Ziemeļkurzemē jūras piekrastē manīts lācis – par to liecina sociālo tīklu grupā "Lībiešu krasta ļaudis" publicētās fotogrāfijas ar lāča pēdām piekrastes smiltīs un Slīteres Nacionālā parka pārstāvju ziņotais.
Slīteres Nacionālais parks feisbukā raksta, ka pēdējās divās dienās ir novērota brūnā lāča klātbūtne. Par to liecina lāča pēdu nospiedumi liedaga smiltīs, vispirms Vaidē un pēc tam arī Sīkragā: "Latvijā kopumā pēdējos gados ir novērojams brūnā lāča skaita pieaugums, tomēr Kurzemē tas aizvien ir ļoti reti sastopams dzīvnieks. Šis ir tikai ceturtais zināmais brūnā lāča novērojums Slīteres Nacionālajā parkā. Iepriekš tas ir novērots divas reizes – 1984. gadā un 2006. gadā. Toreiz abos gadījumos tas šeit ir uzturējies vien dažas dienas, jau drīz aizklejojot tālāk. Vēl 2018. gadā liedagā starp Ušiem un Ēvažiem tika atrasts miris, acīmredzot noslīcis lācis."
Eksperti atgādina, ka Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Nacionālo Dabas muzeju ir sagatavojusi vadlīnijas par vēlamo rīcību, sastopoties ar brūno lāci, un aicina iepazīties ar šīm vadlīnijām.
