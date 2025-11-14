Energoresursu tirgotājs AS "Virši-A", kas darbojas ar zīmolu "Virši", investējis 1,6 miljonus eiro pilna servisa degvielas uzpildes stacijas izveidē Kuldīgā, Zirņu ielā 20, informē uzņēmumā.
Jaunā stacija atklāta šodien, 14. novembrī. Uzņēmums labiekārtojis 3300 m2 plašu teritoriju. Stacija būs atvērta klientiem visu diennakti, piedāvājot 90.6 m² plašu veikalu, ērtu atpūtas zonu gan iekštelpās, gan ārā, kā arī degvielas uzpildes un elektroauto uzlādes iespējas diviem elektroauto vienlaikus. Stacijas teritorijā ierīkota plaša stāvvieta, kas nodrošina vietu līdz 15 vieglajām un divām kravas automašīnām.
“Esam gandarīti paplašināt uzņēmuma tirdzniecības vietu pārklājumu ar jaunu uzpildes staciju. Šī ir otrā uzbūvētā stacija šogad un 84. stacija Viršu tīklā. Kuldīgas stacija ir stratēģiski svarīga, jo līdz šim Kuldīgā nebijām pārstāvēti un, atverot šo tirdzniecības vietu, spēsim turpināt audzēt uzņēmuma tirgus daļas,” norāda Virši valdes priekšsēdētājs Jānis Vība.
“Virši” Kuldīgā piedāvā automātiskās degvielas uzpildes iespējas ar populārākajiem degvielas veidiem (95. un 98. markas benzīns, dīzeļdegviela, Adblue), kā arī lejamo vējstiklu šķidrumu. Elektroauto īpašniekiem pie stacijas uzstādīta viena uzlādes iekārta ar kopējo jaudu 200 kW, kas ļauj vienlaicīgi uzlādēt divus elektroauto: viena pieslēgvieta nodrošina līdz 160 kW, bet otra – līdz 40 kW jaudas.
"Virši-A" koncernā ietilpst mātessabiedrība "Virši-A", SIA "Virši loģistika", SIA "Virši Renergy" un "Virši Lietuva".
Uzņēmuma lielākie akcionāri, pēc kompānijas publiskotās informācijas, ir Jānis Riekstiņš (20,99%), Jānis Rušmanis (20,84%), Ruta Plūme (20,81%), Andris Priedītis (12,79%) un Ilgvars Zuzulis (12,79%). Kompānijas akcijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu