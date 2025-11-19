Tehnoloģija saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Kartupeļu audzēšanā frēzes tīrīšana, pārejot no viena lauka uz nākamo, bieži tiek atstāta novārtā. Darbs ir darbietilpīgs, jo korpusam parasti ir vienlaidu konstrukcija un tas plaši aptver instrumentus, kas ievērojami apgrūtina piekļuvi.
Operatoram tīrīšana kļūst vēl sarežģītāka, ja agregāts ir uzstādīts uz traktora trīspunktu uzkares. Tādējādi tīrīšanas darbi tiek veikti reti vai nepietiekami. Tas var izraisīt gan slimību, gan nezāļu, gan arī kaitēkļu, piemēram, nematodes, izplatīšanos.
Grimme ir atrisinājis šo problēmu ar Go-Clean koncepciju un pirmoreiz piedāvā praktisku risinājumu: hidrauliski salokāmais poliuretāna (PU) korpuss samazina augsnes saķeri, pateicoties materiāla maiņai. Lai atvieglotu tīrīšanas un apkopes darbus, iekārtu var atvērt pilnā darba platumā. Lietotājam tiek nodrošināta droša un netraucēta piekļuve korpusa iekšpusei un instrumentiem.
Tādā veidā tīrīšanas un apkopes darbus var veikt ātri un droši, un infekcijas ķēdi no viena lauka uz nākamo var efektīvi pārtraukt.
Tādējādi Go-Clean spēj veicināt lauka higiēnu, efektīvi novēršot nezāļu un kaitēkļu pārnešanu, uzlabot darba vadību, jo tīrīšanu var veikt ātri un rūpīgi, un palielināt darba drošību, ļaujot lietotājam strādāt ar iekārtu bez jebkāda apdraudējuma, pateicoties labai piekļuvei.
