Pasaulē trīs ceturtdaļas uzņēmumu maina savu stratēģiju, izvēloties biznesa lokalizācijas vai reģionalizācijas virzienu, informē konsultāciju uzņēmums "EY", atsaucoties uz jaunākā "EY-Parthenon CEO Outlook" pētījuma datiem.
Šīs pārmaiņas tiek veiktas mērķtiecīgi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi.
"EY" partneris Baltijas valstīs Guntars Krols skaidro, ka lielo uzņēmumu vadītāji ir iemācījušies strādāt pastāvīgu pārmaiņu apstākļos. Nenoteiktība vairs neizraisa tik lielas bažas kā iepriekš – gada otrajā pusē kļūst arvien skaidrāk, kuri lēmumi patiesi stiprina biznesa noturību ģeopolitisko satricinājumu laikā, un vadītāji rīkojas daudz izlēmīgāk. Krols norāda, ka kopš maija vadītāju pārliecības indekss ("CEO Confidence Index") pieaudzis par septiņiem procentpunktiem un augustā sasniedzis 83%. Tas apliecina, ka lielākā daļa vadītāju ir pārliecināti par izvēlēto transformācijas virzienu un gatavi ilgtermiņā tam atvēlēt nepieciešamos resursus. Līdz ar to tuvākajā laikā var sagaidīt aktīvāku apvienošanās un pārņemšanas (M&A) darījumu tirgu, kā arī jaunu investīciju projektu attīstību, prognozē Krols. Vairāk nekā puse jeb 57% aptaujāto vadītāju uzskata, ka pašreizējā ģeopolitiskā un ekonomiskā nenoteiktība saglabāsies ilgāk par gadu. Savukārt 43% cer, ka situācija uzlabosies gada laikā vai pat ātrāk. Turklāt tikai katrs piektais vadītājs jeb 19% šobrīd min bažas par neprognozējamām regulējuma izmaiņām, kas varētu ietekmēt biznesa plānus. Pētījuma autoru ieskatā tas norāda, ka nesenie un notiekošie regulatīvie pavērsieni būtiski nav izsituši lielos uzņēmumus no sliedēm. Tieši pretēji – vadītāji atzīst, ka spēj veiksmīgi stiprināt uzņēmumu noturību un šajā globālo pārmaiņu laikā kļūst pārliecinātāki par saviem lēmumiem.
Krols skaidro, ka uzņēmumi vairs negaida nenoteiktības beigas.
Pārliecība tiek balstīta nevis cerībās, bet praktiskā pieredzē – spējā pielāgoties, pārveidot biznesa modeļus un atrast jaunas nišas un iespējas, pat ja globālās ekonomikas noteikumi mainās ļoti strauji.
Starp būtiskākajiem izaicinājumiem uzņēmumu vadītāji min inflāciju (79%) un muitas tarifus (78%), kuru ietekmi joprojām ir grūti prognozēt. Septiņi no desmit jeb 70% respondentu atzīst, ka atšķirīgi regulējumi dažādās valstīs kavē tehnoloģisko inovāciju, savukārt 69% par būtisku šķērsli uzskata kiberdrošības draudus. Nākamo 12 mēnešu laikā 52% plāno palielināt ieguldījumus uzņēmumu portfeļu restrukturizācijā, bet vēl 39% paredz saglabāt pēdējos gados sasniegto transformācijas apjomu un tempu. Ilgtermiņa skatījumu apliecina fakts, ka 72% vadītāju lokalizāciju uzskata par pastāvīgu stratēģisku virzienu, bet 63% līdzīgi vērtē arī reģionalizāciju.
Vairums aptaujāto piekrīt, ka šī nav īslaicīga parādība, bet gan nozīmīgs un ilgtermiņā paliekošs stratēģisks pavērsiens
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu