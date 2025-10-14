Dabas resursu nodokļa (DRN) paaugstinājums kūdrai palielinās stādu audzētāju produkcijas pašizmaksu un gala cenu, atzīst Latvijas Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš.
DRN paaugstinājums kūdrai no 2027. gada līdz 7,5 eiro par tonnu audzētājus pārāk būtiski neietekmēšot, bet no 2028. gada plānotais DRN paaugstinājums neapstrādātajai kūdrai līdz 25 eiro par tonnu gan atstāšot būtisku ietekmi. Viņš skaidroja, ka stādu audzētāji izmanto gan neapstrādātu kūdru, gan kūdras substrātu, un līdz šim iegādāties neapstrādātu kūdru audzētājam bijis lētākais variants. Neapstrādātā kūdra esot skāba un rupja un ļoti ērti izmantojama rododendru, skujeņu, ēriku, mahoniju un citu skābo augu audzēšanai lielajos podos, kā arī augsnes ielabošanai, piemēram, uz lauka.
Biedrības valdes priekšsēdētājs sacīja, ka lauka ielabošanu ar kūdru jāveic tad, kad augsne ir nabadzīga, vai arī, piemēram, Latgalē augsne daudzās vietās ir mālaina un skujeņu audzēšanai pārāk bāziska, tādēļ to ir nepieciešams skābināt. Tāpat mālaina augsne ir ļoti smagnēja, un augsnes struktūru var uzlabot tikai ar kūdru, ielabojot konkrētas stādīšanas vietas vai visu lauku. Vītoliņš uzsver, ka alternatīvas, ar kurām varētu kūdru aizvietot, piemēram, sapropelis vai kokšķiedra, šobrīd ir ekonomiski neizdevīgas. Latvijā neesot iespējams šīs alternatīvas pietiekami efektīvi iegūt, tostarp sapropeļa iegūšanas process šobrīd ir pārāk dārgs un nav izstrādātas tehnoloģijas, kā to no ezeriem izgūt pietiekami lēti. Tādēļ, pēc Vītoliņa domām, šis lēmums arī samazinās Latvijas stādu audzētāju konkurētspēju Eiropas tirgū.
DRN likmi kūdrai no 2027. gada plānots palielināt vairāk nekā desmit reizes, bet no 2028. gada neapstrādātai kūdrai, kurināmā kūdrai un apstrādātai kūdrai nodokļa likmi paredzēts palielināt vēl vairāk nekā trīs reizes, kamēr kūdras substrātam – par vairāk nekā 66%, liecina Tiesību aktu portālā saskaņošanai nodotie grozījumi DRN likumā, kurus virza Klimata un enerģētikas ministrija. Šobrīd DRN likme kūdrai ir 0,7 eiro par tonnu. Likumprojektā teikts, ka DRN samazinātā likme kūdrai 7,5 eiro par tonnu tiks piemērota 2027. gadā. Savukārt no 2028. gada 1. janvāra kūdrai plānots ieviest diversificētās likmes. Pamata diversificētā likme neapstrādātai kūdrai, kurināmā kūdrai un apstrādātai kūdrai no 2028. gada būs 25 eiro par tonnu, kamēr kūdras substrātam likme būs 12,5 eiro par tonnu, bet ilgstošiem oglekli uzglabājošiem produktiem – 7,5 eiro par tonnu.
