Sociālā uzņēmējdarbība pamazām kļūst arvien plašāka un arvien pamanāmāka.

Kāda ir šī brīža temperatūra sociālās uzņēmējdarbības jomā un kādas problēmas traucē attīstīties – to skaidrojam sarunā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītājas vietnieci Līvu Švarci. 

Kādas šobrīd ir aktualitātes sociālajā uzņēmējdarbībā?

L. Švarce: Jāsaka, rudens tradicionāli ir aktīvākais sociālās uzņēmējdarbības gadalaiks, tā vienkārši iegājies. Oktobrī notiks jau tradicionālā sociālās uzņēmējdarbības nedēļa, tās ietvaros notiks gan konference, gan citas aktivitātes. Šīs nedēļas ietvaros notiks arī jau astotais ideju prezentāciju konkurss "Tam labam būs augt". Labās ziņas ir tās, ka šogad ideju pieteikuma ziņā ir pārspēti visi rekordi – esam saņēmuši 112 pieteikumus. Iepriekš nekad vairāk par 99 nav bijis. Divas konkursa uzvarētāju idejas, kuras uzvarēs žūrijas un skatītāju balsojumos, saņems 4000 eiro lielu naudas balvu.

Vai ir novērojamas kādas tendences, proti, kādas sociālās uzņēmējdarbības idejas patīk žūrijai, bet kādas – skatītājiem?

Analizējot pēdējo gadu uzvarētājus, šķiet, ka skatītāju atbalstu parasti saņem idejas, kas saistītas ar jauniešu problēmu risināšanu. Iespējams, tādēļ, ka jauniešiem vieglāk noorganizēt atbalstītājus šādām idejām. Iepriekšējā gadā skatītāju balsojumā uzvarēja radošās ilgtspējības platforma "Bourzma", kas rada apģērbu no pārstrādāta tekstila, aicina uz radošajām darbnīcām un izglīto sabiedrību par ilgtspējas jautājumiem, viņiem ir samērā plaša jauniešu auditorija. Vēl gadu iepriekš skatītāju atbalstu saņēma "BJMK Rokskola" Jelgavā, arī šis sociālais uzņēmums ir izveidojis samērā lielu kopienu. Savukārt žūrija, manuprāt, dod priekšroku idejām, kurām būs maksimāli liela pozitīvā sabiedriskā ietekme. Piemēram, žūrijas balsojumā pagājušajā gadā vinnēja labdarības biedrība "Tavi draugi", kas šobrīd jau izveidojusi sociālo uzņēmumu. Viņi piedāvāja nederīgos ziedotos priekšmetus atjaunot un iznomāt kā inventāru. Vēl gadu iepriekš uzvarēja iniciatīva "Vai viegli uzvilkt bikses?". 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē