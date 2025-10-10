Urbānā biškopība ir izplatīta daudzās pasaules pilsētās, Eiropā par bišu galvaspilsētām kļuvušas Berlīne, Minhene, Hamburga, Londona, Parīze, Cīrihe, Vīne, Kopenhāgena un nu pie šāda statusa tikusi arī Rīga. 

Čaklie kukaiņi tiek nodarbināti, piemēram, uz Latviešu biedrības nama, Dailes teātra, Rīgas rātsnama, "Latvijas mobilā telefona" u. c. jumtiem.

Pēdējā laikā bites sākušas apdzīvot ne tikai galvaspilsētu, bet arī citas Latvijas pilsētas, piemēram, Jelgavu, kur šogad, par spīti ne pārāk labvēlīgajiem laika apstākļiem, urbānajā bišu dārzā, kas atrodas uz "Jelgavas klīnikas" jumta, izdevies ievākt pat vairāk nekā 150 kilogramu medus.

Rīgas medus – pats gardākais

