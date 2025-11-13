Gaļas liellopu audzētāju biedrība (GLAB) pauž satraukumu un neapmierinātību par Zemkopības ministrijas (ZM) un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) bezdarbību, jo līdz šim nav izpildīts valdības uzdevums, izveidota darba grupa un uzsākts darbs pie PVD cenrāža pārskatīšanas, kas attiecas uz veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanu dzīvniekiem.
Kā uzsver GLAB valdes priekšsēdētājs Raimonds Jakovickis - tā vietā, lai sēstos pie viena galda un problēmu risinātu, "ZM un PVD mūs ignorē, radot pamatīgu satraukumu par to, ka,
ja cenrādis netiks pārskatīts, Latvijas liellopu nozarei turpmāk radīsies būtiski zaudējumi.”
Gads pagājis, bet solījumi nav pildīti
R.Jakovickis atgādina, ka Ministru kabinets jau 2024. gada decembrī uzdeva ZM sadarbībā ar PVD un lauksaimnieku organizācijām pārskatīt PVD cenrādi attiecībā uz veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanu dzīvniekiem (liellopiem, aitām, kazām, cūkām un putniem) atbilstoši faktiskajām izmaksām. Izmaiņas, ko ZM virzīja 2024. gada vasarā, paredzēja būtiski palielināt PVD maksājumus, paredzot gan divkāršot pakalpojumu cenas, gan ieviest tā saukto “eksporta nodokli” liellopiem. Jau tad GLAB aplēses liecināja, ka maksājumi, kas tiktu veikti PVD, pieaugtu līdz pat 40 reizēm gadā.
Pēc lauksaimnieku protestiem valdība atzina, ka nepieciešams objektīvi izvērtēt PVD faktisko darba izmaksu un to konkurētspēju ar kaimiņvalstīm, tādēļ tika pieņemts lēmums pārskatīt cenrādi līdz 2025. gada beigām. Tomēr, kā norāda R. Jakovickis, gads ir pagājis, bet rezultāta nav.
“Līdz pat šai dienai neviena darba grupa nav izveidota vai sasaukta, un biedrība nav tikusi iesaistīta šī uzdevuma izpildē, lai gan atkārtoti esam vērsušies ZM un PVD ar konkrētiem priekšlikumiem sadarbībai. Mums nav zināms, vai PVD cenrādis vispār tiks pārskatīts, kādas būs gaidāmās izmaiņas un to ieviešanas gaita. Tā ir klaja nozares pārstāvju un Ministru kabineta uzdevuma ignorēšana, kas liellopu audzētājiem Latvijā nav pieņemama,” uzsver R. Jakovickis.
Nepārskatot cenrādi, diskriminēta Latvijas liellopu nozare
Biedrība brīdina, ka iecerētā cenrāža ieviešana no 2026. gada, neizvērtējot faktiskās izmaksas un konkurētspēju starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, var radīt Latvijas liellopu nozarei būtiskus zaudējumus. Vienlaikus liellopu audzētāji nevar plānot nākamā gada izmaksas un budžetu, un tā vietā, lai veicinātu Latvijas konkurētspēju eksporta tirgos, tā tiks samazināta.
GLAB kavēšanos ar darba grupas izveidi un nozares iesaistīšanu pārskatīšanas procesā vērtē kā būtisku valdības lēmuma izpildes pārkāpumu. “Šāda rīcība faktiski nozīmē Ministru kabineta uzdevuma sabotāžu un var novest pie tā, ka cenrādis tiks pieņemts bez nozares iesaistes, radot vērā ņemamus ekonomiskus riskus un padziļinot plaisu starp nozares sadarbību ar valsts institūcijām,” tā R. Jakovickis.
GLAB aicina uz dialogu un atbildīgu rīcību
Biedrība aicina ZM un PVD nekavējoties izveidot darba grupu, kā to paredz Ministru kabineta uzdevums, un nodrošināt tajā pilnvērtīgu nozares pārstāvju iesaisti. Tāpat ir jāpārskata PVD cenrāža projekts un jāiesaldē tas līdz brīdim, kad ir panākta vienošanās par faktiskajām izmaksām un saņemts liellopu nozares atbalsts šim priekšlikumam.
Organizācijā akcentē, ka GLAB ir gatava aktīvi piedalīties diskusijās un piedāvāt risinājumus, kas nodrošinātu vienlīdzīgus, pamatotus un konkurētspējīgus nosacījumus dzīvnieku sertifikācijas izmaksu aprēķinā visā lauksaimniecības nozarē.
