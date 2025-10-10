Ģimene, kura vairākās paaudzēs dzīvo Jēkabpils novada Atašienē, robežvietā starp Vidzemi, Zemgali un Latgali, kādreizējā veikala telpās izveidojusi nelielu, modernu alus darītavu "Pērkondēlu alus", kur var ne tikai nogaršot miestiņu, bet arī vērot, kā tas top. 

Kristīnai Rubinai-Apinītei un Normundam Apinītim, jau brieduma gados uzsākot kopdzīvi, ideju par miestiņa brūvēšanu pamudinājusi apstākļu sakritība – Normunda meita ir pārtikas tehnoloģe tieši alus nozarē, savukārt Kristīnas meita – pārtikas tehnoloģe šokolādes ražošanā. "Tā kā katram no mums ir pa divām meitām no iepriekšējās laulības, nolēmām, ka jārada jauna uzņēmējdarbības nozare, lai nodrošinātu darbavietu jaunajiem speciālistiem izvēlētajā profesijā. Lai ienāktu Latvijas piesātinātajā alus tirgū, bija nepieciešams spēcīgs nosaukums, kas saistīts ar Latvijas vēsturi, alus brūvēšanu un uzņēmuma attīstību. Tika pētīti un interpretēti dažādi nosaukumi, kas saistīti ar apvidu, dzimtu, saimniecību, bet pēc vairāku mēnešu diskusijām tika pieņemts galīgais lēmums par zemnieku saimniecības "Martaskalns" struktūrvienību "Pērkondēlu alus"," atklāj alus darītavas saimniece un biedrības "Lauku partnerība Sēlija" valdes priekšsēdētāja Kristīna Rubina-Apinīte.

Nosaukums saistīts ar pērkonzīmi jeb pērkonkrustu, senču rakstu zīmi – vienu no baltu ornamentiem, kas simbolizē Pērkonu – debesu un pērkona dievību, kā arī saistīts ar saules, uguns un dzīvības enerģiju. Latviešu ornamentikā pērkonzīme tika lietota aizsardzībai pret ļauniem spēkiem, lai pasargātu māju un saimi. "Pērkonkrusts izaug no četrvienības, no četriem elementiem – gaisa, zemes, ūdens un uguns, bez kā alus nevar tapt. Tā ir svētības un enerģijas zīme. Četri simbolizē pilnību, vienību starp debesīm un zemi: četras debespuses, četri gadalaiki, četri dzīves posmi," skaidro Kristīna.

Kāds ūdens, tāds alus

