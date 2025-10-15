"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Vinsents Hants, "Ceļš uz slaktiņu. 15. latviešu SS divīzija Pomerānijā, 1945. gada janvāris–marts". Māksliniece: Aija Andžāne. Maketētāja: Baiba Lūsīte-Teikmane. "Latvijas Mediji".
Britu žurnālista, dokumentālo filmu un grāmatu autora Vinsenta Hanta grāmata ir veltīta latviešu leģionāriem, kuri karoja Austrumu frontē no 1944. gada augusta līdz 1945. gada maijam un kurus šīs grāmatas autors tās tapšanas nolūkā intervēja no 2017. līdz 2022. gadam. Vēstījums balstās Lielbritānijā nonākušo leģionāru atmiņās – tie ir vieni no pēdējiem kara lieciniekiem, kas atklāja autoram savas sajūtas un emocijas par piedzīvoto. Grāmatā ir aprakstīta brutālā vardarbība, izmisuma pilnā izvēle un nežēlīgās situācijas, izvarošanas un nāvessodi, kā arī vairāki notikumi, kurus vēsturnieki varētu pētīt tālāk. Šis ir asiņains, bezcerīgs un nogurdinošs stāsts, kurā dzirdamas šobrīd Ukrainā notiekošā kara atbalsis.
Vinsents Hants ir britu žurnālists, dokumentālo filmu veidotājs un rakstnieks, kurš īpašu uzmanību pievērsis Otrā pasaules kara vēsturei Baltijā, īpaši Latvijā. Viņš ir autors vairākām grāmatām, kas balstītas uz mutvārdu vēsturi, aculiecinieku stāstiem un paša veiktu izpēti Latvijas teritorijā. Viens no viņa nozīmīgākajiem darbiem ir grāmata "Asinis mežā. Kurzemes fronte Otrā pasaules kara beigās" (latviski izdota 2018. gadā).
Sāra Kekeleinena, "Pēnelope un lielais drēbju haoss". No somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. Ilustrāciju autore Rēta Niemensivu. "Latvijas Mediji".
Grāmata rotaļīgi un smieklīgi attēlo visiem bērniem pazīstamo rīta ģērbšanos, bet Pēnelopes attiecības ar drēbēm ir visai sarežģītas – tās grauž, kož, spiež, nereti pazūd, krājas čupā, tāpēc Pēnelope domā, ka varbūt tām ir kādas burvju spējas. Īpaši Pēnelope nemīl zeķbikses, viņasprāt, dinozauri izmira tieši zeķbikšu dēļ. Grāmata ir iesakāma bērniem no trim gadiem (lasāma kopā ar vecākiem).
Sāra Kekeleinena sarakstījusi četras bērnu grāmatas: "Pēnelope un bīstamā putra" (2022), "Princese, kas aizmuka no pasakas" (2022), "Pēnelopes zobu tracis" (2023) un "Pēnelope un lielais drēbju haoss" (2024). Viņa raksta daiļliteratūru pieaugušajiem ar pseidonīmu Olga Kokko.
Ilze Jansone, "Pasaules troksnis". Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis, vāka noformējumā izmantots Pētera Lauritsa darbs "The final snack remix". "Dienas grāmata".
"Ilze Jansone, rakstniece un teoloģe, ir radījusi pravietisku tekstu, viņa runā par neredzamo draudzi – par sievišķo klātbūtni baznīcā, kur sievietes pamazām tiek izstumtas no altāra gaismas. Bet varbūt tieši viņas – apkopējas, skolotājas un studentes – ir tās, kuras Dievs saudzīgi nes tieši zem sirds. Vai Dievs vēl runā ar cilvēkiem, īpaši, ja tie studē Rīgā Teoloģijas fakultātē? Un, ja Dievs ir vīrietis, vai tad vīrietis ir Dievs? (..) "Pasaules troksnis" ir neticami cilvēcīgs un vienlaikus teoloģiski ass romāns par varu, ticību un klusumu, kas dažkārt ir skaļāks par jebkuru sprediķi," raksta muzeja "Žaņa Lipkes memoriāls" direktore un publiciste Lolita Tomsone. Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
"Boriss Bērziņš. Sarunas un zīmējumi". Teksta autore, sastādītāja Laima Slava. Redaktors Raimonds Ķirķis. Dizains Anta Pence. Attēlu apstrāde: Jānis Pauzers. "Neputns".
Grāmata ir kārtējais cieņas apliecinājums izcilajam māksliniekam Borisam Bērziņam (1930–2002), kuram 7. oktobrī atzīmējām 95. jubileju. Izdevumā apkopotas mākslas zinātnieces Laimas Slavas sarunas ar Meistaru, kas tapušas no 20. gadsimta 80. gadu sākuma līdz pat tūkstošgadu mijai, īpaši daudz 90. gadu vidū, un Borisa Bērziņa dažādu desmitgažu laikā radītu zīmējumu albums. Laimas Slavas un Borisa Bērziņa sarunas, no kurām daļa kalpojušas par izejmateriālu monogrāfijai "Dieva buča" (2000) un albumam "Boriss Bērziņš" (2003), ir pašvērtīgs materiāls, kas atklāj latviešu mākslas vēsturei nozīmīgas personas redzējumu par mākslu, personīgo un publisko vēsturi. Savukārt zīmējumi albumam no mākslinieka dāsnā mantojuma atlasīti, akcentējot raksturīgāko un tā, lai neatkārtotu jau redzētos, agrāk publicētos un lai skatītājs gūtu baudu gan no autora talanta ģenialitātes, gan spējas rotaļāties – ar formu, tēlu, līniju.
