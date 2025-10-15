"Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" lielo gada balvu jeb "Grand Prix" saņēmis koka bērnudārzs Salaspilī jeb Salaspils 7. bērnudārzs, kura autori ir vairākkārtējie "Grand Prix" saņēmēji "MADE arhitekti".
"Grand Prix" ieguvēja ir divstāvu koka publiskā būve, kur ēkā redzamās konstrukcijas un risinājumi ir autoru atbilde aktuālās būvniecības galvenajiem izaicinājumiem – kā būvēt ekonomiski, planētai labvēlīgi un droši.
Fināla žūrijas balvu jeb Gada balvu Latvijas arhitektūrā saņēma trīs laureāti – SIA "Light Guide Optics International" ("Lightguide") ražošanas ēku un teritorijas pārbūve (arhitekte Antra Saknīte, "Mindaro Arch"), "Augustīnes dārzs" ("Sampling") un process, kas aizsākās kā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas (RISEBA) Arhitektūras un dizaina fakultātes studentes Martas Venteres diplomdarbs – "Robežas telpiskums – Latvijas austrumu pierobežas rehabilitācija". Fināla žūrijas īpašo atzinību ieguva žurnāls "Latvijas Architektūra".
"Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" laureātus noteica starptautiskā žūrija – Džonatans Vūdrofs ("Studio Woodroffe Papa") no Lielbritānijas, Olivers Furnjē ("Olivier Fourneau Architectes") no Beļģijas un Alģimants Neniškis ("DO Architects") no Lietuvas.
Tāpat konkursā atsevišķi tika vērtēta vides pieejamība objektos, ko izvērtēja Knuts Bangs un Janike Hēlena no Norvēģijas Dizaina un arhitektūras centra DOGA. Iekļaujošā dizaina atzinību šogad saņēma divi DOGA pārstāvju ieskatos līdzvērtīgi objekti – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) ambulatorais centrs un neatliekamās palīdzības centrs (autori – "MARK arhitekti") un "Lightguide" ražošanas ēku un teritorijas pārbūve (autori – Antra Saknīte, "Mindaro Arch"). Jau otro gadu tika pasniegta Jaunā Eiropas "Bauhaus" atzinība, kuras saņēmēju izraugās vietējā jeb atlases žūrija. Arī to šogad saņēma "MADE arhitekti" projektētais bērnudārzs Salaspilī. "Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" finālam šogad žūrija bija izvirzījusi 15 finālistus.
"Mēs apbraukājām visus 38 projektus, kas bija iesniegti, un uzklausījām desmit procesus. Kopējā sajūta, kā mēs pēc tam visi vienojāmies, ir lepnums un prieks par to, ko Latvijā dara arhitekti, ko dara pašvaldības un uzņēmīgi cilvēki. Un tā mums izkristalizējās kopējā šī gada sajūta – iederība. Nevis piederība, bet iederība laikā un telpā," atklāj balvas žūrijas priekšsēdētāja arhitekte Zaiga Gaile.
Vērtēšanas gaitā žūrija šogad īpaši izcēlusi reģionu aktivitāti – tieši ārpus galvaspilsētas vērojams gan lielāks projektu skaits, gan augsta kvalitāte. “Rīgas apbūve šobrīd atpaliek no pārējās Latvijas – ja neskaita Igaunijas vēstniecību, nominācijām piemērotu projektu galvaspilsētā ir maz,” norāda arhitekte un “LAGB 2025” balvas žūrijas locekle Liene Adumāne-Vāvere. “Reģioni šogad ir izteikti dominējoši.”
Arhitekti to skaidro ar divām tendencēm. No vienas puses, Rīgas pašvaldība pēdējos gados nav bijusi tik aktīva jaunu projektu veicināšanā. No otras – daudzas reģionālās pašvaldības apzināti cenšas celt savu arhitektūras kvalitāti, pierādot, ka arī ārpus galvaspilsētas iespējami ambiciozi un mūsdienīgi risinājumi. “Pašvaldības vēlas parādīt, ka nav nekādu iemeslu, kāpēc kvalitatīvai arhitektūrai būtu jākoncentrējas tikai Rīgā,” uzsver arhitekts un “LAGB 2025” žūrijas loceklis Normunds Kagainis.
"Tas, ko mēs skatāmies, tiešām ir ideja – cik tālu arhitekts un pasūtītājs ir skatījušies un kas ir viņu mērķis, kā arī tas, vai ir domāts tālāk par šī brīža vajadzībām, vai ir piedāvāts klāt vēl kaut kas, kas būs aktuāls nākotnei. Un tā arhitektūra ir tik kompleksa, bet ir tādi objekti, kur mēs redzam, ka viss ir brīnišķīgi saslēdzies kopā. Un tad iznākums ir māja, kas nav tikai māja, bet gan doma par nākotni. Piemēram, Salaspils bērnudārzs, kur ir lielisks klimats, svaigs gaiss un visa māja ir no koka," norāda Liene Adumāne-Vāvere. LAGB projekti apliecina, ka arhitektūra nav tikai forma vai skaists siluets – tā ir telpiska atbilde uz kultūras, sociālajiem un vides jautājumiem, kas skar mūs visus.
