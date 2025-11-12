Ziemas rapšu sējai šoruden bija pieejams plašs šķirņu klāsts – katrs ar savām labajām un pārējām īpašībām. Saimnieki tās varēja piemeklēt savai lauka apstrādes tehnoloģijai un sējas veidam, pieejamajam mēslojumam un rudenī lietojamo augu aizsardzības līdzekļu prasībām.
Tikai prātīgo apceri izjauca laika trūkums, jo iekavējās graudaugu kulšana, tādējādi arī augsnes apstrāde un ziemas rapšu sēja. Daļu paredzēto platību neapsēja vai arī apsēja ne tā, kā gribētos. Kopā ar laikapstākļu ietekmi, augsnes īpatnībām sējumā rapšu platības šoruden ir izcili nevienādas gan vienā laukā, atšķiroties attīstības stadijām, gan vizuāli pēc auguma.
Lapu rozete (AS 19) oktobra beigās nebija bieži sastopama parādība, vairāk bija AS 15–17 – arī pietiekami, lai izdzīvotu normālā ziemas–pavasara periodā.
VAAD inspektori līdz oktobra pēdējās dekādes sākumam, apsekojot rapšu sējumus, neatrada būtisku slimību izplatību uz lapām. Dažviet varēja novērot pirmās krustziežu sausplankumainības un krustziežu sausās puves pazīmes. Domājams, ka siltā novembrī situācija vēl varētu pamainīties slimībām par labu.
Sakņu augoņu attīstībai sausāko novadu lauki turpinās būt nepiemēroti, slapjākās vietās iespējama sakņu inficēšanās. Slimības klātbūtni atliek pieņemt zināšanai, jo augiem palīdzēt nevar ne rudenī, ne pavasarī.
Jāatceras par inficēto lauku un jāņem vērā, ka sakņu augoņu infekcijas ierosinātājus ar tehnikas riteņiem var pārvietot uz citām platībām,
kā arī slimības spēju attīstīties uz visu krustziežu dzimtas augu saknēm, arī nezāļu.
Ja rapšu sējumi drīz pēc rudens sējas pārdzīvo dažādu sugu gliemežu klātbūtni, tad līdz pavasarim neviens no klasiskajiem kaitēkļiem tos nopietni neapdraud. Pēdējos gados vairāk sastopami kāpostu pangu smecernieki, kas rada nosacīti līdzīgus veidojumus sakņu augoņiem. Atšķirība ir tā, ka smecernieka pangu var ievērot, pat neizraujot augu – pietiek to izkustināt, un skatam atklājas gluds balts veidojums uz sakņu kakla, jo tā iekšpusē barojas un ziemos balts kāpurs.
Pagaidām nav novērots, ka rapši no šā apakšīrnieka klātbūtnes ietu bojā. Izplatītākais nosacītais kaitēklis bija krustziežu alotājmuša – lielākajā daļā lauku augiem bija vērojams lielāks vai mazāks lapu bojājums. Rudens periodu barojies, alotājmušas kāpurs turpat arī pārziemos – tā turpmākais liktenis atkarīgs no laikapstākļiem ziemošanas periodā. Dažos sējumos bija atrodami kāpostu cekulkodes kāpuri, arī tie iekūņosies pārziemot. Kāpostu un rāceņu balteņu kāpuri iekūņoties nepaspēs, jo tie nevar iekūņoties saskaņā ar laika ziņām – jāpaiet noteiktam laika sprīdim, kurā baroties, bet pēc tam būs par vēlu.
Līdz ar aukstuma iestāšanos oficiāli sāksies lielo kaitēkļu uznāciens no meža puses, lai gan jau oktobrī varēja atrast rapšus ar nokostām lapām. Meža dzīvnieki līdz pat pavasarim iestaigās savas ikdienas trases pāri sējumiem, aplauzīs augus un izbradās iesēto, arī barosies, kas dažkārt sastāda mazāko kaitējuma daļu. Cik tad vairs ilgi, ka gulbju dīvainajai migrācijai pieslēgsies atlidojušie dzērvju un zosu bari, pavasara pusē rapši strauji augs, bet putni to aizvējā atpūtīsies pēc tālā ceļa.
Joprojām dažviet vērojami dzelteni ziedošie rapšu sējumi. Ar rapšiem paredzēto mēslojumu labi mēslotās krustziežu nezāles bieži ir pāraugušas lauka pamatkultūraugu – ziemas rapsi, patērējot tam paredzētās barības vielas. Labā ziņa no šiem rudens ainavu atdzīvinošajiem laukiem ir tā, ka, iestājoties salam, nezāles nosalst un dīgstošas sēklas tām nenogatavojas. Jāpiebilst, ka ar dzelteniem un baltiem ziediem zied arī starpkultūru lauki – arī tie atdzīvina ainavu pelēkā dienā. Dažos laukos rapšus pāraug dažādas ziemojošās nezāles – izvēle lietot herbicīdu rudenī vai nelietot paredz iespēju gan vinnēt, gan zaudēt.
Novembrī VAAD mājaslapā sadaļā novērojumi.vaad.gov.lv varēs uzzināt par atsevišķu kaitēkļu ziemojošo stadiju (olu) izplatību uz ābeļu augļzariņiem, kā arī vēlo sējumu attīstību. Pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, atkal būs pieejama jaunākā informācija par nekarantīnas kaitīgo organismu izplatību un kultūraugu attīstību Latvijas novados.
