Sistēma saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Kameru sistēmas, kas līdz šim ir kļuvušas arvien izplatītākas lauksaimniecības tirgū, galvenokārt kalpo, lai nosegtu aklās zonas, kas nav redzamas no vadītāja sēdekļa, vai sniegtu atbalstu, šķērsojot ceļu. Ir pieejami sākotnējie pamata risinājumi šķēršļu noteikšanai, taču atšķirībā no autobūves nozares joprojām trūkst integrētu sistēmu, kas nodrošinātu papildu funkcijas, kurām nepieciešama iejaukšanās mašīnas vadības sistēmā.
Deutz-Fahr ir pirmais ražotājs, kas ieviesis traktoriem paredzētās Uzlabotās vadītāja palīdzības sistēmas (ADAS).
Šīs sistēmas ar nosaukumu Deutz-Fahr TAGS (Tractor Assisted Guidance System) pirmoreiz tiks uzstādītas jaunajā modeļu sērijā sešcilindru vidējā klasē, kas tiks prezentēta izstādē Agritechnica 2025. Standarta pakotnē ietilpst joslas saglabāšanas palīgsistēma, pagriezienu palīgsistēma un objektu/personu atpazīšanas funkcijas, kas ir pazīstamas no vieglajām un kravas automašīnām.
Ar papildu pakotni Advanced tās var paplašināt ar adaptīvo kruīza kontroli ar sadursmes brīdinājumu un ceļazīmju atpazīšanu. Palīdzības funkcijām jāņem vērā traktora specifiskās iezīmes. Tās ietver priekšpusē un aizmugurē uzstādītu agregātu klātbūtni uz paša traktora, braukšanu pa sānceļiem bez marķējuma vai ciešu sekošanu lopbarības kombainiem, novācot kukurūzas laukus.
ADAS funkcijas ir balstītas uz pilnīgi jaunu elektronikas arhitektūru, kā arī dažādām sensoru un kameru sistēmām. Ar traktora palīgsistēmas koncepciju Deutz-Fahr sniedz ieguldījumu drošībā, braucot pa ceļu un manevrējot saimniecībā.
Vienlaikus tiek izveidoti dažādi priekšnosacījumi autonomām funkcijām nākotnē.
