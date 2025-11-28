Kāpēc mūsdienās stādītajām ābelēm ir tik īss mūžs? Jautā Arnis A. Konsultē Dārzkopības institūta zinātniskais asistents Dāniels Udalovs. 

Vecajās lauku sētās vēl šobaltdien var redzēt senas ābeles, kas, neraugoties uz krietno gadu skaitu, joprojām dod augļus. Tās ir staltas, ar dziļām saknēm un raupju mizu – gluži kā dārza sargi, kas izdzīvojuši gadu desmitiem. 

Savukārt daudzas mūsdienās stādītās ābeles, kas iegādātas stādaudzētavās, nereti pēc 20–30 gadiem jau sāk nīkuļot vai aiziet bojā. Kāpēc tā notiek?

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē