Plakāta attēls ar cilvēku, kas pakārts ar galvu uz leju, piesaistot skatītāju zibenīgu uzmanību, Matīsa Kažas režijai Dailes teātrī – Dario Fo un Frankas Rames lugas iestudējumam "Anarhista nejaušā nāve" – pievieno papildu izteiksmīgumu. Gan scenogrāfijas valoda (vizuālās dramaturģijas autors Reinis Dzudzilo) un jauns lugas tulkojums (no itāļu valodas tulkojusi Līva Trektere), gan dramaturģijas lokalizācijas variants (teksta redaktors Raimonds Ķirķis), gan aktieru meistaru plejāde lomu sadalījumā – katrs komponents runā bez zemtekstiem un nepārprotami tieši. Tomēr izrāde apzināti vai netīši nojauc žanra pēdas, radot apmaldīšanās labirintā sajūtu.
Iestudējums sniedz iespaidus, kulinārus terminus lietojot, divas dažādas garšas – intelektuāli analītisku publicistiku ar aicinājumu kritiski uzlūkot sabiedrības politisko dzīvi, un vienlaikus raksturu komēdiju, kas ļauj relaksēti attālināties no tās. Skatītāji var izvēlēties – vai baudīt gardu pasmiešanos par stulbajiem policistiem, aprobežotajām žurnālistēm, kas ļaujas Maniaka rotaļīgajām falsifikācijām, vai saasināti ielūkoties lugas nežēlīgi absurdo notikumu un mūsdienu dzīves sāpīgajās paralēlēs. Kopumā nopietni nenopietnais sabalansējas patīkamas izklaides ierāmējuma ietvarā.
Apvērstā pasaule
Sižets vēsta par kāda Maniaka ierašanos policijas iecirknī, notiek izmeklēšana par anarhista nāvi – nejaušību, pašnāvību vai policijas mērķtiecīgas vardarbības upuri, nav skaidri zināms. Zīmīgā aina pirmā cēliena noslēgumā ar visu personāžu nodziedātu Zigmara Liepiņa & "Opus" dziesmu "Septītās debesis" (1983) nezinātājam šķitīs kā uzvaras prieks par veikli izdomātu izskaidrojumu, kā paslēpt policijas neizdarību. Taču tie, kuri programmiņā būs izlasījuši par izvietojuma nosaukumu "Septītās debesis" īslaicīgās aizturēšanas iestādē Čiekurkalnā un par pateicībām Valsts policijas Rīgas reģiona Ziemeļu un Pārdaugavas pārvalžu priekšniekiem, sapratīs grotesko situāciju, kad atklājas noziegušos policistu nodarītais un spriedums pašiem sev. Atklāsies arī Maniaka motīva nopietnība un scenogrāfa konstruktīvā koncepta risinājuma būtība. Skarbie apstākļi un skatuves iekārtojums, pret kuras pelēkajām sienām ik pa brīdim atsitas kāds no lugas personāžiem uz varmācības robežas notiekošajā darbībā, līdzīgs simtiem citu bezpersonisku biroja telpu.
Par tēmas nopietnu analīzi liecina Matīsa Kažas veidotā programmiņa, kur atrodami intelektuāla satura tekstu fragmenti no Slavoja Žižeka esejas "Vardarbība", Anrī Bergsona darba "Smiekli", kino teorētiķa Džeralda Masta grāmatas "Komiskais prāts: komēdija un kino".
Arī tekstā iepītās dzēlīgi asās piezīmes atspoguļo mūsu šodienas realitāti (konflikts Gazā, Šlesera ambīcijas kļūt par Ministru prezidentu u. tml.). Un, runājot par teatrālās izteiksmes drosmi, jāpiemin dramaturga Fo darbība cenzūras apstākļos pagājušā gadsimta 70. gados, kad viņš uzdrošinājās radīt satīriskas lugas, farsus, dokumentālas politiskās drāmas. 1997. gadā rakstnieks saņēma Nobela prēmiju literatūrā ar raksturojumu: "Dario Fo atdarina viduslaiku ākstus, drosmīgi kritizējot varu un aizstāvot apspiesto pašcieņu. Viņš atver mūsu acis ļaunprātīgai varas izmantošanai un netaisnībām, kas notiek sabiedrībā."
Dokumentalitāte un farss
Zīmīgi, ka Fo luga "Anarhista nejaušā nāve" tika uzrakstīta, pamatojoties uz reālu notikumu Milānas policijas iecirknī. Dailes teātra izrāde atsakās no lugas piedāvātās dokumentalitātes, tā vietā ejot metaforiska vispārinājuma un artistiskas virtuozitātes virzienā. Policistu rutīna un iecirknī valdošais žandarmērijas gars atklājas kā ļaunprātīgs stulbums. Te satiekas tipiskas "skrūvītes" – cilvēks Izmeklētājs aktiera Artura Krūzkopa izpildījumā, kurš pakalpīgi gatavs izpildīt jebkuru absurdu pavēli; komisku pārpratumu situācijas rada Imanta Strada Inspektors, ko aktieris spēlē ar principiāli spītīga rakstura demonstrējumu. Lauris Subatnieks piešķir Priekšnieka tēlam maskas izteiksmi, kas atbilst viņa sociālajai lomai, taču tajā viņš jūtas nepārliecināts. Žurnālistu duets, ko spēlē Marta Lovisa Jančevska un Jana Herbsta, darbojoties sinhroni bezpersoniski agresīvā veidā, iegūst gluži vai monstrozu izteiksmi.
Centrā ir Toma Veličko jaudīgi iemiesotais mīklainais Maniaks ar košļājamai gumijai līdzīgu iekšējo veidolu, kas spēj ieņemt dažādas izteiksmes, sākot ar psiholoģijas doktora, tiesneša, armijas kapteiņa līdz mācītāja maskai. Aktiera efektīgās un zibenīgās pārvērtības pārsteidz, taču šķiet, ka viņa tēlam tā īsti neviena no maskām neder. Kas ir šī persona – patiesības nesējs vai arī tikai spēlējas ar dažādu patiesību varbūtējām iespējām?
Dažādos žanros var meklēt atbildes, domājot par to, kurš ir trakāks – Dario Fo varoņi vai pasaule, kurā dzīvojam. Starp citu, "Anarhista nejaušā nāve" ir iestudēta un skatāma arī Tallinas pilsētas centra teātra ("Südalinna teater") repertuārā. Spriežot pēc foto un video, grieķu režisora Georga Kutlis iestudējuma politiskā kabarē versija ar nosaukumu "Detektīvs-komēdija jeb nelaimes gadījums" izskatās kā muzikāls farss 70. gadu Itālijas atmosfērā.
Uzziņa
Dario Fo un Marka Rame, "Anarhista nejaušā nāve", iestudējums Dailes teātra Jaunajā zālē
- Režisors Matīss Kaža, dramaturģijas literārā redakcija Raimonds Ķirķis, vizuālās dramaturģijas autors Reinis Dzudzilo, horeogrāfe Ramona Levane, muzikālā noformējuma autors Toms Auniņš, gaismu mākslinieks Niks Cipruss, režisora asistents Aleksandrs Bricis.
- Lomās: Toms Veličko, Lauris Subatnieks, Arturs Krūzkops, Imants Strads, Milēna Miškēviča, Marta Lovisa Jančevska, Jana Herbsta.
- Nākamās izrādes: 21., 22. oktobrī.
Viedokļi
- Ingrīda Circene: "Patika lugas interpretācija un pārnesums uz tagadējo Latviju, smiekli par komisko it kā nopietnā situācijā."
- Agita Zariņa-Stūre: "Laba! Katrs nolasīs savu. Ja nenolasīs, izsmiesies!"
- Arts: "Man būtu jautājums V. Kairišam kā Dailes teātra mākslinieciskajam vadītājam. Vai šis latviskotais absurds, kur paši aktieri savas improvizācijas dēļ ieņirdz viens par otru burtiski, vispār nebūtu jānoņem no repertuāra jeb to nevar izdarīt, jo režisors ir Kaža? Bet tā labs gabals laba amatierteātra līmenī. Labs 1. cēliens."
