Sistēma saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Lai gan mēslošanas līdzekļu izkliedētājiem ar hidraulisko jūgvārpstas piedziņu jau sen ir iespējama robeždisku griešanās ātruma bezpakāpju regulēšana, mēslošanas līdzekļu izkliedētājiem ar mehānisku jūgvārpstas piedziņu līdz šim tika izmantota abu izkliedēšanas disku vai salokāmo deflektoru griešanās ātruma regulēšana.
Šīs sistēmas ir vienkāršs risinājums, taču to izkliedes precizitāte bieži vien ir zemāka.
Rauch Landmaschinenfabrik uzlabotā robežizkliedēšanas sistēma VarioSmart tagad pirmo reizi ļauj regulēt labās puses izkliedēšanas diska griešanās ātrumu mēslošanas līdzekļu izkliedētājā ar mehānisku jūgvārpstas piedziņu. Tas ļauj vadītājam no vadītāja kabīnes bezpakāpju veidā samazināt labās puses izkliedēšanas diska griešanās ātrumu no 900 līdz 400 apgriezieniem minūtē, kas precīzāk sadala mēslojumu lauka malā, pateicoties stāvākam dilstošam robežizkliedēšanas grafikam, un tādējādi samazina mēslošanas līdzekļa granulu krišanas risku uz celiņiem un citām nemērķa zonām.
Tādējādi VarioSmart sistēma pirmo reizi ļauj precīzi izkliedēt mēslojumu lauka malās mēslojuma izkliedētājiem ar mehānisku jūgvārpstas piedziņu, regulējot ātrumu vienā pusē. Tādā veidā var samazināt mēslojuma daudzumu, izmaksas un ietekmi uz vidi.
Ar VarioSmart Rauch Landmaschinenfabrik piedāvā viedu lauka malu izkliedēšanas risinājumu un interesantu inovāciju, īpaši mazām saimniecībām.
