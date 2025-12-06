Sistēma saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Bojāti graudu griezējnažu asmeņi vai aizsargi izraisa visas ražas novākšanas ķēdes apstāšanos. Lai gan iepriekš ir izstrādāti daudzi detalizēti risinājumi, lai ietaupītu laiku remonta laikā, negadījumu risks darba laikā lielākoties ir saglabājies. Remontu veicošais joprojām atrodas bīstamajā zonā tieši griezējbāra priekšā zem paceltās tītavas.
Lai nomainītu dubulto aizsargu, ir jānoņem divas skrūves un, iespējams, arī ražas pacēlājs. Lai nomainītu asmeni, papildus ir jānoņem divas skrūves un atbilstošais aizsargs ir jādemontē vai jāpārvieto uz sāniem. Pat nazis bieži tiek pārvietots uz sāniem. Tas atkal un atkal noved pie roku traumām.
Pirmo reizi kopš pirkstveida pļaujmašīnas ieviešanas EasyCut III pļaušanas sistēma piedāvā aizsargus un nažu asmeņus bez caurumiem. Aizsargi un naži ir pieskrūvēti pie rāmja (pļaujmašīnas sijas) vai stieņa (pļaujmašīnas aizmugures), izmantojot adaptera plāksnes, tādējādi palielinot stabilitāti.
Patentētais dizains nodrošina, ka nomaiņas laikā augšpusē esošie stiprinājuma uzgriežņi ir jāatbrīvo un jāizņem vai jāievieto tikai no priekšpuses. Tas novērš skrūvju pazušanu un nepieciešamību pēc instrumentiem, kas jāpieliek no apakšas, tādējādi palielinot uzstādīšanas komfortu. Turklāt nav nepieciešams pārvietot aizsargus vai nažus, tādējādi ievērojami samazinās negadījumu risks šā darba laikā. Ir mainīta arī aizsarga ģeometrija, uzlabojot svešķermeņu atgrūšanu un palielinot griešanas virsmas.
Rezumējums
Galvenā inovācija – aizsargi un nažu asmeņi bez caurumiem, kas tiek piestiprināti ar adaptera plāksnēm. Tas nodrošina:
- ātrāku un drošāku detaļu nomaiņu;
- remontu no priekšpuses bez piekļuves apakšai (mazāks savainojumu risks);
- nepieciešamība atbrīvot tikai augšējos uzgriežņus;
- skrūves vairs nevar pazust;
- detaļas nav jāpārbīda uz sāniem, kas iepriekš bieži izraisīja traumas.
Uzlabotā aizsargu ģeometrija arī labāk atgrūž svešķermeņus un uzlabo griešanas kvalitāti.
EasyCut III būtiski paaugstina darba drošību un palielina graudu novākšanas procesa uzticamību.
