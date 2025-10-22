Otrdien vēlu konkursa "Latvijas e-auto 2025/26" žūrija sauca uz Mežaparka estrādes Kokara zāles skatuves visvairāk balsu saņēmušo auto dīleru pārstāvjus. 

Pārsteigumi? Neapšaubāmi par tādu var uzskatīt Ķīnas "BYD Sealion" uzvaru savā (līdz 60 000 eiro) cenu grupā. Un kādu uzvaru! Pārspēts pat "BMW IX1". 

Cits austrumnieks ir laureātu trijniekā arī lētāko grupā. Tomēr nez vai tā dikti strauji vairumam konservatīvo eiropiešu izdosies mainīt viedokli par šiem auto.  

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē