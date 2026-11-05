Nākamās divas nedēļas daudzām zodiaka zīmēm solās būt nozīmīgu atklāsmju un ilgi gaidītu pārmaiņu pilnas. Šis būs laiks, kad kļūs vieglāk atrisināt iekavētus jautājumus, salikt punktus uz "i" attiecībās un pieņemt lēmumus, kuriem līdz šim pietrūcis drosmes. Uzziniet, kādas vēsmas zvaigznes sola tieši jūsu zīmei karjerā, finansēs un personīgajā dzīvē!
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Šīs divas nedēļas var nest pavērsienu jomās, kas ilgāku laiku stāvējušas uz vietas. Sarunās par kopīgiem izdevumiem, īpašumu vai finansiālām saistībām pamazām radīsies skaidrība. Pirms vienojaties, pārliecinieties