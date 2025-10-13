Talsu novada Laidzes pagasta kokapstrādes uzņēmums "Ingrid D" pašlaik ir pats lielākais koka kātu jeb cilindrisko koka detaļu ražotājs valstī, kura ražojumus jau pazīst daudzās pasaules valstīs. Uzņēmumā lepojas, ka pašlaik ar gadā no apses koksnes saražotajiem dažādu izmēru un pielietojuma kātiem pietiek, lai katram Latvijas iedzīvotājam saimniecībā būtu vismaz pa vienam kātam. 

Uzņēmējdarbība vairākos virzienos

Aizvadīto trīsdesmit gadu laikā "Ingrid D" sekmīgi izvērsis uzņēmējdarbību vairākos virzienos. 2020. gadā uzņēmumā uzsākta bērniem paredzētu koka rotaļlietu un mēbeļu ražošana. Ar zīmolu "JOY OF NATURE" (no angļu valodas "Dabas prieks") uzņēmumā no koka ražo bērniem domātas kāpelējamās rotaļlietas: trijstūrus, arkas, līdzsvara dēļus, arī bērnu mēbeles.

"Radīt šo zīmolu un šīs rotaļlietas iedvesmoja mana ģimene," atklāj Jānis Grahoļskis. "Man ir četri bērni un septiņi mazbērni, kuri tad arī bija galvenie padomdevēji. Redzot to, ka viņiem tās patīk, radās pārliecība, ka esam uz pareizā ceļa."

Ražojumiem labs noiets

Bērniem domātās rotaļlietas var iegādāties "JOY OF NATURE" interneta veikalā, kas apmeklētājiem preci piegādā taisnā ceļā uz mājām. Uzņēmumā saražoto vairumā pērk interneta veikali arī Lietuvā, Vācijā un citās Eiropas valstīs. Uzņēmumā spriež, ka ar šo interneta veikalu starpniecību Laidzē saražotais ir atrodams un nopērkams ne tikai Eiropā, bet visās pasaules malās. "Ingrid D" vairākkārt piedalījies starptautiskajās izstādēs Apvienotajos Arābu Emirātos, Vācijā un citās valstīs, kur iespējams gan parādīt savus ražojumus, gan redzēt, ko ražo un piedāvā citi. Pašlaik cilindriskās koka detaļas "Ingrid D" piegādā vairāk nekā desmit mēbeļu un piederumu ražošanas uzņēmumiem dažādās valstīs, tostarp aizkaru stangu ražošanai nepieciešamās detaļas vienam no lielākajiem koka aizkaru stangu ražotājam Francijā.

