E-izdevumi Grāmatas Abonēt
#animācija #režisori

"Mūsu vilkači ir šamaniski". Saruna ar režisoru Lauri Ābeli

Antra Raugule / Latvijas Avīze
2025. gada 15. oktobris, 17:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 15. oktobris, 17:00
Lauris Ābele: "Katram radošajam cilvēkam ir savs "plecs". Viņu nesauc par brāli, teiksim, tas var būt režisors ar operatoru vai konsultants. Kāds, ar ko pārbaudīt savas idejas, vai jūs esat uz viena viļņa. Ar kuru var saprasties no pusvārda. Savs cilvēks."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

16. oktobrī Rīgas Starptautisko kinofestivālu ("Riga IFF") atklās ar brāļu Laura un Raita Ābeļu pilnmetrāžas animācijas filmu "Dieva suns", kas festivāla organizatoru vērtējumā ir "kartupeļu vesterns ar gotiskiem elementiem, kas izkustina ne tikai priekšstatus un zināšanas par Latvijas vēsturi, bet arī pašmāju animācijas kino paleti". "Dieva suni" šogad Latvija ir arī izvirzījusi sacensībai par ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars".

Mākslinieka Harija Grundmaņa komiksu estētika liek nostāties blakus labākajiem Roberta Rodrigesa un Kventina Tarantīno darbiem, ja vien viņus interesētu lietus un aizspriedumu apsēsts ciematiņš un Ziemeļeiropā zināmākā vilkaču prāva, dēvēta par "Vilkača Tīsa lietu". Kā rit dienas Livonijas ciematā pirms vairāk nekā 300 gadiem, kad valda nepārtraukts lietus, baznīckrēslā aizķēries reibums no sīvākiem dzērieniem un gaisā vēdī paranoja no raganībām? Filma ir pirmizrādīta Traibekas kinofestivāla sadaļā "Escape", un tā ir izaicinoši ironisks un drosmīgs anime, pagānisma un Livonijas hronikas rokasspiediens, kāds iepriekš Baltijas kino nav tapis.

Mūsu plānotās sarunas laikā par animācijas filmu "Dieva suns" Raitis – viens no brāļu Ābeļu režisoru kopienas – ir devies papildināt zināšanas uz Franciju. Tur top nākamās filmas "Vāgners un Sātans" scenārijs kopā ar pieredzējušiem nozares profesionāļiem. Pavisam drīz kārta arī pašmāju krimiķim TV sērijās, kas top pēc tukumnieka Gunta Tālera darba "Nemierīgās dvēseles" motīviem par cilvēku pazušanu Kurzemes purvos. Tikmēr šobrīd aktuālais vēstures notikumu, vilkaču prāvas un tumšas animācijas komplekts "Dieva suns" patīkami šokēs jau pēc mirkļa visos Latvijas kinoekrānos. Lasītāju uzmanībai šoreiz saruna ar vienu no brāļiem – Lauri Ābeli.

Lauris Ābele.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Okults trilleris par Vāgneru. Stāsti, kas tas ir!

L. Ābele: Viens no Vāgnera mērķiem bija sacerēt tādu mūziku, no kuras cilvēks sajuktu prātā. Tā, protams, būtu interpetējama ideja, ko tad viņš īsti ar to domāja. Bet, jā, laiks, ko viņš pavadīja Latvijā, sasaistās arī ar Rīgas brīvmūrniekiem jeb masoniem, iespējams, afēristiem un okultistiem. Un šajā laikā Vāgners nozog grāmatu un – kā īstenībā arī notika – Rīgu viņš pameta bēgot, jo pie durvīm jau klauvēja parādu piedzinēji. Bēgot viņa kariete apkrita, viņa sieviete zaudēja bērnu. Tā, nenokļūdams līdz Hamburgai, viņš nonāca vētrā un pēc ilgāka laika nokļuva Norvēģijā. Un leģenda vēsta, ka tā ietekmē viņš ir sacerējis "Klīstošo holandieti". Pie mums viņš bēgs cita iemesla dēļ. Jo viņš ir nozadzis grāmatu.

Sveicu jūs ar lieliskajiem "Dieva suņa" panākumiem Ņujorkas Traibekas filmu festivālā, kur jūsu filma piedzīvoja pasaules pirmizrādi! Kā noprotu, veicās labi?

Jā, veicies pārsteidzoši labi. Mūsu iepriekšējā filma "Nemierīgie prāti" bija saistīta ar nopietnu tēmu, mentālo veselību, kaut kur balstīta mūsu drauga personīgajā pieredzē. Un ar šo filmu viss bija okei, tā ceļoja pa festivāliem, tika izrādīta kinoteātros. Bet nolēmām, ka ar "Dieva suni" visu darīsim jautrāk, viss notika pats par sevi, patrakojām, un viss kaut kā aizgāja. Trijās Ņujorkas izrādīšanas reizēs bija pilnas kinozāles, Traibeka turklāt nav žanra kino festivāls, jo sākotnēji filmu taisījām žanra kino jomai. Kā teica pats kinofestivāla organizators, viņi vēlējušies šo festivālu padarīt skaļāku. Par mums jau bija uzrakstījuši "The Hollywood Reporter". Pirmās recenzijas vispār ir ļoti svarīgas, un tās visas mums bija ļoti labas. Un tālāk jau labi veicās visur. Bijām Monreālas Fantāzijas filmu festivālā Kanādā, kur bija milzīga zāle ar 700 cilvēku ietilpību, uz mūsu filmu atnāca kādi 600, bija arī ļoti labas recenzijas. Viesojāmies arī Londonas "Fright Fest", kas norit jau vairāk nekā 20 gadu. Un tur mūsu filmu izrādīja ap desmitiem no rīta. Tomēr arī uz šo laiku viss bija iztirgots, mēs vēl beigās uz ielas kādam atdevām savas draugu biļetes.

Kā tu skaidrotu filmas panākumus?

Nu, viens ir šīs labās atsauksmes (pasaules vadošajos izklaides un kino industrijas medijos). Ņujorkā mums teica, ka viss ir tā komercializējies, ka šādu pieaugušajiem domātu animāciju nevarētu uztaisīt, jo visu rēķina pēc tā, vai tas patiks pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Un mēs, nākdami no Latvijas, varam uztaisīt kaut tādu, kas neietu ar komerciālu aprēķinu. "Dieva suns" veidots rotoskopijas tehnikā, kas kādreiz (gan ASV, gan Padomju Savienības animācijā) bija diezgan populāra, kaut tā vienmēr skaitīsies eksperimentāla tehnika. Noteikti paldies sakām Gintam Zilbalodim un Matīsam Kažam, sekojot viņu panākumiem ar "Straumi". Jo šobrīd jau visur, kur esam, zina par Latviju, durvis ir pavērtas. "Dieva suni" piesaka kā kaut ko, kas ir pilnīgi pretējs "Straumei". Un tas ir ļoti okei, ka ir viens skaists un universāls stāsts un tagad mūsu tumšais, trakais, Montī Paitona stila gabals otrā diapazona galā.

"Dieva suns" izvirzīts "Oskara" 2025. gada nomināciju atlasei kategorijā "Gada labākā starptautiskā filma".

Jā, tas amizanti mums pašiem, jo galīgi to nebijām gaidījuši.

Latviešu animācija, kas pašlaik iet šo eksperimentālo ceļu, pasaulē kļūst ievērota. Nupat latviešu jaunais mākslinieks Daniels Gulbis ieguvis "Emmy" balvu jauno mediju inovāciju kategorijā ar projektu "White Rabbit", kurā pildījis radošā direktora uzdevumu.

Daniels Gulbis mūsu filmai taisīja grēka augļa elementus. Man patīk tas, ko viņš dara, mums ir labas attiecības. Es priecājos par viņa panākumiem un par to, ka viņš turpina darīt savu lietu.

Šobrīd latviešu animācija kļūst par tādu kā centrālo virzītājspēku, tieši runājot par starptautiskiem panākumiem.

Jā, savulaik bija poētiskais dokumentālais kino, un tagad, man šķiet, pienākusi kārta animācijai. Esmu novērojis, ka tieši mazajām valstīm, piemēram, Igaunijai vai Islandei, ir raksturīgi būt interesantām ar kaut ko ļoti specifisku un savu. Reiz lidostā ievēroju, ka žurnālā ir nopirkts reklāmas laukums, kura mērķis ir reklamēt Baltijas valstis. Mēs reklamējam "Staro Rīga". Tas ir foršs pasākums, bet es nedomāju, ka kaut kas ļoti atšķirīgs. Ja pastaigājam naktī pa Budapeštu, visas tās ēkas ir izgaismotas. Lietuviešiem bija kaut kādi salūta svētki, un igauņiem kaut kas pretējs. Brauciet pie mums, meditējiet, ejiet mežā, dzeriet bērzu sulu, ēdiet lāča gaļas konservus. Un es domāju, cik tas ir interesanti. Tas, kas notiek ar Latvijas animāciju, arī ir labs aizsākums, un to vajag tikai turpināt.

"Dieva suņa" centrā ir vilkaču tēma, kas balstīta vēsturiskos faktos (1692. gadā Ziemeļeiropā notiek tā sauktā "vilkača prāva" pret zemnieku, kurš sevi pasludinājis par "labo" vilkati jeb "dieva suni"). Cita starpā, latviešu pagānmetāla grupa "Skyforger" nupat izdevusi albumu, kuras pirmā publicētā dziesma ir "Dieva suns". Populārs nosaukums.

Jā, interesanti, kā šis viss aktualizējas. Ar mani sazinājās viens kungs, kurš raksta grāmatu. Tad vēl viens komponists, kā ievēroju no pieteikumiem Valsts kultūrkapitāla fondam, jau senāk saņēmis finansiālu atbalstu dziesmas radīšanai par dieva suni. Savulaik "Rīgas Laiks" rakstīja par Tīsa no Kaltenbrūnes tiesas prāvu (tagadējā Zaubes teritorijā, kas bijusi zviedru Vidzemes teritorijā no 1629. līdz 1721. gadam. – Aut.). "Skyforger" menedžeris lūdza, vai varam iedot kādus vizuālus materiālus viņu klipam, bet tolaik mūsu filma nebija gatava. Savulaik no Zaubes interesējās par šiem vilkača prāvas faktiem. Mēs nemaz nezinām, cik šī prāva ir bijusi nozīmīga antropologiem visā pasaulē, jo tā ir viena no vislabāk pierakstītajām Ziemeļeiropā. Par to, ko zemnieks Tīss pastāsta, patiesībā nav vienprātības. Viens no pasaules vēsturnieku piedāvātajiem variantiem – Tīss bijis jokdaris jeb viltvārdis, bet ir arī itāļu analogs viņu pašu benandantiem (Itālijas ziemeļaustrumu zemkopji, kuri uzskatīja, ka miegā cilvēks izceļo no sava ķermeņa cīņā pret ļaunajiem burvjiem, lai nodrošinātu ražu nākamajiem gadiem. – Aut.). Mūsu Livonijas vilkači arī ir tādi šamaniski, viņi atšķiras no Rietumeiropā aprakstītajiem. Iespējams, tas sasaucas ar Rietumeiropas reliģiskajiem uzskatiem laikposmā pirms kristietības, un šīs ir tādas pēdas, kas no tā palikušas. Mūsu filmā tas savijas ar fantāzijas elementiem.

Rotoskopijas animācija, ko izmantojat "Dieva sunī", bijusi populāra ASV ap 20. gs. 30. gadiem, to redzam daudzās Disneja filmās. Arī zināmais kino rekvizīts, ko daudzi skatītāji atpazītu "Zvaigžņu karu" filmās – gaismas zobens –, veidots šajā tehnikā. Kā jums ienāca prātā pielietot šo, pēc visa spriežot, sarežģīto radošo risinājumu?

Jā, Disneja studijai galvenais bija iegūt dabiskās cilvēka kustības, zīmējot, piemēram, "Sniegbaltīti un septiņus rūķīšus". Vēlāk tādas, kā es teiktu, pieaugušo/tumšās fantāzijas animācijas filmas ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas, un mēs ieskaitāmies šajā. Virzienu popularizē Ralfs Bakši (ASV izcelsmes animators, 1938, kļuvis populārs ar pieaugušajiem domātas neatkarīgās mākslas darbiem 20. gs. 70. gados. – Aut.). Viņa zināmāko darbu vidū – "Wizards", "Lord of the Rings", "Fire and Ice". "Dieva suns" noteikti atsaucas uz šo 80. gadu tumšās fantāzijas virzienu. Ivo Briedis mūs uzrunāja filmas tapšanas pirmsākumos, laikam pēc "Baltu ciltīm" (2018), jo "Dieva suņa" pamatā ir arī viņa diplomdarba scenārijs. Viņš domāja, ka neviens cits Latvijā bez mums šo nevarētu uztaisīt. Sākotnējā ideja bija to veidot kā spēlfilmu. Taču tolaik mans brālis Raitis strādāja "Straumes" izstrādē tās sākotnējā stadijā, jau bija iejuties tajā animācijas pasaulē un teica, ka jāveido šādi. Es teicu, ka nē, jo biju jau pilnībā vizualizējis šo par spēlfilmu. Taču nozīmīgs ir ilustratora Harija Grundmaņa radošais redzējums, jo viņš piedāvāja savas skices.

Un tas bija uzreiz vienos vārtos – sapratām, ka šādi to var arī stāstīt. Mums bija svarīgi, ka norit darbs ar aktieriem, kā arī ka visas skaņas un dialogi tiek ierakstīti uz vietas un nekas nav pārrunāts. Un šo aktieru vidū ir gan Regnārs Vaivars, gan Jurģis Spulenieks un Agate Krista, gan arī galvenās lomas atveidotājs Einars Repše. Šos aktierus filmējām Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā uz zilā fona, savā ziņā kā, piemēram, Holivudā uzņem supermenu filmas. Līdz ar to mūsu aktieri tā labi iejutās, mums bija arī visādi rekvizīti un butaforijas. Vēl svētīgi, ka ar Harija (ilustratora) palīdzību varam nonākt visur – ellē, barona muižā un visur. Tā, piemēram, baznīcas prototips ir tapis no Brīvdabas muzeja mazās baznīciņas netālu no ieejas, kas tika ar tālruni nofotografēta, ieskenēta un pēc tam pārzīmēta. Šim projektam uzaicinājām arī animatorus no mediju tehnikuma, kur esmu pasniedzējs un kur šie animatori tiek ļoti labi sagatavoti. Līdz ar to arī viņiem tā bija laba pieredze.

Kā šķiet, vai jūsu brāļu apvienība kino pasaulē kalpo kā zīmols? Mums jau ir brāļi Koeni, brāļi Daferi no "Stranger Things" lielbudžeta sērijām, jaunākā šausmu kino sensācija no Austrālijas – brāļi Filipū.

Un vēl jau ir Limjēri, kuri izgudroja kino. Tas nebija apzināts plāns. Mums ir labas attiecības, kopā daudz ko darām un likumsakarīgi kopā visi nodarbojamies ar kino. Tagad tas, jau atskatoties, kaut kā palīdz. Praktiskā ziņā, nu, katram radošajam cilvēkam ir savs "plecs". Viņu nesauc par brāli, teiksim, tas var būt režisors ar operatoru vai konsultants. Kāds, ar ko pārbaudīt savas idejas, vai jūs esat uz viena viļņa. Ar kuru var saprasties no pusvārda. Savs cilvēks. Un man tādu ir divi. Un maniem brāļiem arī tādi ir divi.

Strīdaties arī?

Jā, bet tie ir tādi smieklīgi strīdi. Filmēšanas laukumā – nē, bet mēģinām to pirms tam jau izdarīt, jo uz laukuma katra sekunde jau maksā.

Foto: Publicitātes

Kultūras intervija
#animācija #režisori
