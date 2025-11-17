Arī 2025./2026. mācību gadā no oktobra sākuma Latvijas izglītības iestāžu bērni programmā "Piens un augļi skolai" turpina bez maksas saņemt pienu, augļus un dārzeņus, informē Zemkopības ministrijā.
Šajā mācību gadā augļus un dārzeņus saņems 262 080 bērni 1299 izglītības iestādēs, savukārt pienu – 254 529 bērni 1214 iestādēs.
Programma sniedz bērniem un jauniešiem iespēju gan skolā, gan bērnudārzā baudīt veselīgus augļus un dārzeņus, kā arī lietot uzturvielām bagātu pienu.
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta datiem atbalsta programmā 2024./2025. mācību gadā bezmaksas augļus un dārzeņus – 1008 tonnas – saņēma 266 780 audzēkņu (97% no mērķauditorijas), bet pienu – 1760 tonnu – saņēma 256 441 audzēknis (93% no mērķauditorijas). Pavisam ES finansētajās produktu izdales atbalsta programmās skolām to darbības gados (attiecīgi 21 un 15) Latvijā līdz 2025. gadam ir izdalīts vairāk nekā 49,2 tūkstoši tonnu piena un tā produktu (kopš 2004. gada) un vairāk nekā 12,3 tūkstoši tonnu augļu un dārzeņu (kopš 2010. gada).
Gan piena produktus, gan augļus un dārzeņus skolēniem iespējams saņemt bez maksas līdz pat piecām reizēm mācību nedēļā.
Šī iespēja pieejama gan pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, gan 1.–9. klašu skolēniem. Piedāvāto produktu klāstā ietilpst pasterizēts dzeramais piens, āboli, bumbieri, kāposti, kolrābji, burkāni, ķirbji, kāļi, gurķi, pastinaki un tomāti. Programmu "Piens un augļi skolai" finansē Eiropas Savienība un Latvijas valsts.
"Programmas mērķis ir veidot bērniem veselīgus ēšanas un uztura ieradumus, kas saglabātos arī turpmākajā dzīvē, kā arī veicināt skolēnu interesi un paradumus saistībā ar veselīga uztura lietošanu. Gadu gaitā šī programma ir pierādījusi savu efektivitāti, radinot tūkstošiem skolēnu pie veselīga uztura – piena, augļiem un dārzeņiem ikdienas uzturā. Zemkopības ministrija pašlaik vada Latvijas skolēnu ēdināšanas sistēmas sakārtošanu, lai nostiprinātu īsās pārtikas ķēdes un dotu iespēju vietējiem uzņēmējiem aktīvi piedalīties skolēnu ēdināšanā," tā zemkopības ministrs Armands Krauze.
