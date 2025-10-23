Vairs ilgi nav jāgaida tas brīdis, kad uz veikalu varēs iet bez skaidras naudas, bankas kartēm vai viedtālruņa, jo, lai veiktu maksājumu, atliks vien noskenēt plaukstu. 

Turklāt vairs nevajadzēs nēsāt līdzi lojalitātes kartes vai personas identitāti apliecinošus dokumentus, lai pierādītu vecuma atbilstību alkohola, cigarešu vai enerģijas dzērienu iegādei.

"Maksājumu tehnoloģiju nozare attīstās cikliski – tā piedzīvo evolūciju reizi 10–15 gados. Pagājušā gadsimta 90. gados maksājumu karte no magnētiskās joslas pārgāja uz čipu. 2000. gadu sākumā notika pāreja uz bezkontaktu norēķiniem, bet 2014. gadā parādījās pirmais mobilais maciņš, kurā bija iekļauta pirksta vai sejas biometrija. Ir pienācis laiks jaunam tehnoloģiskam pavērsienam – pilnībā biometriskajiem maksājumiem," atzīst "Handwave" biznesa attīstības vadītājs Oskars Lakšēvics.

