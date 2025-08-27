Diemžēl ir lietas, ko autoskolās nemāca. Topošo braucēju galvas tiek piebāztas ar ātruma limitiem, kurus dzīve fiksi iemāca neievērot, ar utopiskiem stāstiem par nepārtrauktajām līnijām, kuras šķērsojamas esot vien tad, ja braukšanas joslu aizņēmis kāds aplami stāvošs, ar telefonu rokā ņemšanas un bakstīšanas liegumiem, kurus sagrauj moderno auto viedekrāni... Faktiskas drošības tēžu par maz: ievēro noteikumus!
Bet vajadzētu ne tikai to. Jo noteikumi, piemēram, atļauj apdzīt regulējamā krustojumā. Trūkst skaidrojuma, ka tas ir un paliek bīstami. Tātad nevajadzīgi.
Tikai viens nepietiekamas izglītības traģisku seku piemērs no pēdējā laika avārijām. Cietušajam nebija ātruma. Nemaz nebija. Viņš stāvēja ceļa vidū, gaidīdams kreisā pagrieziena iespēju. Atļauti. Likumīgi. Bet stūri jau bija sagriezis pa kreisi. Ne skolā, ne sadzīvē nekad pat dzirdējis nebija, ka to darīt kategoriski nedrīkst! Jo vari dabūt pa pakaļu. Un tikt mests nevis taisni, tukšumā, bet pa kreisi. Nāvē.
Šis nav pirmais tāda veida negadījums. Uz Jūrmalas šosejas (draņķīgs maršruts, un daudziem neizbēgams, jo uz Kurzemi vakarā var vienkārši nebraukt, bet uz darbu Rīgā jāsteidzas noteikti) pirms pāris gadiem kāds piesardzīgs vīrs šķērsli pirmajā joslā gan bija savlaicīgi pamanījis, sabremzējies, pat apstājies, taču to neizdarīja kāds cits aiz viņa. Un pirmais, stāvošais, bija atļāvies šo klasisko kļūdu – gaidīja tukšumu otrajā joslā, jau stūri sagriezis, pārāk agri gatavojoties apbraukt šķērsli. Sitiens viņu meta pa kreisi – tieši ātrajā plūsmā.
Tā lūk. Kad mācību un licencēšanas speciālisti beidzot sapratīs, ka ar noteikumu formālu apgūšanu un draudēšanu ar sodiem vien patiesu drošību nesasniegt?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu