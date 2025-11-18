Šoruden reti kurš augļu dārza saimnieks jutās pārstrādājies. Daļā dārzu augļu ražas nebija vai tā bija maza un ne ar vēlamo kvalitāti. Darbus dārzā var atrast vienmēr, bet pavasarī bieži vien tiem pietrūkst laika. Tādēļ arī novembra skaidrās un sausās dienas var izmantot aizlauzto zaru izzāģēšanai, arī vēža inficēto zaru un koku likvidēšanai.

Lai neradītu jaunām vēža infekcijām labvēlīgus apstākļus, brūces kokiem nekavējoties apstrādājamas ar šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem. Labāk, ja dārzā un tā tuvumā nav lapu koku jeb parastā vēža infekcijas perēkļa – tālākai izplatībai pats piemērotākais laiks ir silts, mitrs un vējains rudens, sevišķi lapkritis. 

Lapkritī vēža ierosinātājspora spēj iekļūt kokā pa jebkuras lapas atdalīšanās vietu, jo, lapai nobirstot, veidojas neliela brūcīte. Sausā un vējainā laikā mazās brūcītes ātri nožūst, bet vējainā mitrumā infekcija atlido ne tikai no ābelēm, bet arī no slimām liepām, apsēm, kļavām un bērziem. Infekcijas vaininieki attīstās rudenī, tie redzami kā tumši sarkanas lodītes vēža brūču plaisās vai apmalēs.

 

