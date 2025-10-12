Puse jeb 53% jauno skolotāju nākamajos piecos gados varētu pamest profesiju – tā liecina Starptautiskās mācību vides pētījuma "TALIS 2024" cikla pirmie rezultāti.
Tas ir augstākais rādītājs starp OECD valstīm. Šāda tendence Latvijai ir kopīga ar pārējām Baltijas valstīm – Lietuvā tā norādījuši 50% skolotāju, kas ir jaunāki par 30 gadiem, bet Igaunijā – 49%.
Pētījums gan konstatē vairākas pozitīvas tendences Latvijas skolotāju kopienā. Taču ievērojama daļa skolu direktoru norādījuši uz pedagogu nepietiekamību, tādēļ turpināsies centieni noturēt profesijā jaunos skolotājus.
Skolotāja profesijā paaudžu nomaiņa nenotiek ātri, liecina pētījuma rezultāti. Latvijā 62% skolotāju mācīšanas pieredze ir vairāk nekā 20 gadi. Lielākā daļa pedagogu ir pirmspensijas vecumā, kā arī drīzumā dosies pensijā. Turpretim jaunie skolotāji – ar piecu gadu vai mazāku mācīšanas pieredzi – ir 13%. Lielākais jauno skolotāju īpatsvars ir lielo pilsētu skolās – 17%, bet mazākais lauku skolās – 12%.
Pētījumā apkopoti skolotāju un direktoru viedokļi par skolotāja profesijas attīstību, darba apstākļiem, mācīšanas praksi, tehnoloģiju izmantošanu un sociāli emocionālo mācīšanu, kā arī par skolotāju labbūtību un nākotnes plāniem.
Pētījuma ceturtais cikls "TALIS 2024" norisinājās no 2021. līdz 2025. gadam, un galvenais datu iegūšanas etaps notika pagājušā gada pavasarī.
Kopumā pētījumā, aptaujājot 7.–9. klašu skolotājus un viņu skolu direktorus, piedalījās 54 pasaules valstis. No Latvijas pētījumā piedalījās 215 skolu 4088 skolotāji un 213 skolu direktori.
