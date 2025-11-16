Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti astoņi jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi (AAL). Vairākiem augu aizsardzības līdzekļiem pagarināts reģistrācijas termiņš, precizēti lietošanas nosacījumi, paplašināta lietošanas joma. Dažiem AAL anulēta reģistrācija, kā arī atsauktas atļaujas paralēlai tirdzniecībai.
Fungicīdi
Greteg – 2. reģ. klase; darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.
Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības fungicīdu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras tritikāles, rudzu, speltas kviešu*, ziemas rapšu, cukurbiešu, lopbarības biešu sējumos.
Kviešu un tritikāles sējumos ierobežo: kviešu lapu pelēkplankumainību (Zymoseptoria tritici), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Pyrenophora tritici-repentis), brūno rūsu (Puccinia recondita), dzelteno rūsu (Puccinia striiformis). Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga trīs mezglu stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 33–69). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas.
Rudzu sējumos ierobežo brūno rūsu. Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga trīs mezglu stadiju līdz ziedēšanas vidum (AS 33–65). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas.
Ziemas rapšu sējumos ierobežo sauso puvi (Phoma lingam). Apsmidzināt sējumus rudenī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 14–18). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – divas.
Cukurbiešu, lopbarības biešu sējumos ierobežo: biešu miltrasu (Erysiphe betae), biešu rūsu (Uromyces betae), biešu lapu sarmplankumainību (Ramularia beticola), biešu lapu sīkplankumainību (Cercospora beticola). Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga lapotnes izveidošanos līdz sakne sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un nobriedusi (AS 39–49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – divas. Nogaidīšanas laiks – 21 diena.
Reģistrācijas termiņš: 11.08.2025.–15.03.2027.
Areli – 2. reģ. klase; darbīgās vielas: valifenalāts, 150 g/l, ciazofamīds 80 g/l.
Atļauts lietot kā pieskares un lokālas sistēmas iedarbības aizsargājošu fungicīdu kartupeļu lakstu puves (Phytopthora infestans) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.
Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pirms slimības pazīmju parādīšanās, pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laikapstākļiem, pēc kultūrauga septiņām lapām uz galvenā stublāja līdz ogas uz galvenā stublāja sažuvušas, sēklas tumšā krāsā (AS 17–89). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5–7 dienām atkarībā no laikapstākļiem un slimības attīstības intensitātes.