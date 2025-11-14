Ziemas un vasaras miežu sējumu platības aizvadītajā sezonā kļuvušas būtiski mazākas, ziņo Lauku atbalsta dienests (LAD).

Aizvadītajā sezonā būtiski mazinājās miežu sējumu platības. Pērn Latvijā vasaras miežus audzēja 50 033 hektāros, bet aizvadītajā sezonā par 43 procentiem mazāk. LAD operatīvā informācija rāda, ka šajā gadā vasaras miežu lauki pletās pavisam 28 045 hektāros. 

Būtiska krituma tendence vērojama arī ziemas miežu audzēšanā. Šajā gadā saimnieki atbalstam pieteica ziemas miežu sējumus pavisam 20 831 hektāru platībā. Pērn ziemas miežu lauki pavisam pletās 29 177 hektāros un tie bija par 8346 hektāriem jeb par 28 procentiem plašāki nekā šajā sezonā.

