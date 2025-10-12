Konkursā "Energoefektīvākā ēka Latvijā" šogad galvenās balvas sadala Rīgas un Pierīgas projekti. 

Šajā gadā žūrija īpašu uzmanību pievērsa konkursam pieteiktajās ēkās izmantotajiem siltumapgādes risinājumiem un ventilācijas sistēmām, kā arī ēku ilgtspējai un būvniecības kvalitātei, lai nodrošinātu labu mikroklimatu un zemu enerģijas patēriņu ēkās. Konkursa ietvaros šogad tika izvērtētas 36 ēkas, t. sk. tirdzniecības un biroju centri, pirmsskolas iestādes, daudzdzīvokļu ēkas un savrupmājas. 

Konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā" organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju un Latvijas Būvinženieru savienību. Piecpadsmit gadu laikā konkursā "Energoefektīvākā ēka Latvijā" piedalījušās jau vairāk nekā 400 ēku, savukārt ar ES fondu atbalstu atjaunotas vairāk nekā 1350 ēkas, piesaistot pāri par 500 miljonu eiro ES fondu finansējuma.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē