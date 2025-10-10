Darba devēja iemaksas pensiju 3. līmenī kļūst par arvien nozīmīgāku labumu darba ņēmēju skatījumā, turklāt statistika liecina, ka arī uzņēmumu iemaksas pensiju 3. līmenī aug.
Kā liecina "Luminor banka"s aptaujas dati*, vairāk nekā ceturtdaļa Latvijas iedzīvotāju šo priekšrocību uzskata par būtisku, izvēloties darba vietu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šis rādītājs ir pieaudzis, un Latvijā šī tendence ir izteiktāka nekā kaimiņvalstīs, liecinot par sabiedrības pieaugošo interesi par finansiālo drošību ilgtermiņā.
Šī tendence atspoguļojas arī skaitļos – ja 2024. gadā darba devēja iemaksas pensiju 3. līmenī kā būtisku labumu novērtēja 22% Latvijas iedzīvotāju, šogad šis rādītājs sasniedzis 26%. Šāds pieaugums norāda uz iedzīvotāju augošu interesi un izpratni par uzkrājumu nozīmi, izvērtējot darba devēja piedāvātos labumus. Tas varētu būt labs signāls ne tikai par lielāku uzmanību ilgtermiņa finanšu plānošanai, bet arī par to, ka
darba devēju ieguldījums darbinieku nākotnē kļūst par nozīmīgu kritēriju konkurencē par darbaspēka piesaisti.
Salīdzinot situāciju Baltijas mērogā, Latvijā redzama straujāka attieksmes maiņa pret pensiju uzkrājumiem. Kamēr Latvijā vairāk nekā ceturtdaļa iedzīvotāju darba devēja iemaksas pensiju 3. līmenī uzskata par nozīmīgām, Lietuvā šis rādītājs ir 22%, bet Igaunijā – 21%.
"Ilgtermiņā gan aktīvie, gan konservatīvie pensiju 3. līmeņa plāni uzrāda stabilu pozitīvu ienesīgumu. Trīs gadu periodā aktīvo plānu ienesīgums sasniedz aptuveni 7-9%, kas atbilst ilgtermiņā sagaidāmajam rezultātam, savukārt sabalansētajos un konservatīvākos plānos ar mērenāku akciju īpatsvaru – apmēram 4%. Šie rādītāji apliecina, ka ieguldījumi pensiju 3. līmenī spēj nodrošināt jūtamu vērtības pieaugumu arī mainīgos tirgus apstākļos. Pensiju 3. līmenis šajā ziņā ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā darba devējs var sniegt reālu ieguldījumu darbinieka finansiālajā nākotnē,” uzsver "Luminor" aktīvu pārvaldīšanas un pensiju uzņēmumu vadītājs Atis Krūmiņš.
Viņš arī atzīst, ka pēdējo gadu laikā arvien vairāk uzņēmumu apzinās šādu priekšrocību nozīmi un to, cik būtiski ir rūpēties par darbinieku nākotni. Latvijas Bankas dati rāda, ka šī gada pirmajos trīs mēnešos darba devēju iemaksas pensiju 3. līmenī pieauga par 17%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn.1
Darba devēju iemaksas pensiju 3. līmenī var kļūt arī par būtisku priekšrocību darbinieku piesaistē un noturēšanā. Tās palīdz darbiniekiem veidot uzkrājumu vecumdienām, savukārt uzņēmumiem tas ir veids, kā stiprināt darbinieku lojalitāti un veidot sevi kā sociāli atbildīgu un uz ilgtspēju orientētu darba devēju.
* Luminor bankas aptauja Baltijas valstīs veikta 2025. gada jūnijā sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat, kopumā aptaujājot 3001 respondentu vecumā no 18 līdz 65 gadiem.
