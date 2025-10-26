Pagājušā gadsimta beigās pēc prezentācijas Parīzē rakstīju par tobrīd jaunā nelielā "Peugeot 206" visai pilnīgo pietiekamību ikdienas pārvietošanās vajadzībām.
(Sevišķi, ja lielākā daļa braucienu notiek lielā pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē.) Slavēju "mazo lauvēnu" un izteicu cerību, ka aizvien lielāks būs patiešām vieglu auto īpatsvars Eiropas un Latvijas tirgū. Jo tieši lieka svara kustināšana ir un paliek galvenais izšķērdīgas piesārņošanas cēlonis. Neatkarīgi no piedziņai lietotās enerģijas veida. Arī toreiz vietā bija jautājums: "Vai spēsim izaugt līdz mazulim?"
Kāpēc pēc gandrīz 30 gadiem atkal runāju par "mazauto"? Tāpēc, ka senā cerība izrādījusies naiva. Izmēru "B segmenta" īpatsvars procentuāli gan šķiet mazliet audzis. Bet ne jau tādēļ, ka kļūstam pieticīgāki. Statistika mānās. Nevis mazākus pērkam, bet par maziem nu dēvējam krietni treknākus izstrādājumus. Deviņdesmito gadu "Golf" nu, saglabājis tradicionāli taupīga zīmola auru, vairs nesver 800 kg, bet gandrīz divreiz vairāk. "Astra", tolaik taupīga garumā, nu izaugusi par veselu pusmetru. Un tā tālāk. Audzējam taukus. Sevišķi Latvijā, kuru pārplūdina bagāto vāciešu apdrāzti limuzīni. Divtonnīgus prestižu marku lielceļu kuģus pie mums pērk vairāk nekā jaunus "mazauto". Jo pirmie ir ne tikai lētāki, bet ļauj pagozēties mānīgajā augsta prestiža saulītē.
Ko darīt ar seno cerību? Aprakt? Negribu. Un tādēļ žilbinošajā auto jaunumu straumē turpinu meklēt tieši nelielus revolucionārus. Arī modīgajā elektroauto vidē.
Mazākais un lētākais elektroauto Eiropā līdz šim brīdim ir "Dacia Spring". Pilsētnieku tūkstošu pirkts. Sevišķi dienvidos – Spānijā, Itālijā, Portugālē. Pie mums bieži vien pelts par it kā nepietiekamu dinamiku.
Ko "Dacia"? Jau piedāvā jaunu un krietni jaudīgāku "Spring" modeli. Fiksāku, bet neizbēgami mazliet smagāku un arī dārgāku.
Bet no viegluma uz patiesas taupības meklējumiem šī cienījamā firma neatsakās. Tikko prezentēts "nākotnes pilsētnieka" koncepts. Draiski nosaukts par "Hipster". Tikai ap 3,5 m garumā tas tomēr spēj piedāvāt četras gluži ciešamas sēdvietas. Vai 500 litru tilpuma bagāžnieku – ja brauksiet divatā. Svars – 650 kg. Tas ar visu akumulatoru, kurš viens pats "premium" elektromobiļos sver pustonnu. Un visbeidzot – cena. Būšot tā tikai maķenīt virs 10 000 eiro. Vai spēsim izaugt līdz šādam mazulim? Vai "Dacia" to tiešām ražos jau nākamgad?
