No eko gūsta izmucis, "AdRem Auto" garāžā vienu kārtīgu ar sliktu ceļu varoņa auru joprojām apveltītu "Subaru" aizņēmies, es braucu uz savu mīļo Kurzemes nostūri, kur bez pilnpiedziņas nemaz nevar iekšā tikt. 

Pilnpiedziņa šim ir. Pastāvīga. Firmas ilgu gadu praksē pārbaudīta. Tāpat kā "boksera" (virzuļi kustas nevis vertikāli, bet plaknē, divi pret diviem) četrcilindru benzīna motors. Jauna ir automātiskā ātrumkārba: CVT (angļu val. – continuous variable transmission). Ar astoņām manuāli slēdzamām pārnesumu pakāpēm – ja vēlies grants līkumos pakaifot vai smilšu risās nepaļauties uz automātiku. Kā brauc? Forši. Uz asfalta kluss kā elektriskie (ne jau straujos paātrinājumos, protams). Skeptiķi saka – esot rijīgs. Jā. Ja gribēsi labējo pedāli mīcīt nu jau tik populārajā elektroauto stiliņā. Kā nekā gandrīz divas tonnas jāpaātrina. Bet ja būsi relaksēti un lojāli rāms – motora kloķvārpsta bez vibrācijām griežas vien 1000–1200 reizes minūtē un patēriņš ir ap 5,5 litriem uz simts km. Nav dārgi par milzu ietilpību (divguļamu gultu var ielikt, priekšējos sēdekļus neizkustinot) un par spēju šo brasliņu brist, šajā kalniņā rāpties.

Baravikas nu jau tiešām ir arī Kurzemē. Maziņas. Stingras. Tīras. Būs jaunnedēļ jāaizbrauc vēlreiz.

