Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Latvijas kino spožumi
Rīgā oktobra kultūras dzīves galvenā tēma ir Rīgas Starptautiskais kinofestivāls ("Riga IFF"), kas norisināsies no 16. līdz 26. oktobrim, piedāvājot vairāk nekā simt filmu un sniedzot patiesi reprezentatīvu ieskatu mūsdienu kino ainavā. Starp tām ir darbi no Berlīnes, Venēcijas, Kannām un citiem pasaules nozīmīgākajiem festivāliem, kopražojumi – arī ar Latvijas studijām, daudz kino jaunumu, kas raisa emocijas un pārdomas.
Šajā rakstā informēsim tikai par trim filmām, kas tomēr ir ļoti nozīmīgas mums pašiem, jo nāk no Latvijas. Tomēr tas pilnīgi noteikti neatspoguļo plašo ar Latviju saistīto filmu daudzveidību, it sevišķi jau kopražojumus. Ieteikumus no pārējās "Riga IFF" programmas, kā arī sarunu ar festivāla direktori Lieni Treimani lasiet 15. oktobra "Kultūrzīmju" rakstos "Ko sarūpējis "Rīgas gailis"" un "Unikāla kino atklāsme".
"Dieva suns", režisori Lauris un Raitis Ābeles, pirmizrāde 16.10. plkst. 19 "Splendid Palace" Lielajā zālē.
Šī animācijas filma tiek saukta par kartupeļu vesternu ar gotiskiem elementiem, kas izkustina ne tikai priekšstatus un zināšanas par Latvijas vēsturi, bet arī pašmāju animācijas kino paleti. Rotoskopiskās animācijas metodē veidotajā brāļu Ābeļu šerpi asprātīgajā darbā izauklēta vizuālā stila eksplozija – mākslinieka Harija Grundmaņa komiksu estētika liek nostāties blakus labākajiem Roberta Rodrigesa un Kventina Tarantīno darbiem, ja vien viņus interesētu lietus un aizspriedumu apsēsts ciematiņš un Ziemeļeiropā zināmākā vilkaču prāva, dēvēta par "Vilkača Tīsa lietu". Atkāpjoties no kanoniskajām vilkaču aprisēm, Ābeles saista šamanisma tradīcija un pirmsliterarizētie vilkveidīgie, kuri bijuši triksteri un dziednieki. Pirmizrādīta Traibekas kinofestivāla sadaļā "Escape", filma ir izaicinoši ironisks un drosmīgs "anime", pagānisma un Livonijas hronikas rokasspiediens, kāds iepriekš Baltijas kino nav tapis.
"Visi putni skaisti dzied", režisore Krista Burāne, pirmizrāde 22.10. plkst. 18.30 "Splendid Palace" Mazajā zālē.
Sākumā bija mežs, tad izrāde un vēlāk arī filma. Dzeltenā cielava, lauka cīrulis, baltmugurdzenis, grieze un mežirbe atgriezušas ne tikai savas balsis, bet arī iemantojušas cilvēciskas aprises, glaunas frakas un vārdus, lai izstāstītu sensenus stāstus. Teatrālām metamorfozēm mijoties ar izrādes radošās komandas attiecībām un refleksijām par dabu, veidojas kopsakarību lauks, kas ir lielāks par pašu skatītāju. Filmas izpētes centrā ir Latvijā un Eiropā strauji izzūdošās putnu sugas un to populācijas. Dokumentējot 2022. gadā tapušās izrādes ar tādu pašu nosaukumu viesošanos dažādās Latvijas vietās un spārnaino "sejas" – Artūru Čukuru, Elīzu Dombrovsku, Annu Klišāni, Rūtu Dišleri, Armandu Siliņu-Bergmani un Visu putnu kori –, tapusi tautas dziesmās izdzīvota sadziedāšanās ar dabas balsīm.
"Testaments", režisors Jānis Ābele, scenārists Jānis Joņevs, pirmizrāde 21.10. plkst. 18.30 "Splendid Palace" Lielajā zālē.
Mūsdienu dzejnieks Aleksandrs Zapoļs (Semjons Haņins) filmā meklē sava sen mūžībā aizgājušā kolēģa Anatola Imermaņa (1914–1998) pazudušo pelnu urnu, lai piepildītu dzejnieka pēdējo vēlmi – tikt izkaisītam Parīzes Sarkano lukturu rajonos, lai viņš vienmēr būtu skaistu meiteņu kompānijā. Bet, kā izrādās, laikam ejot, pelnu urna ir kaut kur pazudusi bez pēdām. 20 gadus pēc nāves dzejnieks pats nokļūst detektīvstāsta centrā – Anatols ceļas no mirušajiem un ierauj mūs savā pēdējā piedzīvojumā.
Satiekot Čaku
Piektdien, 17. oktobrī, Dzintaru koncertzālē skanēs jauna Jāņa Lūsēna dziesmu koncertprogramma ‘‘Satikt Čaku’’ ar Aleksandra Čaka dzeju. Programmā divu baritonu – Zigfrīda Muktupāvela un Jāņa Strazdiņa – balsis savīsies ar Jāņa Lūsēna instrumentālo trio: klavierēm (Jānis Lūsēns), basa ģitāru (Jānis Lūsēns jun.) un sitamajiem instrumentiem (Harijs Gūtmanis), radot dzīvu, piesātinātu un krāsainu muzikālo pasauli.
JRT – ceļojums pie mammas
24. oktobrī Jaunajā Rīgas teātrī pirmizrādi piedzīvos "Kritiens augšup" – izrāde pēc vācu rakstnieka Joahima Meierhofa jaunākās grāmatas, kurā viņš apraksta savu ceļojumu pie mammas un aktieru profesijas neredzamo pusi. Kā uzsver JRT, ir grūti vai gandrīz pat neiespējami piedzīvot pārsteigumu mūsdienu mākslā, bet Joahimam Meierhofam to izdodas sagādāt. Jauniestudējumu veidojis Alvis Hermanis. Lomās – Gundars Āboliņš, Vilis Daudziņš, Kaspars Znotiņš, Andris Keišs, Jānis Skutelis, Ritvars Logins, Gerds Lapoška, Kristīne Krūze.
Kamermūzikas pērles
"Latvijas koncertu" rīkotajā Rudens kamermūzikas festivālā šodien, 15. oktobrī, Mazajā ģildē ar solokoncertu uzstāsies pieckārtējā Lielās mūzikas balvas laureāte, operdziedātāja Inga Kalna, kura muzicēs kopā ar pianisti, Londonas Karaliskās Mūzikas koledžas un Mūzikas augstskolas Ženēvā profesori Diānu Ketleri. Jaunajā programmā – Latvijā un pasaulē retāk dzirdētas kamermūzikas pērles, ko radījuši Rihards Vāgners, Francis Lists un Arnolds Šēnbergs.
Bet piektdien, 17. oktobrī, "Spīķeru koncertzālē" skanēs koncertprogramma "Nakts sarunas", kur satiksies divi izcili mūziķi – spožā pianiste Agnese Egliņa un orķestra diriģēšanā iesvaidītais klarnetists Guntis Kuzma. Starp daudziem citiem darbiem skanēs arī Andra Dzenīša klarnetes sonātes "Spoguļos" pirmatskaņojums.
Izstāde kā iepazīšanās
Mākslas galerijā "Bazar’t" līdz 1. novembrim apskatāma mākslinieces Karīnas Ludboržas personālizstāde "Iepazīšanās". Apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt gleznas, kurās atspoguļojas emocionāls un intuitīvs skatījums uz pasauli. Izstāde tapusi spontāni, un tai nav stingri definētas koncepcijas vai iepriekš izstrādātas tēmas.
Mūzika mazajiem
Koncertsarunu ciklā sākumskolas vecuma bērniem "Nāc, ieklausies orķestrī "Rīga"!" ar Daumantu Kalniņu pirmais koncerts "Muzikālais riču raču" skanēs jau šodien, 15. oktobrī, plkst. 10 un 12 VEF kultūras pilī. Otrajā koncertā "Sniega stāsti" Ziemassvētku laikā, 4. decembrī, plkst. 10 un 12 līdzās Daumantam un orķestrim "Rīga" aicināta arī Annija Putniņa un bērnu vokālais ansablis "Momo".
