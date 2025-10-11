Ik gadu krūts vēzis pirmo reizi tiek diagnosticēts aptuveni 1100 Latvijas sievietēm. Pats galvenais, lai tas notiktu agrīni, jo tad slimība ļoti labi padodas ārstēšanai. Oktobris daudzās pasaules valstīs ir krūts veselības mēnesis, kura laikā šīs slimības profilaksei tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.

Zelta standarts – mamogrāfija

"Valsts apmaksāti profilaktiski skrīningizmeklējumi ir paredzēti un tiek veikti sievietēm, kurām nav sūdzību, tātad – lai pamanītu nelabvēlīgās izmaiņas agrīnā stadijā. Savukārt diagnostisko mamogrāfiju veic sievietēm, kurām jau ir sūdzības. Agrīni atklāts krūts vēzis mūsdienās ir ārstējams, tādēļ svarīgi neignorēt simptomus un nekad neatlikt vizīti pie ārsta," uzsver Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas Latvijas Onkoloģijas centra virsārste mamoloģijā Ilze Eņģele.

Latvijā valsts apmaksātā krūšu skrīningā – audu rentgenoloģiskā izmeklēšanā ar mamogrāfijas metodi – reizi divos gados aicinātas piedalīties sievietes vecumā no 50 līdz 68 gadiem. Tas ir vecums, kurā onkoloģiskas saslimšanas risks ir visaugstākais. Nacionālā veselības dienesta (NVD) sūtītās uzaicinājuma vēstules sievietes saņem pa pastu deklarētās dzīvesvietas adresē vai e-pastā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "latvija.lv". Vēstules tiek nosūtītas aptuveni trīs mēnešu laikā no dzimšanas dienas un ir derīgs divus gadus. 2025. gadā uzaicinājumu saņems sievietes, kuras dzimušas 1957., 1959., 1961., 1963., 1965., 1967., 1969., 1971., 1973. un 1975. gadā. Uzaicinājuma vēstules netiek nosūtītas, ja sievietei nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā, pēdējā gada laikā jau ir veikts mamogrāfijas izmeklējums, veikta ķirurģiska procedūra vai jau diagnosticēts krūts vēzis. Ja uzaicinājums veikt skrīninga izmeklējumu nav saņemts, par to var interesēties savā ģimenes ārsta praksē vai vērsties ar iesniegumu dienestā.

