviņi dalībnieki: katrā disciplīnā vajadzēja trīs dalībniekus no katras komandas. Savas komandas sacensībām bija pieteikuši 11 kolektīvi. Turklāt pasākumam bija arī dāsni atbalstītāji, kas rūpējās par balvu fondu uzvarētājiem.
Pirmā disciplīna bija skrejošas mežacūkas mērķa šaušana 35 metru distancē ar gludstobra ieroci un lodi. Šo disciplīnu pazīst teju ikviens, jo daudzi topošie mednieki ar to sastopas praktiskās šaušanas daļā, kārtojot mednieka apliecību. Šoreiz tās programma bija saīsināta no desmit uz pieciem šāvieniem. Arī otrā disciplīna paredzēja skrejoša mērķa šaušanu, bet šoreiz bisi vajadzēja aizstāt ar karabīni un trāpīt skrejoša aļņa mērķī 100 metru distancē. Šai disciplīnai ir savas nianses. Lai arī distance ir lielāka, mērķis pa redzamo trajektoriju pārvietojas nedaudz ilgāku laiku, tādēļ ir arī vairāk laika to apstrādāt. Taču arī šeit vajadzīgās šaušanas prasmes ir nemainīgas – vienmērīgi kustēties līdzi mērķim, nospiest sprūda mēlīti lēni un pēc šāviena kustību nepārtraukt. Savukārt trešā disciplīna bija lidojošu šķīvīšu šaušana ar gludstobra ieroci un skrotīm. Lai arī medniekam ir jābūt universālam un kaut vai elementārā līmenī jāpazīst visi medību šaušanas veidi, momentāna pārslēgšanās no lodes uz skrošu šaušanu ir sarežģīts uzdevums. Tas tādēļ, ka ložu disciplīnas paredz tēmēšanu un ļoti precīzu sprūda mēlītes nospiedienu, bet šķīvīšu disciplīnā šauts tiek ar lielu skrošu kūli. Šī iemesla dēļ šāvējam nav jākoncentrējas uz precīzu tēmēšanu, bet gan jāspēj nolasīt mainīgo mērķa kustības ātrumu, attālumu un jāpielāgojas tam. Tas nebūt nav tik vienkārši – lai veiksmīgi īsā laikā spētu pāriet no viena uz otru šaušanas veidu, ir vajadzīgi treniņi.
Atbalstītāji sarūpē vērtīgas balvas
Lai medniekiem būtu iespēja pacīnīties par vērtīgām balvām, sacensību rīkotāji bija piesaistījuši vairākus atbalstītājus. Viens no tiem bija veikals "Ieskaties.lv" sadarbībā ar "Pulsar Latvija", ko ne tikai Latvijā, bet arī daudzviet pasaulē pazīst kā kvalitatīvu termālo ierīču ražotāju. Jau vairākus gadus viena no "Pulsar" rūpnīcām atrodas Daugavpilī, tādēļ uz daudziem ieročiem varam lasīt uzrakstu "Made in Latvia" (no angļu val. – "Ražots Latvijā"). Tā kā dzinējmedību sezona tobrīd jau min uz papēžiem, "Ieskaties.lv" dalībniekiem balvās bija sagādājuši trīs platleņķa tēmēkļus. Tie ir īpaši piemēroti šī veida medību vajadzībām, jo ir viegli, kompakti un ļauj veikt ļoti ērtu šāvienu tuvā vai vidējā distancē īpaši tad, ja mērķis ir kustīgs.
Pasākumā "Ieskaties.lv" un "Pulsar" bija arī sagatavojuši stendu, kur klātesošie varēja dabā aplūkot dažādus ražotāja termālos monokļus, tēmēkļus un to stiprinājumus. Ikviens, kas tur viesojās, varēja sastapt arī uzņēmuma pārstāvi Mārtiņu Putānu, kurš, pats būdams no Latgales reģiona, šeit jutās gluži vai kā mājās. "Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt ne vien lielos, visiem zināmos, bet arī reģionu rīkotos pasākumus. Kaut vai tādēļ, lai arī nākamgad medniekiem būtu motivācija laikus trenēties, piedalīties un dalībnieku būtu vēl vairāk," saka Mārtiņš. "Tā ir sportiska izklaide, ko varam apvienot ar lietderīgu mācīšanos. Pamanīju, ka lielākoties piedalījās tieši mednieki, nevis augstas klases sporta šāvēji. Bija prieks skatīties, kā cilvēki cenšas, kā viens otru atbalsta un par gūto pieredzi priecājas arī tie, kam rezultāta ziņā nebija veicies tik labi." Uzņēmuma pārstāvis uzsvēra, ka tieši šādi pasākumi mudina medniekus arī ikdienā attīstīt šaušanas prasmes, jo tie veido pozitīvu konkurenci, vēlmi līdz nākamajai reizei kļūt vēl labākam, vēl prasmīgākam šāvējam. Savukārt šautuvē iegūtais tiek pārnests uz medību vidi un līdz ar to kolēģi blakus šādam prasmīgam medniekam var justies gan komfortablāk, gan drošāk.
Sagatavots sadarbībā ar "Pulsar Latvija".
