iekārta saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Veicot pasūtījumu, darbuzņēmējam parasti tiek sniegta tikai aptuvena informācija par atdalāmajiem kūtsmēsliem, lielākoties ir zināms tikai kūtsmēslu veids. Savukārt informācija par kūtsmēslu sausnas un šķiedras saturu tiek saņemta reti. Tā var atšķirties atkarībā no dzīvnieku sugas, vecuma un barības, kā arī ir pakļauts sezonālām svārstībām nokrišņu dēļ.
Ja kūtsmēsli pirms atdalīšanas nav pietiekami homogenizēti, atdalīšanas procesā var rasties arī sausnas un šķiedras satura svārstības. Tad atdalīšanas procesā bieži vien ir jāreaģē, un tas prasa tehniskas zināšanas, kā arī ievērojamas pūles atkarībā no dzīvnieku barotnes.
Jaunais Börger Bioselect RC250 separators apvieno daudzas priekšrocības: Multi Disc vario ar atsevišķu piedziņu nodrošina nepārtrauktu reakciju uz atdalāmo frakciju atdalīšanas procesa laikā. Ar Multi Disc vario virsmas spiediens, rotācijas ātrums un rotācijas virziens tiek pielāgoti barotnes īpašībām, tādējādi regulējot aizsērējuma noņemšanas ātrumu uz vienu Multi Disc vario apgriezienu. Tas palielina izvades ātrumu, kā arī samazina berzi, enerģijas patēriņu un nodilumu. Tas ne tikai ļauj sasniegt lielāku caurlaidspēju, bet arī ievērojami samazina enerģijas patēriņu un piepūli.
Tādējādi Bioselect RC250 separators piedāvā saimniecībām daudzas priekšrocības, vienlaikus veicinot arī ilgtspējību.
