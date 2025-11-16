Overcast 0.1 °C
S. 16.11
Banga, Glorija
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#aal

Saimniekam zināšanai! Jaunumi augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Sagatavots pēc VAAD informācijas / Agro Tops
2025. gada 16. novembris, 00:01
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 16. novembris, 00:01
Ziemāju lauks. Ilustratīvs attēls.
Ziemāju lauks. Ilustratīvs attēls.
Foto: Edijs Pālens/LETA / Latvijas Mediji

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti astoņi jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi (AAL). Vairākiem augu aizsardzības līdzekļiem pagarināts reģistrācijas termiņš, precizēti lietošanas nosacījumi, paplašināta lietošanas joma. Dažiem AAL anulēta reģistrācija, kā arī atsauktas atļaujas paralēlai tirdzniecībai.

Reklāma

Fungicīdi

Greteg – 2. reģ. klase; darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības fungicīdu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras tritikāles, rudzu, speltas kviešu*, ziemas rapšu, cukurbiešu, lopbarības biešu sējumos.

Kviešu un tritikāles sējumos ierobežo: kviešu lapu pelēkplankumainību (Zymoseptoria tritici), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Pyrenophora tritici-repentis), brūno rūsu (Puccinia recondita), dzelteno rūsu (Puccinia striiformis). Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga trīs mezglu stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 33–69). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas.

Rudzu sējumos ierobežo brūno rūsu. Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga trīs mezglu stadiju līdz ziedēšanas vidum (AS 33–65). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas.

Ziemas rapšu sējumos ierobežo sauso puvi (Phoma lingam). Apsmidzināt sējumus rudenī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 14–18). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – divas.

Cukurbiešu, lopbarības biešu sējumos ierobežo: biešu miltrasu (Erysiphe betae), biešu rūsu (Uromyces betae), biešu lapu sarmplankumainību (Ramularia beticola), biešu lapu sīkplankumainību (Cercospora beticola). Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga lapotnes izveidošanos līdz sakne sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un nobriedusi (AS 39–49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – divas. Nogaidīšanas laiks – 21 diena.

Reģistrācijas termiņš: 11.08.2025.–15.03.2027.

Areli – 2. reģ. klase; darbīgās vielas: valifenalāts, 150 g/l, ciazofamīds 80 g/l.

Atļauts lietot kā pieskares un lokālas sistēmas iedarbības aizsargājošu fungicīdu kartupeļu lakstu puves (Phytopthora infestans) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pirms slimības pazīmju parādīšanās, pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laikapstākļiem, pēc kultūrauga septiņām lapām uz galvenā stublāja līdz ogas uz galvenā stublāja sažuvušas, sēklas tumšā krāsā (AS 17–89). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5–7 dienām atkarībā no laikapstākļiem un slimības attīstības intensitātes.

Reklāma
Reklāma

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – trīs. Nogaidīšanas laiks – septiņas dienas.

Reģistrācijas termiņš: 28.08.2025.–01.03.2028.

Zorvec Entecta – 2. reģ. klase; darbīgās vielas: amisulbroms, 240 g/l, oksatiapiprolīns, 48 g/l.

Atļauts lietot kā fungicīdu kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laikapstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām atkarībā no laikapstākļiem un slimības attīstības intensitātes. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – trīs. Nogaidīšanas laiks – septiņas dienas.

Reģistrācijas termiņš: 05.09.2025.–03.03.2028.

Herbicīdi

Piroseo – 2. reģ. klase; darbīgā viela: prosulfokarbs, 800 g/l.

Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles un rudzu sējumos.

1) Apsmidzināt sējumus rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00–10); deva – 2–2.5 l/ha. 2) Apsmidzināt sējumus rudenī pēc sadīgšanas līdz cerošanas sākumam (AS 11–21); deva – 3–4 l/ha. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 11.08.2025.–31.01.2028.

Emperor – 2. reģ. klase; darbīgā viela: metazahlors, 500 g/l.

Atļauts lietot kā selektīvu sistēmas iedarbības augsnes herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu sējumos.

Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz rapša trīs lapu stadijai (AS 00–13), nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 22.09.2025.–31.10.2027.

Brando – 2. reģ. klase; darbīgās vielas: kvinmeraks, 100 g/l, napropamīds 500 g/l.

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības augsnes herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu un īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas rapšu sējumos.

Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai (AS 00–09), nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais – nezāļu dīgļlapu stadijā līdz īsto lapu stadijai. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reklāma
Ieteiktie raksti

Reģistrācijas termiņš: 05.09.2025.–31.03.2028.

Limacīds

Ferrocious – 3. reģ. klase; darbīgā viela: dzelzs (III) fosfāts, 29.7 g/kg.

Atļauts lietot gliemežu (kailgliemežu Arion spp., mīkstgliemežu Deroceras spp.) izplatības ierobežošanai zemeņu, vīnogulāju un citu augļaugu stādījumos, dārzeņu kultūraugu stādījumos, izņemot lapu dārzeņus, graudaugu, kukurūzas, sorgo, ziemas rapšu, saulespuķu, sojas pupu sējumos.

Atklātā lauka zemeņu, vīnogulāju, apiņu* stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā apstrādāt, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 81); atkārtoti pēc 14 dienām.

Atklātā lauka augļu koku un ogulāju, izņemot vīnogulājus, stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā apstrādāt, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, veģetācijai atsākoties, līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu (AS 79); atkārtoti pēc 14 dienām.

Atklātā lauka dārzeņu kultūraugu, izņemot lapu dārzeņus, stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā apstrādāt, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, veģetācijai atsākoties, līdz dārzeņi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu (AS 49); atkārtoti pēc 14 dienām.

Graudaugu, kukurūzas, sorgo, ziemas rapšu, saulespuķu, sojas pupu (atklātā laukā) sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā apstrādāt, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 89); atkārtoti pēc 14 dienām.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – četras. Profesionāliem lietotājiem preparāta deva 7 kg/ha; neprofesionāliem lietotājiem – 0,7 g/m2.

Reģistrācijas termiņš: 22.09.2025.–31.12.2031.

Augu augšanas regulators

Click 750 SL – 2. reģ. klase; darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 750 g/l.

Atļauts lietot kā augu augšanas regulatoru ziemas un vasaras kviešu, rudzu, tritikāles, miežu un auzu sējumos veldres novēršanai.

Kviešu, rudzu, tritikāles, miežu sējumus apsmidzināt pavasarī cerošanas stadijā līdz pirmā mezgla stadijai. Drīkst apstrādāt arī graudaugu sējumus ar daudzgadīgo stiebrzāļu un āboliņa pasēju.

Reklāma
Reklāma

Auzu sējumus apsmidzināt, sākot ar divu mezglu stadiju līdz skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32–49).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 22.09.2025.–28.02.2028.

Paplašināta vai precizēta lietošanas joma

Decis Forte – tagad var lietot arī kukurūzas, kartupeļu, linu (šķiedrai), plūmju, upeņu, sarkano un balto jāņogu, krūmmelleņu, aroniju un zemeņu stādījumos, kā arī ābeļu un bumbieru stādījumos rožu-ābeļu laputs (Dysaphis plantaginea) ierobežošanai. Apsmidzināt, kaitēklim parādoties.

Kukurūzas sējumos ierobežo: kukurūzas svilni (Ostrinia nubilalis), kukurūzas vaboli (Diabrotica virgifera virgifera).

Kartupeļu stādījumos ierobežo: kartupeļu lapgrauzi (Leptinotarsa decemlineata), laputis (Aphididae).

Linu (šķiedrai)* sējumos ierobežo linu tripsi (Thrips linarius).

Plūmju* stādījumos ierobežo: laputis, punktspārnu augļmušu (Drosophila suzukii).

Upeņu*, sarkano un balto jāņogu*, krūmmelleņu* stādījumos ierobežo: laputis, punktspārnu augļmušu, rožu lapu tinēju (Cacoecia rosana).

Aroniju* stādījumos ierobežo: laputis, punktspārnu augļmušu.

Zemeņu* stādījumos ierobežo: aveņu ziedu smecernieku (Anthonomus rubi), laputis, punktspārnu augļmušu, rožu lapu tinēju, zemeņu lapu tinēju (Acleris comariana).

Tripali – tagad var lietot īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai arī vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu sējumos, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Mateno Duo – tagad var lietot arī ziemas kviešu, rudzu, ziemas tritikāles, ziemas miežu sējumos rudenī pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00–09) īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Zoral – ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai tagad atļauts lietot ar devas intervālu 0.7–1.3 l/ha un vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos – ar devas intervālu 0.7–1 l/ha.

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Pagarināts reģistrācijas termiņš un paralēlās tirdzniecības atļauja

Incelo, Maister Power OD – reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 01.03.2028.

Evagio Forte – reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 15.09.2027.

Candit, Proman – reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.05.2028.

Flight Forte – reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 15.01.2028.

Beloukha – reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 01.12.2027.

Hurler, Galistop 200, Arbiter – reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 15.02.2028.

Syllit 544 SC – reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 15.07.2027.

Serenade Aso – reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.12.2026.

Dynamo – reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.01.2028.

Emin dārzam Mavrik Vita – paralēlās tirdzniecības atļauja pagarināta līdz 31.01.2028.

NeemAzal – paralēlās tirdzniecības atļauja pagarināta līdz 31.01.2028.

Anulēta reģistrācija un atsaukta paralēlās tirdzniecības atļauja

Score 250 EC – anulēta reģistrācija. Turpmāk šo AAL atļauts izplatīt un lietot tikai kā 2. reģistrācijas klases AAL. 3. reģistrācijas klases krājumus, kas ir saražoti līdz 2025. gada 4. septembrim un paredzēti izplatīšanai Latvijā, atļauts ievest un izplatīt līdz 2026. gada 4. martam un izlietot līdz 2027. gada 4. martam. Pēc 2026. gada 4. marta datuma atlikušie 3. klases iepakojumi izplatāmi tikai kā 2. reģistrācijas klases AAL.

Cadou SC, Komplet, Elipris, Pontos (satur darbīgo vielu flufenacetu) – anulēta reģistrācija; reģistrācijas beigu termiņš 10.12.2025. Krājumus, kas saražoti līdz 2025. gada 10. decembrim un paredzēti izplatīšanai Latvijā, atļauts ievest un izplatīt līdz 2026. gada 10. jūnijam un izlietot līdz 2026. gada 10. decembrim.

Score un Emin dārzam Score 250 EC – atsaukta atļauja paralēlai tirdzniecībai. Krājumus, kas saražoti līdz 2025. gada 4. septembrim un paredzēti izplatīšanai Latvijā, atļauts ievest un izplatīt līdz 2026. gada 4. martam un izlietot līdz 2027. gada 4. martam.

* Mazais lietojums.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.

Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 

Reklāma
Reklāma
Tēma
Graudkopība
Tēmturi
#aal
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
Reklāma